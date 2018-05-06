Những câu ‘thần chú’ giúp phụ nữ mạnh mẽ vượt qua cú sốc chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 06/05/2018 09:06

Nếu chồng ngoại tình, đừng đánh ghen cũng đừng khóc lóc, chỉ cần dặn lòng những câu nói này, chị em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.

Ngoại tình là bản chất của đàn ông, cố gắng thay đổi chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ để cú sốc chồng phản bội hạ gục vì họ luôn bỏ túi những câu "thần chú" này.

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Phụ nữ mạnh mẽ biết cách vượt qua cú sốc chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

“Cơn đau sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn, hãy cảm ơn vì điều đó”

Chồng ngoại tình, ai không đau lòng, không khóc đến cạn kiệt tâm can? Nhưng sau đó, bạn sẽ đủ mạnh mẽ và chín chắn để trưởng thành. Không có hạnh phúc nào mà không từng đau đớn. Trải qua quá khứ từng bị tổn thương, bạn can trường, tự lập hơn bao giờ hết. Bạn biết được những thứ nên buông và những điều nên giữ, vậy là đủ đầy cho một cuộc đời. Vì vậy, khi nỗi đau đến hãy mỉm cười chấp nhận và thầm cảm ơn rằng điều đó đã giúp bạn trưởng thành.

“Anh ấy phản bội nên sẽ chẳng bao giờ tìm được người nào tốt hơn bạn”

Bạn cứ nghĩ một người làm chuyện xấu sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Hôm nay, anh ấy bội bạc, ngày mai ắt hẳn sẽ chịu đựng nỗi đau gấp ngàn lần bạn. Vì vậy, cứ để chồng nếm trải cảm giác mật ngọt của cuộc tình vụng trộm đi, rồi mai đây đắng cay sẽ đến. Bởi vì, ngoài vòng tay vợ luôn là bão tố.

“Nếu nhất định ly hôn thì cứ làm, sau này sẽ có người làm mờ son môi của bạn thay vì làm nhòa đi mascara”

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Hạnh phúc rồi sẽ đến sau cơn mưa tầm tã, sẽ có người vì bạn mà chịu hi sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không còn tha thứ được nữa, cứ để anh ấy ra đi. Và rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn vào một ngày nắng đẹp. Sau này, sẽ có người vì bạn mà chấp nhận ướt nửa bờ vai. Đừng tha thứ cho người làm nhòa đi mascara của bạn quá nhiều lần. Người tệ bạc mãi chỉ là người tệ bạc mà thôi.

“Phải qua gian khó mới tìm được những thứ thật sự thuộc về mình”

Không có bình yên nào mà không xót xa, cũng chẳng có hạnh phúc nào mà không đánh đổi. Khi trải qua hết thảy những gian nan trong đời, bạn mới tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Không phải bạn không đủ tốt, chẳng qua là chưa tìm được đúng người trong cuộc đời này mà thôi. Khi đúng người, đúng thời điểm mọi chuyện ắt sẽ viên mãn.

“Thà cô đơn chứ đừng chọn một mối quan hệ toàn lừa dối nhau”

Thà chọn sống một cuộc đời cô đơn còn hơn vướng vào mối quan hệ dối lừa. Nếu chồng đã phản bội, hãy chuẩn bị tâm lý cho việc buông tay, đừng nghe những lời nói dối để rồi lung lay bản thân.

“Ngoại tình không phải vì thiếu tình yêu mà thiếu tôn trọng”

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Đàn ông ngoại tình vốn dĩ không còn tôn trọng cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, nếu không còn tôn trọng nhau nữa, tốt nhất đừng nên tiếp tục. Nhiều người thường nghĩ, đàn ông ngoại tình vì thiếu thốn tình cảm nơi vợ. Thật ra, khi không còn tôn trọng vợ, đàn ông mới ngoại tình. Họ nghĩ rằng vợ không biết, vui chơi một chút rồi về. Họ xem thường cảm xúc và tình yêu của vợ dành cho mình. Vì vậy mà càng lún càng sâu, không thể nào thoát ra được.

“Không có người đàn ông nào không ngoại tình, đó vốn dĩ là bản chất của họ”

Đừng mong một người đàn ông chung thủy tuyệt đối, cũng đừng quá tin tưởng rằng chồng bạn chỉ có vợ con. Không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình mà thôi. Vì vậy, đàn bà đừng quá nhẹ dạ cả tin vào những lời thề trăm năm. Bởi lòng người là thứ thay đổi khôn lường nhất. Nói yêu nay nhưng mai đã vui duyên mới rồi.

“Cái giá phải trả cho người phụ nữ khi yêu một kẻ lừa dối, đó là nỗi đau”

Nếu đã chọn yêu người trăng hoa, hãy chấp nhận cuộc đời sẽ có nhiều nỗi đau hơn là hạnh phúc. Còn không chấp nhận được thì nên sáng suốt từ những ngày đầu trước khi tính đến chuyện hôn nhân. Hãy tập sống chung với “lũ”, nếu không chịu được nữa thì buông tay.

“Đừng bao giờ dung túng cho người làm bạn đau”

Có những người biết rõ chồng ngoại tình nhưng vẫn muốn tha thứ để gia đình êm ấm. Có những người chấp nhận sự bội bạc chỉ để bên một người “còn rất thương”. Và những điều đó đến cuối cùng chỉ bản thân đau đớn, tổn thương. Vì vậy, đừng làm người cao thượng, hãy làm người bình thường, yêu ghét rõ ràng, tha thứ cho người nhận sai và không dung túng cho kẻ bội bạc.

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Khoảng thời gian giữ chồng đối với chị là cả một quá trình nhọc lòng, tốn công sức và đầy nước mắt.

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