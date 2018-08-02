Phụ nữ hiện đại phải tuân thủ nguyên tắc ‘2 không’ để khỏi phải khổ sở như phụ nữ xưa

Dưới đây là những nguyên tắc phụ nữ hiện đại nên tuân thủ để thoát khỏi những định kiến, giáo điều ngày xưa. Bạn nên nhớ chỉ có bản thân mới cứu được mình, đừng trông chờ vào bất cứ ai.

Sau lần tranh cãi kịch liệt đó, chị tôi đã nhận ra nhiều điều trong cuộc sống. Không phải cứ ngoan hiền, ở nhà lo việc cơm nước thì chồng sẽ yêu thương. Không phải cứ gọi dạ bảo vâng thì chồng cho tiền xài, không để thiếu thốn gì. Thời gian đầu khi cưới nhau, chị ở nhà lo chuyện gia đình, chăm con, chăm chồng. Cuộc sống chị khá nhàn, anh nói sẽ là trụ cột để chị nương tựa cả đời. Và tất nhiên, chị tin đó là sự thật. Mỗi ngày anh đi làm, chị cứ thế mà ở nhà nội trợ, chăm lo chuyện trong ngoài. Nhưng có khoảng thời gian, anh gặp áp lực trong công việc. Mỗi lần cãi nhau, anh đều mắng chị ăn bám, không kiếm được tiền thì không được lên tiếng. Đó là câu nói xúc phạm nhất cuộc đời chị, đến ba mẹ cũng chưa bao giờ nói với chị như vậy.

Phụ nữ hiện đại, tự đi làm, tự sống cuộc đời mình mong muốn. Để sau này lỡ có ly hôn, bạn cũng có đủ tài chính và vững vàng bước trên đôi chân của mình. Đừng dại mà nghe lời thủ thỉ ngọt ngào “ở nhà anh nuôi” của đàn ông mà nghiêng ngả cả đời.

Hãy tự kiếm tiền và xài theo ý mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó chị mới nhận ra đàn bà không tự kiếm tiền được quả thật là thất bại. Đàn ông nuôi được bạn ngày một ngày hai, đến ngày thứ ba đã than thở đủ điều. Bạn ăn và sống bằng đồng tiền của chồng, tuy sung sướng tấm thân, nhưng lại khổ sở về tinh thần. Đàn ông ngoài miệng nói sẽ nuôi, chăm sóc vợ suốt đời. Nhưng khi đụng chuyện, anh ấy lại quay quắt 180 độ, đổ lỗi cho vợ chỉ biết ăn và đẻ. Nếu phụ nữ không muốn nghe những lời như vậy, hãy tự kiếm tiền. Tìm cho mình một công việc, không nhiều tiền cũng được, miễn là không sống bám vào tiền của chồng nữa. Để lỡ sau này có ly hôn, bạn cũng có đủ tài chính để giành quyền nuôi con mà không phải năn nỉ hay quỵ lụy bất cứ ai.

Thứ hai: Không sống chung với mẹ chồng

Phụ nữ ngày nay có công ăn việc làm, giỏi giang không kém gì đàn ông. Ít ai muốn đi làm dâu để sống lép vế dưới trướng của người khác. Có người nói mẹ chồng tốt hay không là phụ thuộc vào thái độ của con dâu. Tôi thấy điều này một nửa đúng, một nửa không. Nếu gặp mẹ chồng tâm lý, cuộc sống sẽ dễ thở hơn một chút. Còn khi mẹ chồng phong kiến, lễ giáo thì việc ngoan hiền, hiếu thảo của con dâu cũng trở nên vô nghĩa. Vì vậy trước khi kết hôn, hãy bàn bạc với chồng về việc sống riêng. Đó là điều vô cùng cần thiết để cuộc sống hôn nhân lâu bền hơn. Bởi khi sống chung với mẹ chồng, có rất nhiều điều xảy ra. Có những điều bạn đúng, nhưng cũng phải nhận sai để ấm êm nhà cửa. Đó là nguyên tắc của việc sống chung với mẹ chồng mà chắc hẳn ai cũng biết.

Nếu được hãy sống riêng để không phải sống với mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi cãi nhau, chồng luôn là người đứng giữa, nhập nhằng giữa mẹ và vợ. Điều đó sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó chịu và áp lực. Nếu mẹ chồng là người thuộc thế hệ khác, bạn là người hiện đại, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều việc bất đồng quan điểm.

Thế nên nếu có điều kiện hãy ra ở riêng, lâu lâu vợ chồng về thăm một lần. Có câu “xa thương, gần thường”, lâu ngày không gặp mặt tình cảm sẽ tốt hơn là suốt ngày đụng mặt nhau. Vả lại khi có xung đột, ai về nhà nấy sẽ giảm bớt phần gay gắt và khó xử cho đôi bên.