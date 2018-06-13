Đàn bà một lần dang dở, hãy gạt bỏ định kiến và kiêu hãnh yêu thương

Suy cho cùng đàn bà ai cũng mong muốn có được hạnh phúc vẹn toàn, không phải chịu dở dang và cô đơn. Bởi phụ nữ là động vật yếu mềm, luôn cần người mạnh mẽ hơn để bảo vệ và chăm sóc. Có thể một mình họ cũng sẽ sống tốt, nhưng có những lúc mệt mỏi lại không biết nương tựa vào đâu.

Có nhiều người tâm sự với tôi rằng, sợ yêu lắm rồi, chẳng muốn yêu đương, kết hôn chi cho phiền phức, ở vậy cho lành. Theo tôi nghĩ đó là những câu nói dùng để trốn tránh những vấn đề thực tại mà họ đang vướng phải thôi. Chứ mấy ai không muốn yêu và được yêu, nhất là phụ nữ. Họ luôn cần một bờ vai đủ rộng để dựa vào khi mỏi lòng, chùn chân. Cần một tấm lưng đủ lớn để chắn những cơn bão tố của cuộc đời.

Người ta hay nói làm mẹ đơn thân sướng, không phải cung phụng chồng. Còn tôi thì thấy chọn con đường đó phải là người thật sự rất mạnh mẽ, vì khổ đau trăm bề. Bởi không ai có thể một mình gánh vác trách nhiệm của cả ba lẫn mẹ. Rồi có khi phải đối mặt với những câu hỏi ngây thơ của con, chỉ biết mỉm cười cho qua, sau đó lại tự khóc một mình. Có vô vàn những thứ khắc nghiệt nhất mà những bà mẹ đơn thân mới thấu hiểu được. Nói chung hai vẫn tốt hơn một, có chồng, có một mái ấm đủ đầy, bạn sẽ đỡ đi một phần gánh nặng, con cái cũng có đủ đầy tình thương hơn.

Nếu bạn chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình kiếm tiền nuôi con, có thể bạn vẫn có cuộc sống đủ đầy. Nhưng sâu trong tâm khảm, họ vẫn cảm thấy sợ hãi và thiếu vắng một thứ gì đó. Họ luôn phải cố gắng mỗi ngày để cho con cuộc sống tốt hơn. Mệt mỏi, bệnh tật cũng không thể nghỉ làm, bởi đó là nguồn sống duy nhất của mẹ con họ.

Trước khi chọn con đường làm mẹ đơn thân, phụ nữ hãy suy nghĩ thật kỹ - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ đừng vì một lần dang dở mà vội đóng cửa trái tim, đưa ra lời thề rằng chẳng yêu và cưới ai nữa. Có lẽ đó chỉ là những lời nói trong lúc bạn tuyệt vọng nhất, bởi khi đổ vỡ, ai cũng có những ám ảnh vô hình làm ảnh hưởng đến nhận thức. Cứ nghĩ đến một việc bỏ hết cho rồi, sống một mình nuôi con cho an phận cuộc đời. Nhưng rồi không ai có thể chịu được cuộc sống như vậy. Thế nên, nếu có cơ hội hãy sống như mình mong muốn, yêu và cưới một người mới. Biết đâu chính người đó sẽ cùng nắm tay và xoa dịu những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu.

Tôi tin ông trời vốn dĩ rất công bằng. Lấy của bạn thứ này ắt sẽ bù đắp lại thứ khác còn tốt hơn gấp vạn lần. Nếu lúc trước bạn là người một tay lo cho chồng con, thì sau này sẽ có người vì bạn mà lo toan tất cả. Cuộc đời vốn dĩ đã được an bài, sắp đặt, quan trọng là bạn có đợi được đến khoảnh khắc hạnh phúc đó hay không?

Tiếp tục yêu một ai đó để biết được cuộc đời còn rất nhiều người tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ở trước sóng gió, bạn vẫn mạnh mẽ yêu một lần nữa, thử thách bản thân với những điều mới mẻ, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Bởi những thứ đẹp đẽ và viên mãn trên cuộc đời này không bao giờ dành cho những con người nhút nhát, sợ hãi. Đừng sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng, cũng đừng sợ những lời cay nghiệt của người khác. Hãy nhắm mắt vượt qua và kiêu hãnh với tình yêu của mình thôi!

Có dấn thân, có trải nghiệm, bạn mới tìm được con đường đúng đắn cho bản thân mình. Người đàn ông trước đó không tốt, cứ bỏ rồi quên đi. Những người đàn ông tiếp theo rồi cũng có một người thật sự yêu bạn. Phụ nữ đừng sợ cô đơn, đừng sợ những ám ảnh đổ vỡ trong quá khứ. Điều bạn nên quan tâm đó chính là hiện tại, tương lai bạn có thật sự hạnh phúc không? Có cần một người để cùng san sẻ chuyện buồn vui trong cuộc sống hay không?

Phụ nữ nên nhớ người trong đau khổ vẫn cười là người đáng trân trọng nhất trong cuộc đời này. Chắc chắn ông trời sẽ an bài cho bạn những điều tốt đẹp nhất, đừng sợ cũng đừng quá lo lắng. Yêu được cứ yêu, bởi tình yêu chẳng phải đánh thuế, vậy cần gì ép uổng bản thân mình, đúng không?