Tuy đã xấp xỉ 35 tuổi nhưng Nhung vẫn luôn giữ được nét đẹp như thời son rỗi, trên mặt không hề xuất hiện nếp nhăn nào. Cô là người phụ nữ giỏi giang, ăn nói khéo léo nên rất được lòng mọi người. Cũng vì vậy mà Hậu rất sợ mất vợ. Khi gặp mặt đối tác hay bạn bè, anh đều đưa vợ theo. Ngược lại, Nhung sẵn sàng “đẩy” chồng vào vòng tay người khác. Cô không bao giờ bắt ép anh ở bên cạnh mình. Thậm chí cô còn tạo điều kiện để anh gặp gỡ rất nhiều người, kể cả đàn bà. Nhung luôn tâm niệm một điều: “Yêu thật lòng, anh ấy sẽ nhớ và nghĩ đến vợ con dù đang chơi bời ở đi đâu chăng nữa".

Cách đây vài ngày, công ty chúng tôi tổ chức một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng dự án lớn vừa rồi. Trong đó công cán lớn nhất thuộc về Hậu, trưởng phòng kinh doanh. Anh là chồng của Nhung – trưởng phòng kế hoạch của công ty. Hai vợ chồng, ai cũng giỏi giang lại có ngoại hình xuất sắc. Giành được dự án vừa rồi, Hậu nhanh chóng trở thành người hùng và tâm điểm chú ý của nhiều chị em phụ nữ. Không ít người tìm cách tiếp cận gây sự chú ý từ anh nhưng thần thái và nhan sắc của Nhung khiến họ phải cảm thấy tự ti, lép vế.

Bởi lẽ, đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng mà thần thái của mình. Một người phụ nữ khi hội tụ những điều này, họ như thỏi nam châm hút trái tim của người đàn ông, không cần suốt ngày lo giữ chồng, anh ấy cũng tình nguyện ở bên.

Đàn bà khôn là người biết cách giữ chồng nhưng vờ như không giữ. Là vợ, ai cũng sợ chồng mình ham mê của lạ, bỏ bê gia đình. Ai cũng sợ cảm giác phản bội và chia ly, nhưng bạn phải biết khôn ngoan trong cuộc hôn nhân của chính mình. Có câu “càng giữ càng mất”, vì vậy, bạn hãy cứ để anh ấy đi, khi chán chê sẽ tự khắc quay về. Không phải cứ suốt ngày bên cạnh là bạn sẽ giữ được chồng, đôi khi thả cũng là cách hay để giữ cuộc hôn nhân của chính mình.

Đàn ông lạ lắm, khi phụ nữ càng tỏ ra mềm yếu, họ lại càng đắc thắng và kiêu ngạo. Bởi họ thầm nghĩ mình thật bản lĩnh khi khiến vợ phải điêu đứng. Phụ nữ nên nhớ, cách giữ chồng hay nhất chính là giữ, buông đúng lúc. Đừng ngại tổn thương, đừng ngại đau buồn, bởi những thứ đó sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Anh ấy muốn đi, cứ để đi, cứ để anh ấy làm những điều mình thích. Bạn nên lo cho bản thân trước đã.

Thương mình một chút

Tháng năm qua đã tần tảo sớm hôm vì chồng con rồi, bây giờ bạn hãy cứ sống vì mình một chút. Ví dụ mua cho chồng cái áo mới, bạn cũng phải tự mua cho mình chiếc đầm mới. Đừng hà khắc, tằn tiện với bản thân, bởi ngoài kia có rất nhiều phụ nữ chưng diện, ăn mặc đẹp hơn bạn gấp trăm lần. Nếu bạn không tự chăm sóc mình, thể nào cũng là người thua cuộc. Là đàn bà, tuyệt đối đừng để thua người khác về phương diện ăn mặc, chăm sóc bản thân, đừng trở thành người thất bại thảm hại khi không thể chăm lo cho mình. Thương mình sau những tháng năm nhọc công thương người, bạn sẽ hạnh phúc.

Học tập tích lũy kiến thức cho riêng mình

Không phải chỉ có đàn ông mới có quyền mơ ước về những vị trí cao trong xã hội. Đàn bà cũng có quyền đam mê và thực hiện ước mơ của mình. Có cơ hội, bạn hãy đi học, tích lũy cho bản thân vốn kiến thức vững chắc và nỗ lực vươn đến những điều tốt đẹp hơn. Khi có mọi thứ trong tay, công danh và tiền bạc, bạn sẽ dễ dàng đạt được mọi thứ, kể cả người đàn ông bên cạnh. Phụ nữ có kiến thức, thông minh chắc chắn sẽ được chồng vừa nể vừa yêu.