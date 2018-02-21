Những điều chồng khao khát nhận từ vợ, phụ nữ nên biết để được yêu thương cả đời

Phụ nữ yêu 21/02/2018 09:42

Không chỉ phụ nữ mới có quyền đòi hỏi những điều tốt đẹp từ đàn ông. Cánh mày râu cũng luôn khao khát nhận được những điều này từ vợ.

Ai cũng muốn cuộc hôn nhân viên mãn, sống đến răng long đầu bạc với người mình yêu. Ai cũng muốn có một gia đình đủ đầy, vợ hiền, chồng hiểu chuyện, con cái ngoan ngoãn. Muốn có được những điều đó, vợ chồng phải phân biệt rõ ràng trách nhiệm và vai trò của mình. Đặc biệt là người vợ, bạn phải biết được những điều này để chồng mãi yêu thương, gia đình hạnh phúc.

Anh ấy muốn được gọi tên một cách thân mật

Việc gọi tên và giao tiếp mỗi ngày sẽ khiến chàng cảm thấy cuộc hôn nhân của mình khá mới mẻ. Là vợ, bạn nên học cách gọi tên và lắng nghe những ý kiến của chồng. Đặc biệt hãy tôn trọng quyết định và ý kiến mà anh ấy đóng góp cho gia đình. Đây cũng là cách để tạo sự thân mật và ấm cúng cho gia đình. Cách giao tiếp và xưng hô trong cuộc sống vợ chồng rất quan trọng. Bạn nên biết cách để gọi sao cho phù hợp với mong muốn của chồng.

Ôm từ phía sau, hoặc hôn lên trán

Một cái ôm từ phía sau thể hiện tình cảm của bạn dành cho chồng nhiều như thế nào. Anh ấy sẽ "điêu đứng" khi nhận được sự quan tâm này của bạn. Hãy dành cho chồng cái ôm từ phía sau khi anh ấy đang làm việc hoặc xem tivi. Bạn hãy tạo thói quen này để thay đổi không khí và giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình.

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Anh ấy luôn muốn nhận được những cử chỉ thân mật từ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi chồng trước mặt mọi người

Có nhiều người vợ thường mắc phải sai lầm là nói xấu chồng. Điều đó càng khiến cho cuộc hôn nhân của bạn càng thêm rắc rối và xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Là vợ, bạn phải biết công nhận những sự vất vả của chồng và dành cho chồng những lời khen chân thành nhất. Sẽ có những lúc anh ấy gặp phải những khó khăn, bạn nên ở bên cạnh an ủi và động viên rằng “Anh đã làm rất tốt”. Chỉ nhận được câu đó của bạn, anh ấy sẽ thương bạn nhiều hơn.

Lắng nghe và tập nói những điều anh ấy mong muốn

Đàn ông luôn cất giấu những bí mật, không dễ bộc lộ cho người khác biết. Là vợ, bạn hãy lắng nghe và quan sát những mong muốn của chồng. Bởi điều đó sẽ khiến anh ấy cảm nhận được sự quan tâm của bạn. Ví dụ như, anh ấy muốn bạn nấu những món gì, cuối tuần cả nhà sẽ đi đâu chơi? Bạn phải biết được những sở thích của chồng để đáp ứng được những điều anh ấy mong muốn. 

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