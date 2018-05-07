Chồng ngoại tình đừng đánh ghen, chỉ cần làm điều này tình địch ‘chạy mất dép’, chồng ngoan ngoãn quay về

Phụ nữ yêu 07/05/2018 09:18

Khi chồng ngoại tình, chị em đừng đánh ghen, cũng chẳng cần đánh phấn mà chỉ cần dùng tuyệt chiêu này, bảo đảm nhân tình chạy dài, chồng ân hận quay về bên vợ con.

Việc đầu tiên khi phát hiện chồng phản bội, các chị em sẽ nghĩ ngay đến chuyện đánh ghen, đe dọa nhân tình hay khóc lóc năn nỉ chồng hồi tâm chuyển ý. Dù làm cách nào, cuối cùng người tổn thương và chịu thiệt thòi luôn là phụ nữ. Bởi vậy nếu muốn an yên giữa tâm bão chồng ngoại tình, phụ nữ khôn nên làm những điều này để lòng thôi dậy sóng.

Biết rõ mọi việc nhưng vờ như không biết

Chồng ngoại tình đừng đánh ghen, chỉ cần làm điều này tình địch ‘chạy mất dép’, chồng ngoan ngoãn quay về - Ảnh 1
Tỏ ra không biết gì khi chồng ngoại tình là việc làm khôn ngoan nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà nào mà không đau đớn. Nhưng trước hết phải giữ bình tĩnh, đừng làm lớn chuyện kẻo anh ấy chối bay chối biến. Việc gì cũng phải có chứng cứ hẳn hoi rồi tố cáo chồng cũng chưa muộn. Đàn bà khôn ngoan luôn biết cách giữ im lặng, quan sát những thay đổi của chồng. Nếu đã nắm trong tay đầy đủ bằng chứng, khi đó bạn hãy ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn. Lúc này, bạn sẽ không lép vế trước chồng.

Khi chồng ngoại tình, đừng dại mà đi “vạch áo cho người khác xem lưng”, hãy lẳng lặng giải quyết theo cách của mình. Tốt nhất đừng kể với bất cứ ai, chuyện của vợ chồng bạn, cứ để cả hai quyết định, đừng nghe bất cứ lời khuyên của ai. Điều quan trọng nhất trong tâm bão chồng ngoại tình là cứ vờ như không hay biết gì để tránh gây ra những chuyện rắc rối hơn.

Chỉnh đốn chồng, thay đổi thói quen của mình

Chồng ngoại tình đừng đánh ghen, chỉ cần làm điều này tình địch ‘chạy mất dép’, chồng ngoan ngoãn quay về - Ảnh 2
Chỉnh đốn chồng là việc phải làm, bởi anh ấy chính là căn nguyên vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Nếu trước đây, bạn cứ một mực làm theo những yêu cầu của anh ấy, thì bây giờ hãy dừng ngay việc đó. Bạn nên thay đổi những thói quen của bản thân, như việc đừng quá nuông chiều chồng. Trước đây, những công việc nhà, chăm con, bạn đều một mình gánh vác. Vậy thì bây giờ đừng làm như vậy nữa, sống vì mình một chút, muốn đi chơi cứ đi, muốn ngủ nướng cứ việc thoải mái, không cần phải dậy sớm ủi quần áo, chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng. Làm những điều đó, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, đồng thời cũng khiến cho chồng cảm thấy sự thiếu hụt, trống vắng. Khi thấy vợ không còn tận tụy như xưa, anh ấy ắt sẽ xem xét lại chính mình.

Đối xử tốt với nhân tình của chồng

Việc này có thể hơi ngớ ngẩn, nhưng hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Dại gì phải đánh ghen rồi ám ảnh tâm lý đến tận sau này. Nếu có cơ hội hãy cùng người đàn bà ấy đi uống nước, nói chuyện, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bạn nên xem xét kỹ liệu cô ta có gì hơn mình, điểm yếu và điểm mạnh của cô ta nằm ở đâu để tiện bề lên kế hoạch giải quyết.

Có nhiều người khi thấy chồng ngoại tình là cứ xông vào đánh tình địch để rồi làm trò cười cho thiên hạ. Người đàn bà khôn luôn biết vị thế của bản thân, không làm những chuyện hạ thấp nhân phẩm của mình. Bởi đường đường là vợ danh chính ngôn thuận mà lại đi giành chồng với kẻ thứ ba, không đáng một chút nào.

Cuối cùng, hãy chờ kết quả tốt đẹp

Chồng ngoại tình đừng đánh ghen, chỉ cần làm điều này tình địch ‘chạy mất dép’, chồng ngoan ngoãn quay về - Ảnh 3
Hãy đợi kết quả tốt đẹp cho việc làm khôn ngoan của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi làm những điều này, nếu chồng vẫn ngoan cố ở lại bên cạnh người phụ nữ kia, bạn nên tự dàn xếp kết cục cho hôn nhân của mình. Một người bội bạc càng giữ càng buồn phiền, tổn thương. Nếu người đàn ông biết suy nghĩ, anh ấy sẽ quay về bên vợ con, bởi không nơi đâu bằng nhà và không người phụ nữ nào bằng vợ. Đàn ông ngoại tình đa số chỉ vì những thú vui nhất thời chứ không có ý định chung sống cả đời với nhân tình. Vì vậy những cô vợ nên yên tâm, đừng sợ mất chồng, chơi chán rồi anh ấy sẽ tự động trở về thôi.

Những câu ‘thần chú’ giúp phụ nữ mạnh mẽ vượt qua cú sốc chồng ngoại tình

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Nếu chồng ngoại tình, đừng đánh ghen cũng đừng khóc lóc, chỉ cần dặn lòng những câu nói này, chị em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.

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