Mấy ông bạn tôi thường than phiền về việc vợ hay cáu gắt, nóng giận khiến họ cảm thấy ngột ngạt trong cuộc hôn nhân của mình. Có người còn nói sẽ bỏ vợ nếu cô ấy không chịu thay đổi tật xấu này của mình. Bởi công việc bên ngoài đã quá áp lực, về nhà gặp phải vợ nóng tính thì thật mệt mỏi. Tôi liền hỏi.

Đàn ông đừng vội trách phụ nữ nóng tính, những hành động của cô ấy đều vì yêu bạn mà thôi. Phụ nữ hiền lành, từ tốn giống như ly nước lọc nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng lại không có vị. Thưởng thức nhiều, bạn sẽ có cảm giác chán. Còn phụ nữ dễ nóng giận như ly rượu vang mạnh, càng uống càng kích thích, khó lòng quên được. Nhiều người thường nói phụ nữ dễ nổi nóng sẽ không phải người tốt, dễ làm hỏng việc. Nhưng khi biết được lý do này, bạn sẽ càng trân trọng người phụ nữ hay nóng giận nhiều hơn.

- Thì cô ấy cáu gắt khi tôi để đồ đạc lung tung, đi về muộn, không chơi với con. Rồi chờ cơm mãi không thấy về ăn, cũng không báo. Mà cậu cũng biết đó, đàn ông phải lo công việc ngoài xã hội có thời gian đâu. Thời gian rảnh chỉ muốn tụ tập bạn bè làm vài chai, tâm sự cho đầu óc thư giãn. Vợ thì ngày nào cũng gặp chán rồi, vậy mà cô ấy cũng nóng giận vì những điều nhỏ nhặt đó. Không chịu hiểu cho chồng gì hết. Có lần cô ấy đợi cơm ở nhà, tôi bận tiếp khách nên về trễ. Vậy là tôi vừa bước vào nhà, cô ấy đã mang hết đồ ăn đổ vào thùng rác trước mặt tôi. Rồi đùng đùng mắng tôi một trận.

Phụ nữ dễ nổi giận là người sống có trách nhiệm và yêu thương chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Tôi khẽ nhếch môi.

- Vậy sau sự tức giận đó, cô ấy có còn nấu cơm, còn đợi anh về ăn không?

Anh ấy nói với giọng tự đắc.

- Tất nhiên là có. Từ đó giờ dù giận đến mấy cô ấy cũng không để cha con tôi phải nhịn đói. Vợ tôi cũng kỳ lạ lắm, dễ nóng giận nhưng cũng dễ quên.

- Thì đó, sau tất cả, cô ấy cũng ở bên cạnh anh, có rời đi đâu. Phụ nữ tức giận đều có nguyên do cả. Còn thương, còn yêu, họ mới giận. Những điều họ càm ràm chỉ muốn anh tốt hơn thôi. Chỉ sợ nhất là người cứ lạnh nhạt, chồng ra sao cũng được, không thèm đoái hoài. Vậy anh thích người phụ nữ hay cáu giận hay người dịu dàng, gọi dạ bảo vâng?

Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra quyết định.

- Tính cô ấy nóng nảy, bộc trực nhưng chưa bao giờ tệ bạc với chồng con. Dù bận công việc ở chỗ làm, cô ấy vẫn về nấu ăn đúng giờ. Dù tối có thức khuya đến mấy, sáng cô ấy cũng dậy sớm để ủi áo cho tôi đi làm. Tuy có hay cáu gắt nhưng vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ rơi tôi. Nghĩ lại những việc cô ấy nổi nóng cũng đúng, tại tôi như thế nào nên mới khiến cô ấy cư xử như vậy.

Đàn bà không phải là người không hiểu chuyện, không biết lý lẽ. Họ tức giận cũng vì muốn tốt cho chồng con, chứ bản thân họ cũng chẳng được gì. Khi cô ấy không còn nổi giận nữa đồng nghĩa với việc bạn đã mất cô ấy. Cô ấy sẽ chẳng đoái hoài đến bạn hôm nay ra sao, gặp phải chuyện gì. Bởi vậy, đàn ông đừng chê trách, chán nản khi vợ tức giận mà hãy thấu hiểu những nỗi niềm của cô ấy. Hãy trân trọng người phụ nữ nóng giận, bởi đó là biểu hiện quan tâm chân thành nhất của cô ấy.