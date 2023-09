Phụ nữ 30 và những việc dang dở chỉ muốn một lần được quay lại thời thanh xuân rực rỡ

Ngày xưa, tôi là người khá hời hợt với cảm xúc của chính mình. Tôi muốn an phận nên chọn cuộc sống là một nhân viên văn phòng. Mỗi ngày đi làm 8 tiếng rồi trở về nhà, có thời gian thì xem phim, đọc sách, có thể nói không gian hoạt động chỉ quanh quẩn trong nhà. Với tôi, vậy là đủ đầy, vậy là an yên. Nhưng đến khi 30, tôi mới giật mình nhận ra, bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc đời.

Bỏ lỡ cơ hội thực hiện ước mơ, đam mê

Có một dạo, tôi điên cuồng chạy theo đam mê của chính mình. Tôi nghĩ cả cuộc đời chỉ cần như thế là đủ. Nhưng khi đã có cơ hội rồi, tôi lại dùng dằng muốn buông bỏ. Tôi sợ cảm giác thất bại, tôi bàng hoàng nhận ra “liệu mình có thật sự đam mê?” Vậy là tôi bị mất phương hướng và đánh rơi cơ hội của bản thân. Để rồi khoảng thời gian sau đó, tôi mãi sống trong dằn vặt. Tôi cảm thấy sợ hãi và chán chường với mọi thứ.

Bỏ lỡ một người yêu mình chân thành

Phụ nữ 30 chỉ khao khát được yêu thương chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lý do bạn lại bỏ lỡ một người yêu mình chân thành. Chẳng hạn như gia đình ngăn cấm, khoảng cách giữa cả hai quá lớn, vật chất không đủ đầy… Đó là những lý do mà con người ta đặt ra để rồi đánh mất đi tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Nhưng suy cho cùng, chính là do lòng dạ con người nhút nhát, chẳng muốn dấn thân, không muốn đương đầu với sóng gió. Có thể thời trẻ, bạn nghĩ chuyện đó vô cùng bình thường, không có người này sẽ có người khác. Nhưng khi đến tuổi ổn định, bạn sẽ hối tiếc về những chuyện bản thân đã bỏ lỡ. Trong cuộc đời này, tìm người bội bạc rất dễ, nhưng tìm người yêu mình chân thành như mò kim đáy bể.

Bỏ lỡ cơ hội phụng dưỡng cha mẹ

Có nhiều người đến khi lập gia đình rồi mới nhận ra, thật sự bản thân chưa một ngày đền đáp công ơn sinh thành. Họ luôn chạy theo cơm áo gạo tiền, rồi vướng vào yêu đương, sau đó kết hôn. Ít người nhìn lại và tự hỏi “bản thân đã làm gì cho cha mẹ?”. Nhịp sống của giới trẻ ngày nay diễn ra khá nhanh, luôn bị những thứ xa hoa, phù phiếm cuốn đi nên ít ai bình tâm nghĩ đến người thân của mình. Có nhiều người cứ lầm tưởng, mỗi tháng chu cấp cho cha mẹ bao nhiêu đó tiền là báo hiếu. Thực tế việc làm đó chẳng mang ý nghĩa gì, thứ cha mẹ cần là bữa cơm gia đình, là những lần tâm sự trò chuyện cùng nhau.

Bỏ lỡ những cuộc trò chuyện cùng bạn bè

Hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn, đừng để công nghệ chia cắt tình bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đa số những cuộc gặp gỡ ngày nay đều bị chi phối bởi công nghệ, điện thoại. Gặp nhau, ai nấy đều cầm chiếc điện thoại trên tay, rồi cắm cúi với những dòng chat chit trên mạng. Hành động này vô tình khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên xa cách. Và thế là chỉ còn những tin nhắn, chẳng còn những buổi trò chuyện tâm sự thân thuộc. Lắm lúc tin nhắn cũng không còn, bạn bè thật lâu mới gặp lại nhau để rồi trở thành những người xa lạ.