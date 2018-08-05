Thư mẹ gửi con gái lấy chồng xa: Khi đàn ông nói bận, con đừng nên tin!

“Khi đàn ông nói bận, con đừng nên tin, anh ấy không có thời gian dành cho con, nhưng lại dư dả thời gian dành cho một mối quan hệ khác”, đó là những lời mà người mẹ gửi cho con gái của mình.

Đàn ông có rất nhiều thời gian dành cho những mối quan hệ khác, nhưng hiếm khi dành cho vợ một lời hỏi thăm. Đàn ông có rất nhiều thời gian để ăn chơi với bạn bè, nhưng lại không có thời gian để về nhà cùng vợ ăn bữa cơm. Vì vậy, đàn ông nói bận, con gái đừng tin. Bởi không có người nào bận rộn suốt ngày mà không có thời gian nghỉ ngơi. Họ cũng phải có thời gian ăn uống, khi đó nếu muốn thì họ có thể điện thoại hỏi han con hôm nay như thế nào. Chứ không phải viện cớ bận để trốn tránh. Đàn ông từ xưa đến nay đều là trụ cột trong gia đình. Là một người vợ, con nên hiểu điều đó. Nhưng đừng quá mù quáng tin tưởng chồng tuyệt đối mà thiệt thân. Đàn ông nói bận, con gái đừng nên tin! - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông vốn có rất nhiều mặt. Khi ở nhà, họ là người chồng có trách nhiệm, nhưng khi ở bên ngoài, họ phong lưu thế nào, con sẽ không hay biết. Phận đàn bà, chẳng mong gì hơn một gia đình ấm áp, có chồng yêu thương. Nếu may mắn lấy được một người chồng tốt, con sẽ yên nhờ tấm thân. Nhưng khi lấy phải người vô tâm, không có đủ thời gian ở bên con, con cũng đừng quá đau buồn. Khi đó hãy tự biết cách chăm sóc bản thân, nếu họ không thể lo cho con, con hãy tự lo cho bản thân. Đừng vì người đó không ở bên cạnh mà con bỏ bê bản thân mình, nhớ chưa?

Người tận tâm sẽ không để con bơ vơ một mình. Người tận tâm sẽ không bao giờ nói “anh bận lắm” mà họ sẽ dành thời gian ít ỏi của mình để hỏi xem hôm nay con thế nào. Con nên nhớ, không có người đàn ông bận rộn, chẳng qua là thời gian của họ đã tiêu tốn vào những việc khác. Họ nói không thể về nhà ăn cơm vì phải gặp gỡ khách hàng. Họ nói không thể về nhà đúng giờ vì phải đi nhậu với đồng nghiệp, cấp trên. Chỉ những điều đó thôi cũng đủ hiểu, con nằm ở đâu trong tim họ. Họ đã dành thời gian cho mối quan hệ khác nên thường nói bận với vợ - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn ông nói bận, con đừng nên tin! Bởi có rất nhiều câu chuyện vợ tưởng chồng bận rộn với công việc nên ở nhà tận tụy, quán xuyến gia đình. Đến khi vỡ lở mới biết chồng đã có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng khác. Khi họ nói bận cũng là lúc họ dành thời gian đó để vui thú khám phá những điều mới mẻ. Là phụ nữ, con đừng quá mềm lòng trước những câu nói ngọt ngào hay than vãn của chồng. Con nên nhớ, đàn ông càng nói lời mật ngọt thì sẽ càng nguy hiểm. Con sẽ không biết được khi nào những lời ngọt ngào đó biến thành chất độc giết chết cuộc hôn nhân của con đâu. Thế nên đừng quá tin tưởng chồng.

Đàn ông rất giỏi trong việc lấy lòng người khác, nhưng lại vô cùng kém cỏi trong việc làm hài lòng vợ. Con người có xu hướng làm hài lòng người dưng, nhưng lại đối xử tệ bạc với người thân. Ai cũng muốn mình được mọi người yêu mến, nên họ đành lòng đánh đổi thời gian của mình để chạy theo những mối quan hệ đó. Là vợ, chắc con sẽ rất tủi thân khi chồng mình hành xử như vậy. Nhưng đừng quá lo lắng, nếu khó khăn quá thì con hãy dành thời gian quan tâm bản thân nhiều hơn. Một người phụ nữ thông minh sẽ không bỏ bê bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Người đàn ông bên cạnh vô tâm, con cũng không thể nào nhẫn tâm với bản thân mình. Con hãy chứng minh cho họ biết, không có họ, con cũng có thể sống tốt. Dù họ không có thời gian để ở bên con, con cũng không cần quỵ lụy, van xin. Suy cho cùng, khi chồng nói bận rộn, con hãy nghĩ đến việc có thể họ đang vui chơi ở nơi nào đó. Đừng dại khờ mà tận tụy hy sinh mãi để rồi trở thành người đàn bà ngốc nghếch lúc nào không hay.

Phụ nữ đừng đợi đến 30 tuổi mới bắt đầu làm những điều này kẻo hối tiếc cả đời Có những điều đến khi 30 mới là độ tuổi chín mùi để bắt đầu, nhưng có những thứ không thể đợi được đến khi đó. Thế nên phụ nữ đừng bao giờ đợi đến độ tuổi 30 mới thực hiện những điều này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-me-gui-con-gai-lay-chong-xa-khi-dan-ong-noi-ban-con-dung-nen-tin-292585.html