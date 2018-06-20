Đàn ông nắm bắt tâm lý của phụ nữ rất tốt. Họ biết phụ nữ thích nghe gì và ghét gì, vì thế luôn nói những câu làm tan chảy trái tim của nhiều người. Vì thế, phụ nữ cứ mãi bị lừa vì những lời nói "mật ngọt chết ruồi" của đàn ông. Sau đây là những câu nói ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa nhiều điều dối trá của cánh mày râu mà chị em nên biết để phân định được lời nào thật lòng, lời nào chỉ là ba hoa chích chòe không đáng tin cậy.

Câu nói này thể hiện sự chối bỏ trách nhiệm của một người đàn ông. Trong mối quan hệ này, họ chỉ muốn vui chơi qua đường, không có ý định lâu dài. Đây là chiêu lừa tình siêu tinh vi khiến các cô nàng sẽ tin rằng người đàn ông ấy khiêm tốn, là người mẫu mực đáng để nương tựa. Nếu dính vào, sớm muộn gì bạn cũng bị phản bội. Ngoài ra, nếu người đàn ông nói câu này, chứng tỏ anh ấy cũng chẳng có tài cán gì. Bởi đàn ông vốn có lòng tự trọng cao, họ không bao giờ hạ thấp nhân phẩm của mình trước mặt bất cứ ai. Chỉ có kẻ trăng hoa, muốn rũ bỏ trách nhiệm mới dám nói ra câu này.

Lời yêu thương nếu nói ra quá dễ dàng, phụ nữ suy nghĩ lại - Ảnh minh họa: Internet

Khi người đàn ông nói câu này, bạn nên suy xét lại kỹ càng, đừng để bị lừa. Đa số đàn ông khi yêu thường ít bộc lộ tình cảm một cách nồng nhiệt mà chỉ dùng hành động để đối phương cảm nhận. Còn khi anh ấy nói ra câu này thường xuyên, có 2 khả năng: một là yêu bạn thật lòng, hai là người lăng nhăng. Nếu anh ấy nói quá thường xuyên, chứng tỏ tình cảm của anh ấy dành cho bạn chỉ là con số không.

“Cho anh chút thời gian”

Anh ấy muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới nói câu này - Ảnh minh họa: Internet

Họ muốn bạn cho họ thời gian để thu xếp những mối quan hệ khác. Điều này chứng tỏ một điều anh ấy đang giấu giếm chuyện gì đó sau lưng bạn. Nếu quen được một thời gian, bạn giục cưới xin, nhưng anh luôn chần chừ và nói “cho anh thời gian”, đây là cách người đàn ông trăng hoa thường dùng để kéo dài thời gian. Họ không muốn bị ràng buộc, không yêu bạn thật lòng, nói đúng hơn là họ chỉ muốn vui chơi qua đường, không có ý định lâu dài. Hoặc một trường hợp nữa là anh ấy đang bắt cá hai tay hoặc đã có vợ con. Vì thế anh ấy không muốn tính đến chuyện lâu dài với bạn. Phụ nữ nên nhớ, cho anh ấy thời gian là tự giết chết tuổi thanh xuân của mình.

“Ngoại hình không quan trọng”

Phụ nữ xấu xí suốt đời sẽ không có quà - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên thuộc lòng câu này: “đàn ông chỉ thích ngắm nhìn tâm hồn của một người phụ đẹp”. Bởi vậy khi đàn ông nói những câu đại loại như “anh chỉ thích tâm hồn của em, vẻ ngoài không quan trọng”, bạn đừng vội mừng mà hãy xem xét lại liệu lời nói đó có thật lòng hay không? Bởi trong 100 người đàn ông đã có 90 người yêu bằng mắt. Thế nên bạn đừng bị lời nói này đánh lừa rồi tự chuốc khổ vào thân.

“Đi nhà nghỉ anh chỉ ôm em ngủ thôi, không làm gì cả”

Có con mèo nào mỡ đã dâng đến miệng nhưng chỉ ngửi mà không ăn không? Đàn ông cũng vậy, khi một cô gái nằm bên cạnh, liệu anh ấy có giữ được lời hứa “chỉ ôm em ngủ”? Đa số cánh mày râu thường dùng câu nói này để dụ dỗ những cô nàng nhẹ dạ cả tin. Là phụ nữ phải biết tự bảo vệ bản thân.