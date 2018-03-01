Đừng than khổ nữa, phụ nữ hãy áp dụng những nguyên tắc này để hạnh phúc và kiêu hãnh với đời

Vậy đó, phụ nữ trăm mối lo, ngàn khổ đau. Mỗi lần chị em gặp nhau, chị ấy đều nói những câu như vậy. Tôi thì nghĩ khác, sướng khổ là do mình, muốn cuộc sống thoải mái hơn, bạn phải biết dẹp bỏ những vướng bận không đáng. Muốn cuộc sống hạnh phúc, bạn phải biết buông bỏ những điều làm mình phiền lòng. Suy nghĩ đơn giản và thuộc lòng những nguyên tắc này ắt hẳn bạn sẽ có được cuộc đời chẳng buồn phiền.

Chị thường than với tôi sao cuộc sống này có nhiều thứ phải lo như vậy? Thời trẻ lo đi làm kiếm tiền, ai ở xa nhà thì hàng tháng lo tiền điện nước, ăn uống, nhà trọ. Rồi tiền quần áo, giày dép, phụ nữ không có đôi giày ra hồn thì người khác xem thường, khinh miệt. Lớn lên chút, có gia đình, lo chuyện chồng con, đầu tắt mặt tối, làm việc quần quật suốt tháng cũng không dư được bao nhiêu. Không kể đến chuyện khi chồng phản bội, phải đi đánh ghen giữ chồng, lao tâm khổ tứ gìn giữ hạnh phúc gia đình.

2. Chủ động gửi tin nhắn cho người mình yêu nhưng khi người ấy không trả lời, đừng gửi tiếp. Bởi nếu bạn cứ tiếp tục làm phiền bằng những tin nhắn đó chỉ khiến anh ấy chán ngán và xem thường.

1. Khi say, đừng gọi cho ai cả, hãy tự bắt xe và về nhà. Bởi khi bạn gọi ai đó, kể cả người thân, họ sẽ nhìn thấy được bộ dạng đáng thương và bê tha của bạn. Họ sẽ dễ dàng đánh giá nhân phẩm của bạn chỉ qua những phút giây ngắn ngủi đó.

3. Nếu không có ai bên cạnh, đừng cố gắng tìm người hẹn hò để không cô đơn, mà hãy làm bạn với sách và phim ảnh. Đây là thói quen tốt để bạn có thêm vốn kiến thức mới và có nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc.

4. Thương ba mẹ nhiều hơn. Nếu không thể về nhà ăn cơm thường xuyên, hãy gọi điện về nhà hỏi thăm và nói lời yêu thương với họ. Bạn nên nhớ trong cuộc đời này, có hai đều không bao giờ phản bội bạn: gia đình và bản thân.

Phụ nữ phải biết tự thương lấy mình để được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

5. Lạc quan, suy nghĩ tích cực về tình yêu. Đừng nghe những câu chuyện đổ vỡ hôn nhân mà tự hù dọa bản thân. Chỉ khi dấn thân vào, bạn mới biết hôn nhân méo, tròn, hồng, xám ra sao.

6. Đừng biến bản thân trở thành kẻ ngốc, nai tơ trước mặt người khác. Trong xã hội này, mạnh mẽ mới tồn tại được, ngây thơ chỉ là sự yếu đuối, bạn sẽ dần chết mòn trong vỏ bọc trong sáng đó.

7. Học cách chấp nhận và biến những điều khó khăn thành thói quen. Có đi qua những khổ đau, khó khăn bạn mới học được sự trưởng thành. Không có sự trưởng thành nào mà không nếm trải những thất bại và mất mát. Điều quan trọng là nên chấp nhận, đừng trốn chạy hay tránh né.

8. Tìm người bạn trai tốt bụng, không nhất thiết phải kiếm được nhiều tiền nhưng phải có ý chí và kiên định. Đặc biệt, bạn phải cảm nhận được cảm giác an toàn khi ở bên người đó.

9. Nhất định phải có tri kỷ của cuộc đời mình. Bạn có thể không có nhiều bạn nhưng ít nhất cũng có một người ở bên cạnh lúc yếu lòng. Phụ nữ nên nhớ bạn bè nên quan trọng chất lượng hơn là số lượng.

10. Biết cách phối hợp và nắm bắt gu thời trang. Phụ nữ phải biết cách mua cho mình những bộ quần áo hợp mốt, ưa nhìn. Đừng quá tiết kiệm mà khiến bản thân trở nên lôi thôi trong mắt người khác.

11. Phụ nữ nhất định phải mang được giày cao gót. Đôi giày cao gót là thứ vũ khí lợi hại thể hiện sự đẳng cấp và lòng kiêu hãnh của phụ nữ.

12. Đừng yêu bừa một người khi cô đơn. Hãy yêu một người khi tâm bình yên, lòng thôi dậy sóng.

13. Yêu và làm việc hết mình. Mỗi ngày hãy nghĩ đến những điều tích cực, tìm cách phấn đấu trong công việc. Đừng quá an phận mà hãy có những kế hoạch tiến thân trong tương lai. Đặt ra cho mình mục tiêu nào đó và cố gắng đạt được, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.