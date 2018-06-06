Đàn ông thích ngoại tình, đàn bà thích tha thứ. Đó là cách mà nhiều người phụ nữ thường làm mỗi khi chồng tỏ ra hối lỗi muốn quay về. Nhưng rồi các ông vẫn chứng nào tật nấy, hết trêu cô này, lại tán tỉnh cô gái và người tổn thương chỉ có vợ ở nhà. Bởi vậy, một người phụ nữ thông minh không đặt lòng vị tha của mình nhầm chỗ mà sẽ làm những điều này để chồng vừa sợ vừa nể.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, ít người vợ nào có thể giữ nổi bình tĩnh. Khó ai có thể tiết chế được cảm xúc trên gương mặt. Tuy nhiên, hãy cố gắng thay đổi điều đó. Khi biết chồng phản bội, bạn khoan hành động, hãy giữ bình tĩnh trước đã. Việc kiểm soát cảm xúc vô cùng quan trọng, không chỉ thể hiện bạn thông minh mà còn khiến đàn ông phải khiếp sợ. Một người vợ thông minh luôn tỏ ra bình thản, vẫn tiếp tục chăm lo cơm nước, quần áo cho chồng. Đó là cách để bạn đánh lạc hướng chú ý của chồng và từ từ tìm cách “bắt tận tay day tận mặt”, nắm rõ bằng chứng ngoại tình trong tay. Chỉ có vậy bạn mới cơ hội giành thế chủ động.

Chồng ngoại tình, đừng làm lớn chuyện kẻo anh ấy phi tang hết chứng cứ. Hãy bình tĩnh, sáng suốt từ từ tìm hiểu những vấn đề liên quan đến chồng và ả nhân tình kia. Chỉ khi có mọi bằng chứng trong tay, bạn mới chiến thắng được người đàn ông dẻo miệng. Bởi đàn ông ngoại tình không bao giờ chịu nhận tội ngay từ đầu. Họ luôn chối bay chối biến, nói bản thân là kẻ vô tội. Vì vậy, khi có đủ chứng cứ hãy buộc tội chồng để anh ấy có muốn chối cũng không được. Phụ nữ thông minh không chỉ nói suông bằng những suy đoán, nghi ngờ vô căn cứ. Bạn hãy đưa ra những chứng cứ rõ ràng để không bị bắt nạt.

Không tin vào tai, chỉ tin vào mắt mình

Những sự việc mắt thấy luôn chính xác nhất, đừng nghe lời đồn đoán - Ảnh minh họa: Internet

Những điều bạn nghe chưa chắc đã đúng, chỉ khi tận mắt nhìn thấy sự việc đó mới đúng. Đàn ông ngoại tình thường có nhiều lý luận, biện minh bản thân mình vô tội. Họ nói những lời ngọt ngào nhằm dụ dỗ, dẫn dắt phụ nữ tin rằng họ trong sạch. Nhưng đằng sau sự việc đó là vô số bí mật bạn không thể nào lường trước được. Và đặc biệt một điều là đừng bao giờ nghe lời người khác. Khi chồng ngoại tình, bạn hãy điều tra, khi nào tận mắt nhìn thấy hãy tin. Có những chuyện không phải cứ nghe là đúng, bởi thông tin có thể bị nhiễu loạn từ miệng người này truyền qua người khác. Chỉ có đôi mắt của bạn là tinh tường và sáng suốt nhất.

Mềm mỏng và cứng rắn

Khi chồng phản bội, bạn cũng đừng vội tha thứ, cũng đừng làm quá mọi chuyện. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách đối xử mềm mỏng và cứng rắn tùy theo hoàn cảnh. Đây có thể nói là chiêu khiến đàn ông sợ hãi nhất. Ngoài ra, đừng dùng những lời lẽ đe dọa để ép chồng nhận tội trạng của mình. Đừng dồn anh ấy vào bước đường cùng và cũng đừng quá yếu đuối trước mặt chồng. Phụ nữ thông minh nên biết cách mềm mỏng, cứng rắn đúng lúc để không phải sống trong tủi hờn.

Suy xét có nên tha thứ hay không?

Hãy suy xét thật kỹ càng trước khi tha thứ cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tha thứ không phải là con đường duy nhất để cứu vãn một cuộc hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết khi nào cần sử dụng lòng vị tha của mình. Và sau khi tha lỗi cho chồng rồi thì phải tin tưởng lẫn nhau. Bạn hãy tự hỏi lòng rằng “nếu tha thứ rồi, sau này có còn tin tưởng anh ấy được nữa không? Anh ấy liệu có ngoại tình nữa hay không?”. Nếu trong đầu vẫn luôn hoài nghi về người chồng của mình thì đừng tha thứ. Còn mọi thứ đã được giải quyết rõ ràng, bạn tin anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý, hối lỗi về việc làm của mình, hãy cho chồng một cơ hội. Phụ nữ thông minh đừng bao giờ đặt lòng vị tha nhầm chỗ.

Giữ lửa chuyện ấy

Đây là việc không phải người phụ nữ nào làm cũng được. Nhiều chị em ghê tởm cảm giác khi nằm bên một người chồng phản bội. Đó là suy nghĩ giết chết cuộc hôn nhân của bạn một cách nhanh chóng nhất. Chuyện ấy là điều vô cùng quan trọng trong đời sống vợ chồng. Phụ nữ nên biết tình dục là yếu tố giúp hàn gắn mối quan hệ vợ chồng. Dù có giận hờn nhau đến mức nào cũng đừng “cấm cửa” chồng.