Đàn bà chỉ hạnh phúc khi không quanh quẩn buồn phiền vì đàn ông

Tâm sự gia đình 18/06/2018 16:08

Là phụ nữ, đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả của cuộc đời mình. Bởi khi họ rời đi, bạn sẽ rất chật vật và đau thương.

Tôi không nói đàn bà ở một mình mới thật sự hạnh phúc, không ép đàn bà phải chịu cuộc sống không đàn ông. Nhưng thực tế, đàn bà chỉ sống vui vẻ khi không cung phụng, cơm bưng nước rót cho bất kỳ ai. Người chị họ của tôi năm nay đã hơn 34 tuổi, mọi người trong dòng họ đều xem chị ấy là quá lừa lỡ thì. Xung quanh có rất nhiều người theo đuổi, tán tỉnh nhưng chị vẫn không mảy may quan tâm. Mọi người luôn tìm cách mai mối, gán ghép nhưng chị vẫn kiên quyết không chấp nhận. Chị không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Lỡ đâu mai này, chồng chị là người tệ bạc, những người đó có gánh chịu hậu quả thay chị không?

Đàn bà chỉ hạnh phúc khi không quanh quẩn buồn phiền vì đàn ông - Ảnh 1
Phụ nữ hạnh phúc khi không buồn phiền vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, chị cũng thật sự hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Chị biết kiếm tiền, có nhà, có xe đầy đủ, mỗi tháng đưa ba mẹ đi du lịch vài lần. Mệt thì nghỉ ngơi, buồn thì tìm bạn bè tán gẫu, vui thì lao đầu vào công việc, kiếm tiền. Cuộc sống của chị cứ như vậy, không muốn lại vướng bận thêm chuyện chồng con. Có lẽ đó là suy nghĩ của không ít phụ nữ ngày nay, sợ yêu đương, sợ kết hôn và sợ bị tổn thương. Họ muốn ở một mình, có buồn vui gì cũng tự mình chịu, chẳng cần phải vướng bận thêm những mối quan hệ khác.

Khác với chị, cô em gái có 2 đời chồng và luôn bị đàn ông phản bội. Nhưng cô ấy vẫn muốn tiếp tục yêu và dấn thân vào thứ tình mà mình cho là đúng. Cô ấy bỏ mặc những lời khuyên ngăn, đơn giản là vì không chịu được cô đơn. Cô ấy yêu đương và chịu tổn thương như một vòng lẩn quẩn trong cuộc đời. 

Đàn bà chỉ hạnh phúc khi không quanh quẩn buồn phiền vì đàn ông - Ảnh 2
Phụ nữ thà cô đơn chứ đừng tìm buồn phiền nơi đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống đàn bà có rất nhiều việc phải làm, không phải chỉ có lấy chồng mới hạnh phúc. Thà hạnh phúc với công việc còn hơn quẩn quanh với nỗi buồn bên một người đàn ông. Khi buồn, bạn có thể tạm gác công việc sang một bên để gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người. Nhưng khi lấy chồng, buồn cũng chẳng thể gác việc nhà, việc chồng con sang một bên mà đi chơi được. Có buồn có vui gì cũng phải ở bên chồng con, chẳng thể cưỡng cầu thêm.

Có nhiều người sẽ mạnh miệng nói rằng, kết hôn rồi chồng ra sao thì tùy, chỉ cần biết bản thân là đủ. Nhưng mấy ai làm được như vậy? Bạn vẫn bị ám ảnh bởi những việc một người phụ nữ nên làm. Có khi nào một người phụ nữ chồng con đề huề lại dám bỏ hết tất cả đi du lịch với bạn bè không? Có khi nào một người phụ nữ có gia đình lại thoải mái làm những chuyện ngông cuồng như thời trẻ không? Dù tuổi trẻ bạn có bốc đồng đến đâu, khi kết hôn rồi vẫn phải làm một việc duy nhất đó là tận tụy. Suy cho cùng phụ nữ có gia đình đều phải sống vì chồng con, ít ai lại sống cuộc đời ích kỷ của riêng mình.

Đàn bà chỉ hạnh phúc khi không quanh quẩn buồn phiền vì đàn ông - Ảnh 3
Cô đơn không đáng sợ, chỉ sợ ở bên một người tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Khi độc thân, bạn có thể cô đơn, lạc lõng giữa đám đông, chẳng có bàn tay hay bờ vai nào để bấu víu. Khi độc thân, chẳng ai đón đưa, đi về đều một mình lẻ bóng. Nhưng kết hôn rồi, bạn sẽ cảm thấy những điều đó thật sự chẳng đáng sợ chút nào. Điều sợ hãi nhất chính là ở trong vòng tay một người nhưng trong lòng bão tố chẳng thể dứt. Sợ hãi là ở trong hạnh phúc nhưng chẳng thể mỉm cười. Sợ hãi là có một người để nương tựa nhưng lòng lại bộn bề lo toan.

Suy cho cùng cô đơn là nỗi đau bạn có thể chịu đựng được, rồi cũng trôi dần theo năm tháng. Chỉ có nỗi đau phản bội là càng nhiều thời gian càng tổn thương thêm. Phụ nữ nên nhớ hãy tự tìm niềm vui cho mình, đừng nghĩ cứ lấy chồng sẽ vui, sẽ hạnh phúc. Đừng mãi quanh quẩn buồn phiền bên người đàn ông tẻ nhạt. Đừng để đàn ông là thứ chi phối cuộc sống của bạn quá nhiều.

Nếu ai còn độc thân, hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống. Nếu ai đã kết hôn, hãy tự tìm hạnh phúc riêng cho mình, đừng phụ thuộc vào chồng. Hạnh phúc được xây dựng bởi người khác, sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

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