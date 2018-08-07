Cách đối xử của đàn ông với người phụ nữ yêu để cưới và yêu để vui

Đàn ông một khi xác định yêu để cưới hay yêu để vui sẽ có thái độ rất khác nhau. Chị em phụ nữ nên biết để xác định rõ ràng mối quan hệ hiện tại của mình.

Dưới đây là cách đàn ông đối xử với người phụ nữ mình yêu để cưới và yêu chỉ để vui chơi qua đường. Phụ nữ nên xem xét thật kỹ để không cả tin vào tình cảm của một người đàn ông. Bạn cần biết rõ lòng dạ của họ để buông tay kịp thời, sau này sẽ không phải khổ sở. 1. Đàn ông luôn biết cách xác định mối quan hệ của mình đến mức độ nào. Khi đó họ sẽ quyết định có đưa người phụ nữ đó về ra mắt gia đình và tính đến chuyện trăm năm hay không. Bởi chỉ khi yêu thật lòng, họ mới muốn cả gia đình hiểu rõ thêm về người phụ nữ của mình. Vì vậy, phụ nữ nên để ý xem sau khi quen nhau một thời gian, anh ấy có muốn đưa bạn về nhà hay không? Nếu khi nói đến chuyện về ra mắt, anh ấy luôn thờ ơ hoặc lảng sang chuyện khác, bạn nên xem xét lại mối quan hệ này. Khi chỉ muốn vui chơi qua đường, đàn ông sẽ không để bất cứ người thân nào biết về những mối quan hệ của mình.

Đàn ông yêu để cưới sẽ tôn trọng cảm xúc của bạn - Ảnh minh họa: Internet Còn nếu anh ấy đề xuất việc đưa bạn về nhà chơi, đồng nghĩa với việc anh ấy yêu bạn thật lòng. Đàn ông luôn muốn có gì đó chắc chắn rồi mới công bố cho mọi người biết. Một điểm dễ nhận ra đàn ông quen để cưới là anh ấy luôn đưa bạn đi chơi cùng bạn bè thân thiết. Bởi khi ở bên bạn bè, anh ấy sẽ bộc lộ con người thật nhất của mình. Và anh ấy muốn bạn thấy được điều đó. 2. Đàn ông yêu chỉ để vui sẽ không nói về chuyện tương lai của cả hai. Mỗi khi bạn muốn nói về kế hoạch đám cưới, sinh con hoặc những việc khác, anh ấy luôn tỏ vẻ thờ ơ. Hoặc luôn nói sự nghiệp của mình chưa ổn định và tìm cách thoái thác việc cưới hỏi. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc đàn ông yêu vui chơi qua đường.

Đàn ông yêu để vui sẽ không vì bạn mà hy sinh quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn ông thật lòng muốn tính đến chuyện trăm năm, anh ấy sẽ luôn nói về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Anh ấy muốn cho bạn một cuộc sống tốt đẹp nhất, vì vậy luôn cố gắng hết mình cho tương lai của cả hai. Đàn ông khi yêu luôn nói về chuyện sau này, bạn nên mừng vì điều đó. 3. Đàn ông yêu qua đường sẽ không muốn bạn quản lý những chuyện cá nhân của họ. Họ không bao giờ để bạn đụng vào điện thoại hay bất cứ vật dụng gì thuộc về cá nhân. Một là họ sợ bị phát hiện chuyện mờ ám, hai là vì họ không thật sự tin tưởng bạn nên cố tình giấu giếm. Đàn ông yêu để cưới, bạn không cần đòi hỏi, anh ấy cũng sẽ tự động chia sẻ chuyện cá nhân của mình. Họ nghĩ giữa cả hai không còn khoảng cách nào nữa. Cả hai đã thật sự là của nhau nên không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì. 4. Đàn ông yêu để vui sẽ không ra sức vun đắp cho cuộc tình của mình. Họ tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, mặc cho chuyện tình cảm đến đâu thì đến. Đó là thái độ vô cùng thiếu trách nhiệm. Phụ nữ nên cân nhắc về mối quan hệ này. Nếu yêu bạn thật lòng, họ sẽ không ngần ngại chia sẻ mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet Còn đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ cố gắng phấn đấu cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Họ muốn cho bạn cuộc sống đủ đầy nên sẽ nỗ lực kiếm tiền. Họ muốn bạn sống hạnh phúc nên sẽ kiên trì vun vén tình cảm cho cuộc tình của mình. 5. Đàn ông yêu để vui ít khi nắm tay hay thân mật với bạn trước mặt đông người. Họ luôn giữ kẽ, một phần vì không muốn người khác biết mối quan hệ của mình. Phần khác chắc có lẽ là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, tán tỉnh thêm vài cô em nóng bỏng nữa. Đàn ông yêu để cưới sẽ không ngần ngại dành cho bạn những hành động thân mật. Thậm chí còn ra sức bảo vệ bạn trước mặt người thân và bạn bè của mình. Bởi họ sợ bạn bị tổn thương, chứ không phải sợ người khác nói gì về mình. Suy cho cùng, đàn ông một khi xác định yêu để cưới hay yêu để vui sẽ có thái độ rất khác nhau. Chị em phụ nữ nên biết để xác định rõ ràng mối quan hệ hiện tại. Đừng cố gắng vì một cuộc tình nhạt nhẽo, đừng nỗ lực vì một người vốn dĩ không yêu bạn.

Thư mẹ gửi con gái lấy chồng xa: Khi đàn ông nói bận, con đừng nên tin! “Khi đàn ông nói bận, con đừng nên tin, anh ấy không có thời gian dành cho con, nhưng lại dư dả thời gian dành cho một mối quan hệ khác”, đó là những lời mà người mẹ gửi cho con gái của mình.

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