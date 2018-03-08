Sau tổn thương, đàn bà có thể không cần đàn ông nhưng phải cần những điều này

Tôi đến đón và chở chị về khu căn hộ mới được xây ở Quận 2. Đây là căn hộ do chính tay chị mua được bằng số tiền kiếm được trong thời gian qua. Nghĩ cũng kỳ diệu, một người phụ nữ từng đòi sống đòi chết vì yêu mà giờ đây lại có suy nghĩ chững chạc và thành công đến vậy. Tôi nể chị, vì chị là người phụ nữ thành đạt. Tôi càng thương chị hơn, vì chị là người phụ nữ vươn lên từ nỗi đau quá khứ.

Hôm nay là ngày chị trở về Việt Nam sau nhiều năm xa quê, bôn ba ở nơi đất khách quê người. Quê nhà đón chị bằng đợt nắng vỡ đầu của những tháng đầu năm mới. Chị dắt theo đứa con vừa tròn 6 tuổi về lại Việt Nam và định sẽ ở đây, không đi nữa. Lần này chị về là có dự định mở một công ty nhỏ chuyên cung cấp mỹ phẩm. Gặp lại chị sau nhiều năm xa cách, nhìn chị mạnh mẽ và kiên cường hơn, tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Chứ ngày xưa, sau ly hôn , chị không khác nào người đã chết, đầu óc cứ như trên mây, không kể đến nhiều lần muốn tự tử.

Mới dứt câu, tôi đã biết mình sai. Định lên tiếng chữa cháy thì chị vội cười rồi lảng sang chuyện khác.

- Nhiều năm rồi không về, thấy khác quá.

Tôi cũng cười trừ xem như bào chữa cho câu nói lỡ miệng vừa rồi của mình.

Có người nói đàn bà sau đổ vỡ, chẳng có gì ngoài tổn thương. Họ bất cần, không màng đến đàn ông, cũng không mong một tình yêu đẹp như cổ tích. Nói đến đàn bà sau ly hôn, họ nhạy cảm lắm. Có khi chỉ cần nghe một câu nói, vô tình nghe bản nhạc buồn, cũng khiến họ nhớ về những điều đã qua. Những tổn thương vì người cũ luôn là nỗi ám ảnh, khiến cuộc đời của họ cứ mãi loay hoay trong đau buồn và tủi nhục. Nếu muốn sống một đời thanh thản, hạnh phúc sau ly hôn, phụ nữ phải cần có những điều này.

Đàn bà một lần đò, không cần chồng phải cần có 3 điều này trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Thứ quan trọng đầu tiên là con

Con là nguồn sống, là món lãi sau cuộc hôn nhân. Dù có bỏ chồng, phụ nữ cũng tuyệt đối không được từ bỏ núm ruột của mình. Nói cho cùng, chồng chỉ là người dưng mang đến đau thương, còn con là lẽ sống, xoa dịu những nỗi đau đó. Là phụ nữ đừng nghĩ đến việc dùng con cái để trả thù người chồng tệ bạc. Cũng đừng nghĩ đến việc từ bỏ con khi chồng ngoại tình. Nếu làm những điều đó, chắc chắn bạn sẽ không thể hạnh phúc.

Bởi sau này, khi bạn già đi, con là người duy nhất lo lắng sớm hôm, lo từng miếng ăn giấc ngủ. Minh chứng là ngày xưa nhờ chị giành quyền nuôi con nên giờ đây có người bên cạnh lúc tủi hờn, cô đơn. Đứa bé càng lớn càng hiểu chuyện, học giỏi lại nghe lời mẹ. Có nhiều người nghĩ, sau này, con cũng sẽ rời bỏ mẹ, rồi chúng sẽ có gia đình riêng và chúng ta sẽ lại lủi thủi một mình. Điều đó có thể đúng, nhưng ít nhất bạn cũng có chỗ dựa tinh thần trong những thời điểm yếu lòng nhất. Bởi vậy, chồng có thể bỏ nhưng tuyệt đối đừng bỏ con.

Điều thứ hai là tiền

Phụ nữ mạnh mẽ và độc lập nhất là khi có tiền và tự chủ tài chính. Ngày xưa, do chị không kiếm được tiền, phải sống bám vào những đồng lương của chồng nên mới bị anh xem thường. Bởi vậy, chị mới biết, đàn bà sống nhờ chồng tủi thân biết dường nào. Ai cũng nghĩ cưới nhau về, một túp lều tranh hai quả tim vàng, chỉ cần vậy là sẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Nhưng điều đó áp dụng ở thời nay thì hoàn toàn không đúng, vật chất quyết định mọi thứ. Có người nói vui là “đói” thì làm sao gầy dựng, giữ ấm êm trong gia đình. Là phụ nữ, không kiếm được nhiều tiền, nhưng ít nhất cũng phải tự nuôi được mình, đừng trông chờ vào tiền của đàn ông. Khi đó, bạn mới đủ mạnh mẽ và tự tin sống cuộc đời do chính mình làm chủ. Có tiền, bạn mới nuôi được con. Có tiền, bạn mới sống cuộc đời thanh thản.

Điều cuối cùng là nhan sắc

Phụ nữ không đẹp phải thông minh, không thông minh phải thật xinh đẹp. Đa số các chị em phụ nữ thường có xu hướng hủy hoại, hành hạ bản thân sau khi đổ vỡ. Bởi đó là cách duy nhất họ nghĩ được trong lúc tủi thân, đau đớn nhất. Nhưng bạn nên nhớ, bạn đau khổ đến dường nào, người đó cũng chẳng mảy may quan tâm đâu. Bởi họ đã vui duyên mới, hà cớ gì bạn phải sống lủi thủi, nặng mang những ký ức của quá khứ. Người đã phụ ta, việc gì ta phải hành hạ chính mình. Là phụ nữ, phải thương bản thân một chút, ăn mặc đẹp, trang điểm đậm, sống cuộc đời thật kiêu hãnh. Đàn bà một lần đò thì đã sao chứ, một lần dở dang thì đã thế nào? Điều quan trọng nhất là vẫn giữ được nét đẹp, thần thái vốn có.