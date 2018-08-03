Phụ nữ đừng đợi đến 30 tuổi mới bắt đầu làm những điều này kẻo hối tiếc cả đời

Việc chăm sóc bản thân phải được bắt đầu từ những năm đôi mươi để đến khi 30, bạn mới không hối tiếc. Nếu không, chắc chắn bạn sẽ không còn đủ thời gian để làm điều đó. Ở thời điểm này bạn sẽ cảm nhận rõ ràng nhất việc da mặt bị lão hóa, cơ thể không còn dẻo dai như xưa. Đó là điều mà phụ nữ 30 luôn thua thiệt những cô nàng đôi mươi. Thế nên việc chăm sóc bản thân là vô cùng cần thiết. Có vậy bạn mới tự tin và sống tốt hơn mỗi ngày. Đừng để đến 30 rồi mới dùng những biện pháp trị liệu da mặt hoặc tập thể dục. Bởi khi đó một là bạn không có thời gian, vì đã có chồng và con cái. Hai là thời điểm này cơ thể không còn hấp thụ tốt bằng khi đôi mươi. Làn da của bạn bắt đầu lão hóa và ít có mỹ phẩm nào có thể che giấu được những điều đó.

Hãy chọn cho mình một công việc ổn định trước năm 30 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Khi đôi mươi, bạn cảm thấy bản thân còn rất trẻ, bạn muốn học hành và vui chơi. Bạn muốn có nhiều bằng cấp để cuộc sống tốt hơn. Còn khi 30 bạn mới bắt đầu công việc, liệu có còn kịp không? Tuổi 30 đối với một người đàn ông bắt đầu sự nghiệp là chuyện bình thường. Nhưng với một người phụ nữ là điều vô cùng khó khăn. Ở tuổi này, người ta có xu hướng tìm cho mình một gia đình hơn là một công việc ổn định. Vì vậy, phụ nữ đừng để đến khi 30 mới tìm cho mình một công việc ổn định, hãy chuẩn bị cho mình từ những năm 25 để hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn hơn.

Mối tình đầu

Hãy yêu khi còn trẻ để cảm nhận được trọn vẹn hương vị của mối tình đầu. Vì đến khi 30, bạn sẽ cần ổn định hơn là những mối tình chóng vánh, dễ đến mau quên. Ở độ tuổi này, bạn sẽ có xu hướng tìm một cuộc sống gia đình đầy đủ, không còn muốn lông bông nữa. Ít ai trải qua mối tình đầu khi đã chạm ngưỡng 30, vì khi đó bạn không còn đủ thời gian để vun đắp cho cuộc tình của mình. Khi đó bạn chỉ muốn có một người cùng mình gánh vác chứ không phải một người chỉ để nói lời yêu thương.

Hiếu thuận với ba mẹ

Hãy hiếu thảo với ba mẹ khi còn có thể - Ảnh minh họa: Internet

Việc hiếu thuận với ba mẹ thực hiện khi nào cũng không gọi là muộn. Bởi đó là bổn phận và trách nhiệm, dẫu đến năm 40, 50, bạn cũng có thể thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, bạn có nghĩ đến việc, ba mẹ còn sống được bao nhiêu năm nữa không? Ba mẹ liệu có đợi được bạn có thật nhiều tiền để phụng dưỡng hay không? Không tính đến việc, khi 30, bạn có gia đình, mọi mối lo, quan tâm đều dồn hết cho chồng con, liệu có thời gian về thăm ba mẹ? Vì vậy hãy hiếu thuận sớm một chút, đừng để quá muộn. Đừng để đến khi bạn 30, nhìn lại ba mẹ đã già. Đừng để đến khi 30, nhìn lại ba mẹ không còn ở đó nữa. Và đừng để đến khi 30, bạn phải ngồi hối tiếc giá như ngày xưa mình quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn một chút.