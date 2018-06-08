Bên cạnh đó, tôi mất đi nhiều thứ như sự tự do, thời gian, mối quan hệ, thậm chí là ước mơ và công việc của mình. Suy cho cùng, đàn bà lấy chồng rồi, đánh đổi quá nhiều thứ. Bởi vậy, đàn ông nên biết những điều mà đàn bà hy sinh để đối đãi với vợ tốt hơn một chút. Đừng để cô ấy phải lầm lũi trong cô đơn hay thua thiệt bất cứ ai.

Có người từng hỏi tôi rằng, đàn bà khi kết hôn sẽ được và mất gì? Tôi ngẫm nghĩ mãi cũng không thể hiểu được suốt mấy năm qua, mình đã có được những gì? Chắc có lẽ là một tấm chồng, những đứa con, một cuộc sống ràng buộc, có người cùng ăn, cùng ngủ, có được đứa con an ủi tinh thần…

Đàn ông vô tâm, đàn bà lại để tâm. Giá như đàn ông có thể thấu hiểu được lòng dạ đàn bà thì không xảy ra những câu chuyện hôn nhân đổ vỡ. Giá như lời nói có thể giải quyết được mọi việc thì sẽ không dẫn đến những cuộc cãi vã không hồi kết. Nói chung, đàn ông chỉ cần để tâm, thấu hiểu những hy sinh này của vợ để cô ấy không còn khổ đau.

Đàn bà sau khi kết hôn thường không còn tự do như thời trẻ. Không còn những buổi họp mặt, tiệc tùng với bạn bè, không còn những ngày tháng muốn là xách balo lên đi du lịch. Sau khi kết hôn, họ gác hết những thứ thuộc về cá nhân để chu toàn cho mái ấm của mình. Đó là đức tính mà người phụ nữ nào cũng có, bởi họ luôn mang trong đầu tư tưởng, không có gì quan trọng hơn chồng con. Điều họ muốn chính là giữ không khí vui vẻ của gia đình.

Khi có con, họ mất đi thân hình thon thả, đổi lại là những vết rạn da xấu xí. Rồi dành hết thời gian của mình cho con cái, đi đâu, làm gì cũng phải canh cánh chồng như thế nào, có ăn uống đầy đủ hay không? Hầu như những mối lo của phụ nữ chỉ gói gọn trong việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Đó là tư tưởng chung của những người phụ nữ Việt Nam. Bởi vậy, các ông hãy yêu thương và trân trọng vợ nhiều hơn, đừng làm cô ấy phải chịu nhiều khổ đau.

Sự hồn nhiên vốn có

Phụ nữ lấy chồng không còn hồn nhiên như thời còn trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Là người phụ nữ có gia đình rồi, đâu còn ai giữ được nét hồn nhiên, vô tư như những cô thiếu nữ nữa. Nói đúng hơn là không có thời gian để ngây thơ, bởi cuộc sống vốn có rất nhiều thứ phải lo. Điều đó vô tình ảnh hưởng đến nhận thức và có thể thay đổi cách nghĩ của bạn. Ngây thơ chỉ dành cho những người không có nhiều vướng bận. Là con người nhất định phải mạnh mẽ mới tồn tại được, mạnh mẽ mới cáng đáng hết tất cả mọi chuyện. Và mạnh mẽ mới gánh vác được trách nhiệm của một người phụ nữ sau khi kết hôn. Trong hôn nhân, dù muốn hồn nhiên, phụ nữ cũng không thể hiện ra được. Bởi họ phải là người vợ kiên cường để làm hậu phương vững chắc cho chồng, làm người mẹ mạnh mẽ để bảo vệ các con của mình.

Đầu óc minh mẫn

Phụ nữ sẽ mắc hội chứng "não cá vàng" sau khi sinh con. Việc sinh nở sẽ làm giảm trí nhớ của bạn. Vì vậy mới có chuyện nhiều phụ nữ thường quên trước quên sau, đầu óc không còn minh mẫn như thời trẻ. Đàn ông nên biết chuyện này để trân trọng vợ mình nhiều hơn. Nếu cô ấy quên tắt nước trong phòng vệ sinh, hãy giúp vợ. Nếu cô ấy hay càm ràm, trở nên nóng tính, hãy nhẫn nhịn. Nếu con có quấy khóc nửa đêm, hãy giúp vợ vỗ về, đừng đánh thức cô ấy, cũng đừng cằn nhằn.

Sức khỏe

Sức khỏe cũng không còn dẻo dai như xưa - Ảnh minh họa: Internet

Đa số những người phụ nữ sau sinh, sức khỏe sẽ yếu đi rất nhiều, không còn dẻo dai như thời còn con gái. Vì vậy mà phụ nữ thường mắc nhiều căn bệnh hơn đàn ông khi đến tuổi trung niên. Họ thường mắc phải căn bệnh như đau lưng, chân, rụng tóc, mắt mờ, trí nhớ giảm sút... Thậm chí sau khi sinh nở, thân hình của phụ nữ còn chảy xệ, làn da xạm, nám, gương mặt xuất hiện nhiều vết tàn nhang. Thế nên các ông đừng chê vợ mập, đau bệnh liên miên, đừng vì vợ xấu mà ngoại tình, hãy nghĩ đến những nguyên nhân khiến cô ấy trở thành như vậy.