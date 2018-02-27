Theo tôi tìm hiểu, người đàn ông đó không có gì hơn tôi, từ ngoại hình đến cách kiếm tiền. Ngày xưa, vợ tôi không bước ra ngoài nửa bước, trừ khi đi chơi cùng tôi và con. Nhưng thời gian gần đây, cô ấy lại chăm chút vẻ bề ngoài của mình, hay nói chuyện điện thoại với ai đó, rồi hay viện cớ đi siêu thị mua sắm.

Tôi không tự nhận mình là người chồng hoàn hảo. Chỉ dám nhận định bản thân là người biết chí thú làm ăn, kinh tế gia đình cũng một tay tôi gánh vác, không để vợ con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng không hiểu sao, vợ tôi vẫn ngoại tình với người khác.

Tôi còn phát hiện ra điều kỳ lạ ở vợ là dạo gần đây, cô ấy có đăng ký tập gym ở trung tâm. Ngày nào cũng quần áo gọn gàng, trang điểm tươm tất rồi đi ra ngoài đến tận tối mới về. Cứ tưởng vợ làm đẹp , chưng diện vì sợ mất chồng nên tôi cũng không để ý, hơn nữa còn tự hào. Nhưng đến khi tình cờ phát hiện ra dòng tin nhắn trong điện thoại vợ, tôi mới lờ mờ nhận ra mình đã bị cắm sừng. Sau sự việc đó, tôi phát hiện ra rất nhiều điều, muốn chia sẻ với cánh mày râu dấu hiệu nhận biết vợ ngoại tình để còn có cách đối phó.

Thông thường, cô ấy chỉ quan tâm giờ giấc đi làm của tôi. Chỉ biết giờ tôi đi và tan làm nhưng thời gian gần đây, cô ấy bắt đầu hỏi cặn kẽ hơn. Sau giờ làm tôi có đi chơi với bạn hay lai rai vài chai với bạn hay không? Tôi cứ nghĩ được vợ quan tâm như vậy cũng tốt. Nhưng không ngờ sự quan tâm đó đều là sự sắp đặt và tính toán của cô ấy. Cô ấy muốn biết tôi đi làm về có đi đâu không để tranh thủ thời gian gặp gỡ người đàn ông đó. Vì vậy, cánh mày râu hãy để ý điểm này của vợ. Cô ấy đang có những thay đổi bất thường, bạn nên sớm phát hiện để tìm cách giải quyết vấn đề.

Khó tính và trở nên cáu gắt bất thường, hay so sánh với chồng người khác

Ngày mới quen nhau, cô ấy không phải người thích nổi giận, chuyện gì cũng nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng giờ đây, những câu nói và hành động của tôi, cô ấy đều bác bỏ, có khi còn tỏ ra khó tính, khắt khe trong nhiều chuyện. Như việc thói quen của tôi là hay bày bừa khi làm việc, nhưng sau đó tôi sẽ tự dọn dẹp. Bây giờ cô ấy lại tỏ ra nóng giận và cáu gắt khi thấy hành động đó của tôi.

Có lần, cô ấy còn mang tôi so sánh với chồng của người khác. Cô ấy thường nói chồng người ta tốt đủ đường còn tôi chỉ biết ăn, ngủ và làm việc không quan tâm đến vợ con, không phụ giúp việc nhà, ăn nói cộc cằn. Những lần như vậy, tôi đều tìm cách sửa đổi nhưng không hiểu sao, cô ấy vẫn cứ chì chiết và nặng nhẹ đủ điều. Thì ra, trong tâm trí của cô ấy luôn có người đàn ông kia và muốn tôi phải thay đổi giống anh ta.

Cô ấy luôn so sánh tôi với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi ngoại hình, không thiết tha trong chuyện chăn gối

Cô ấy không phải là người thích chưng diện hay ăn mặc quá hở hang. Nhưng dạo gần đây cô ấy lại thay đổi gu thời trang theo hướng này. Cứ nghĩ là phụ nữ biết chăm sóc bản thân là điều tốt nên tôi cũng không mấy bận tâm. Mỗi tối trước khi ngủ, cô ấy đều dành thời gian cả tiếng đồng hồ để dưỡng da và đặc biệt là không cho tôi đụng vào người.

Những lần muốn thân mật, cô ấy thường nói mệt và gạt tôi sang bên. Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi đàn bà ngoại tình. Cô ấy không còn muốn chồng đụng vào bởi vì đã được cảm nhận sự thỏa mãn từ người khác. Mặc khác, họ không còn chút cảm giác gì với người chồng hiện tại của mình.

Hay cầm điện thoại, lướt mạng xã hội và gọi cho ai đó

Vợ tôi là người khá đơn giản, không biết đến công nghệ là gì. Nhưng giờ, cô ấy lại bắt đầu dùng mạng xã hội, ăn uống hay làm việc đều giữ khư khư chiếc điện thoại bên người. Có lần, cô ấy để điện thoại trên giường đi tắm. Tôi đi làm về phát hiện màn hình điện thoại sáng đèn. Tin nhắn gửi đến không có tên chỉ là một dãy số. Tò mò bấm vào xem, tôi lặng người khi đọc được những từ ngữ thân mật của vợ và một người nào đó. Vội lục tìm lại hộp thư đến, tôi không phát hiện được điều gì, toàn bộ tin nhắn đã bị cô ấy xóa hết, không sót tin nào.

Vợ ngoại tình là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời đàn ông. Bởi vậy, các đấng mày râu nên tinh ý một chút để không bị "cắm sừng".