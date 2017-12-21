Đàn bà ngoại tình, 10 người hết 10 người muốn bỏ chồng

Yêu - Hôn nhân 21/12/2017 06:30

Theo nghiên cứu, tỷ lệ đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ nhưng sau những lỗi lầm, họ sẽ ân hận và quay về bên vợ con. Còn khi đàn bà ngoại tình, họ sẵn sàng buông bỏ mái ấm và người chồng vô tâm của mình.

Đàn ông ngoại tình vì những thứ hào nhoáng và vẻ đẹp không thể cưỡng lại của những cô nhân tình nóng bỏng. Nói trần trụi hơn thì đàn ông ngoại tình vì tình dục, muốn thỏa mãn những nhu cầu của bản thân mà vợ không đáp ứng được. Tuy tòm tem của lạ nhưng họ vẫn một lòng hướng về gia đình. Bởi họ biết bản thân chỉ thích những thú vui nhất thời, cả thèm chóng chán và dễ đổi thay.

Đàn ông suy nghĩ khi đã thỏa mãn, người tình cũng biến thành người cũ như vợ mà thôi. Nhân tình rồi cũng sẽ chạy theo những người đàn ông khác khi họ mất tất cả. Chỉ có vợ là luôn bên họ những lúc cơ hàn, nghèo khó. Một khi đã mang danh phận vợ chồng, nếu hết tình thì còn nghĩa, suốt cuộc đời này cũng chẳng thể rời bỏ nhau.

Bên cạnh đó, họ cũng rất thông minh dự đoán được rằng người vợ của mình vốn rất yếu mềm. Cô ấy sẽ tha thứ mỗi khi họ có ý định muốn quay về bên vợ con. 

Trái ngược với đàn ông, một khi đàn bà ngoại tình thì khó lòng trở về với gia đình. Họ sẵn sàng buông bỏ ông chồng vô tâm và rời xa mái ấm của mình khi tình cảm dành cho người kia đủ đầy.

Đàn bà ngoại tình, 10 người hết 10 người muốn bỏ chồng - Ảnh 1
Đàn bà ngoại tình ai cũng muốn bỏ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, điều đàn bà mong muốn không có gì quá to tát. Họ đơn giản chỉ muốn có được người chồng yêu thương và quan tâm đến cảm xúc của họ mà thôi. Nhiều người đàn ông luôn chê vợ mình phiền phức, suốt ngày càm ràm hết chuyện con cái rồi đến chuyện tiền bạc. Nhưng đàn ông đã có từng nghĩ, anh đã thật sự hiểu được những nỗi vất vả mà vợ mình phải gánh chịu chưa? Trách nhiệm của một người phụ nữ lớn lắm, không đơn giản như các anh nghĩ đâu. Họ ra ngoài bôn ba kiếm tiền nhưng về nhà vẫn chu toàn cơm nước, quần áo cho chồng con.

Những điều đó do họ thương chồng, thương con nên mới làm, chứ chẳng ai muốn ôm đồm hết những điều khó khăn vào mình. Sau tất cả những tận tụy dành cho gia đình, họ chỉ nhận được sự thờ ơ, ghẻ lạnh của người chồng vô tâm. Khi đó, họ sẽ quyết định tìm một người khác có thể cùng họ san sẻ những nỗi buồn trong cuộc sống, có thể nói với họ một câu “Em vất vả rồi, sau này đừng làm nữa cứ để anh”.

Chỉ cần vậy thôi, đàn bà đã ngã vào vòng tay của người khác. Khi đã dấn thân vào con đường ngoại tình, không người đàn bà nào muốn quay về với người chồng của mình cả. 

Bên cạnh đó, đàn ông không dám buông bỏ vợ mình vì anh ấy nghĩ bên ngoài cánh cửa gia đình chẳng có ai sánh được bằng vợ. Nhân tình sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn ủi cho anh ấy chiếc áo vào mỗi sáng, không đủ yêu thương để chờ anh ấy về cùng ăn cơm. Bởi thời gian đó, cô ấy bận cho việc trang điểm và làm đẹp để trở nên thu hút hơn trước mặt đàn ông. Chỉ có vợ là người sẵn sàng đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch để chồng mình được tươm tất.

Suy cho cùng, đàn ông hay đàn bà ngoại tình cũng đều có nguyên nhân. Đàn ông nghĩ vợ mình không còn thú vị, đàn bà cảm thấy chồng mình quá vô tâm. Vì vậy đã là vợ chồng, đừng bao giờ đối xử tệ bạc với nhau. Muốn gia đình hạnh phúc, vợ chồng hãy tự nhắc bản thân phải chung thủy, đừng có mới nới cũ rồi lại bỏ nhau.

Khi xung đột, đừng vội buông tay nhau, bạn hãy bình tĩnh ngồi xuống cùng nhau tháo gỡ những nút thắt mà bản thân tạo ra. Cuộc sống vợ chồng không bao giờ là dễ dàng cả, vì vậy hãy cùng nhau từ từ xây từng viên gạch để hôn nhân ngày càng vững bền hơn. Một người xây, một người phá sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

Lý do đàn bà ngoại tình thường che giấu giỏi hơn đàn ông?

Lý do đàn bà ngoại tình thường che giấu giỏi hơn đàn ông?

Người ta thường nói đến chuyện đàn ông ngoại tình. Trên thực tế, sau những nghiên cứu mới nhất hồi tháng 6 vừa qua, các nhà khoa học thuộc Đại học Indiana đã rút ra kết luận rằng phụ nữ ngoại tình nhiều tương đương nam giới.

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