Đàn ông trước khi làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến câu ‘đời cha ăn mặn, đời con khát nước’

Con gái nhờ phúc đức của cha, cha làm nhiều việc tốt, cuộc đời con sẽ bớt phần đau buồn. Nhưng khi cha gieo quá nhiều nghiệp ác, con cái sẽ là người gánh chịu quả báo.

Câu chuyện báo ứng từ đời cha là có thật qua lời kể của bạn tôi. Cha cô ấy là người đàn ông lăng nhăng, đã qua ba đời vợ. Cô là con của ông và người vợ thứ hai. Ông là người thành đạt, giỏi giang lại sở hữu khối tài sản lớn do gia đình để lại. Cũng vì vậy mà ông có đủ mọi điều kiện để lăng nhăng, nuôi gái bên ngoài. Người vợ cả không chịu nổi tính khí của ông nên đã đưa hai đứa con trai bỏ đi. Người thứ ba thì được ông mua cho ngôi nhà sống riêng, chỉ có mẹ con cô sống cùng ông ấy ở ngôi biệt thự rộng lớn. Bởi cô là con gái duy nhất nên ông thương lắm. Tuy nhiên ông lại không thương mẹ cô. Thậm chí còn mắng chửi và đánh đập mỗi khi buồn phiền, bực dọc. Đời cha gieo nhiều nghiệp ác, đời con sẽ gánh hậu quả - Ảnh minh họa: Internet Những người trước đây cô quen đều nhắm vào gia sản của nhà cô. Biết trước được những điều đó nên cô chủ động chia tay. Hiện tại cô đang qua lại với một người đàn ông lớn hơn 5 tuổi. Anh là người cô thương nhất từ trước đến giờ. Cả hai qua lại được một thời gian. Ba mẹ anh biết được luôn phản đối kịch liệt về chuyện này. Họ biết cha cô là người lăng nhăng, trăng hoa nên không muốn con mình dính dáng với dạng người đó. Một phần họ sợ anh sẽ tiêm nhiễm thói quen trăng hoa vào người. Một phần là họ không muốn làm thông gia với người không đàng hoàng như vậy.

Đàn ông trước khi làm gì hãy nghĩ đến con của mình - Ảnh minh họa: Internet Vì yêu nhau, cả hai bất chấp tất cả để về sống chung một nhà. Đám cưới diễn ra hơn trăm mâm cỗ nhưng lại không có người bên đàng trai. Cưới nhau về không lâu, giữa anh và cô xảy ra nhiều xung đột. Cô trẻ con, bồng bột thích những cuộc vui chơi ồn ào. Còn anh lại thích tập trung cho công việc nên cả hai dần không có tiếng nói chung. Thời gian đó anh có mối quan hệ thân mật với một người đồng nghiệp. Cô biết được tỏ ra vô cùng tức giận. Ngày nào cả hai cũng cãi vã vì cô cho rằng anh ngoại tình, làm những chuyện mờ ám sau lưng cô. Do cuộc hôn nhân này không được đồng thuận từ gia đình anh nên cô không thể cầu cứu ai bên chồng. Cô dường như trở nên cô lập trong thế giới này. Từ nhỏ cô muốn gì được nấy, có cuộc sống giàu sang, sung sướng nhưng không ngờ đường tình duyên lại lận đận, trái ngang như thế này. Có thể mọi người sẽ nghĩ điều này khá vô lý và mê tín. Nhưng suy cho cùng chuyện gì cũng sẽ có báo ứng, một là quả báo tức thì, hai là báo ứng từ đời này sang đời khác. Cha làm những chuyện xấu, con cái nhất định sẽ phải gánh chịu những buồn phiền và đớn đau trong cuộc đời. Nhất là chuyện của cha và con gái. Con gái chịu phúc phần của cha, cha tốt, con sẽ tốt. Cha sống ác, bội bạc, phản bội nhiều người, con cũng sẽ gánh chịu sự phản bội từ một người nào đó. Thế nên đàn ông khi ngoại tình hay làm chuyện gì đó cũng hãy nghĩ đến con cái của mình.

Báo ứng luôn đến với những người không chung thủy trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet Việc ngoại tình là vướng phải tội tà dâm và sẽ phải chịu nhiều báo ứng không thể lường trước được. Cha lầm lỗi, những lỗi lầm đó sẽ chuyển sang cho con. Con là người phải hứng chịu những điều đó. Nếu cha phạm lỗi, phản bội nghĩa phu thê, con gái cũng sẽ gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Thế nên đàn ông làm gì cũng hãy để phúc đức cho con, đừng để chúng phải gánh chịu những hậu quả của đời trước để lại.

Dấn thân vào con đường ngoại tình, đàn ông sẽ phải gánh chịu những báo ứng không có hồi kết Dù lý do gì, ngoại tình cũng mang lại nhiều vết thương cho người bị phản bội. Chuyện ngoại tình chỉ có hai người vui, nhưng lại có quá nhiều người phải gánh chịu những nỗi đau không thể chữa lành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-truoc-khi-lam-chuyen-gi-cung-phai-nghi-den-cau-doi-cha-an-man-doi-con-khat-nuoc-292195.html