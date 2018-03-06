Ngoài vợ, đàn ông nhất định phải gặp qua những người đàn bà này trong cuộc đời

Mỗi người chúng ta đều trải qua giai đoạn thanh xuân tươi đẹp. Ở tháng năm rực rỡ đó, chúng ta sẽ gặp và đem lòng yêu mến một người. Nhưng rồi vì lý do gì đó, bạn không thể đến được với nhau nên chia tay rồi lại tiếp tục yêu người đến sau. Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ tin vào những lời nói của đàn ông như “em là duy nhất”, “cuộc đời này anh chỉ có một mình em”. Bởi ngoài người được gọi là vợ, đàn ông nhất định phải gặp qua những người đàn bà này ít nhất một lần trong cuộc đời.

Mối tình đầu đơn phương như cơn mưa rào, nhanh đến vội đi, dù có ướt đẫm vì cơn mưa đó, nhưng ai cũng muốn quay lại, đắm chìm vào. Ai rồi cũng phải trải qua những cảm xúc yêu đến quên bản thân mình là ai, yêu đến mụ mị đầu óc, chỉ cần bắt gặp một nụ cười cũng khiến tim ta loạn nhịp. Tuy chỉ là đơn phương nhưng vẫn để lại trong lòng mỗi người những cảm xúc khó quên. Và những điều bạn nhận lại được chính là kỷ niệm không bao giờ quên được trong cuộc đời. Dù sau này, có yêu bất cứ người nào đi chăng nữa, đàn ông cũng sẽ nhớ về cô gái năm xưa anh ấy từng theo đuổi.

Ai rồi cũng phải trải qua những rung động đầu đời. Khi đó, những lá thư trao tay vội vàng, chữ yêu chưa thể nói thành câu. Người con gái đầu tiên trong thời thanh xuân tươi đẹp ấy là người mà suốt đời này đàn ông không thể quên được. Người đầu tiên lúc nào cũng mang lại những cảm xúc khó tả nhất. Sự ngây ngô, vụng dại, những lần bắt gặp ánh mắt của ai đó cũng khiến chàng cảm thấy xao xuyến. Khi đó, anh ấy nhận ra mình yêu mãnh liệt và da diết biết dường nào.

Người yêu cũ được xem là "người thầy" đầu tiên của anh ấy

Sau mối tình đầu không thành, đàn ông sẽ gặp được người tình tiếp theo của cuộc đời mình. Có nhiều người không thể thoát khỏi những ám ảnh của hình bóng người cũ. Và cũng có những cuộc hôn nhân xảy ra mâu thuẫn cũng vì người cũ. Các cô vợ thường hay ghen bóng ghen gió và nhắc hoài về mối tình cũ của chồng. Cô gái đó đã từng mang lại cho chồng bạn những kỷ niệm khó quên nhất.

Người yêu cũ luôn để lại những kỷ niệm khó quên nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đó là khoảng thời gian thoải mái, vô lo vô nghĩ nhất. Cả hai sẵn sàng cùng nhau tạo ra những chuyến du lịch hay kỷ niệm đẹp. Một điều đặc biệt nữa, tình cũ là người dạy anh ấy rất nhiều điều trong cuộc sống, kể cả lần đầu tiên làm "chuyện ấy"… Hết thảy những điều trong cuộc sống, anh ấy đều sẽ trải qua với người yêu cũ.

Những cô gái “hư” và cảm xúc tình một đêm

Đây là kiểu phụ nữ đàn ông sẽ gặp ít nhất một lần trong đời. Dù chỉ là gặp mặt vội vàng nhưng khiến đàn ông không bao giờ quên được. Những cô nàng "hư" luôn có sức hút vô cùng mãnh liệt, mang lại cảm giác mới lạ. Cũng vì vậy mà đàn ông luôn thích thú và tò mò. Gái hư luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, khuấy động cuộc sống của đàn ông. Tuy chỉ là những cảm giác thoáng qua, nhưng để lại ấn tượng khá sâu sắc.

Người phụ nữ cuối cùng là vợ

Khi đã gặp gỡ và trải qua hết thảy những cung bậc vui buồn trong cuộc sống, đàn ông sẽ sống chậm lại và nghĩ đến việc kết hôn, chung sống lâu dài với một người nào đó. Người mà anh ta chọn không phải là mối tình đầu, không phải là người yêu cũ, cũng chẳng thể là một cô gái hư hỏng. Anh ấy sẽ chọn một người chấp nhận cùng mình nắm tay vượt qua khó khăn, một bờ vai để anh ấy dựa vào khi mỏi mệt. Người phụ nữ mà sau những cám dỗ, chèo kéo của bạn bè, anh ấy vẫn tự nguyện quay về ngủ vùi trong vòng tay. Một người phụ nữ tâm lý, anh ấy chẳng cần nói cũng có thể hiểu. Một người dùng cả cuộc đời của mình để tận tụy, hy sinh vì anh ấy.