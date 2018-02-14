Phụ nữ phải ghi nhớ những điều này để không trở thành kẻ nô lệ và tầm thường trong mắt đàn ông

Chị đến tìm tôi trong một ngày mưa tầm tã. Chị kết hôn năm 20 tuổi, có đứa con đầu lòng năm 21 tuổi. Và giờ đây, vợ chồng chị đã quyết định ly hôn vì cả hai không còn tiếng nói chung nữa. Tôi nhìn chị từ đầu đến chân, thầm nghĩ, sao người đàn bà này lại đáng thương đến vậy. Người gầy guộc nhưng lại gánh vác quá nhiều thứ, nào là chuyện chồng con, chuyện xã hội... Giờ thì nhẹ nhõm rồi, cuối cùng chị cũng buông bỏ được. Chị đưa tách cà phê còn nghi ngút khói lên miệng uống một ngụm rồi khẽ nhíu mày.

Chị đặt tách cà phê xuống, cười nhìn tôi.

- Chuyện gì không biết mình phải thử chứ đúng không? Cà phê không quá tệ so với trí tưởng tượng của chị. Cũng ngon đó chứ. Tách cà phê này cũng như chuyện ly hôn vậy. Mới đầu tưởng sẽ khó, không dám thử, nhưng khi làm rồi mọi chuyện cũng không quá tệ. Buông bỏ cũng tốt, bây giờ chị cảm thấy rất thoải mái. Đã lâu rồi không có cảm giác bình yên như thế này.

Đàn bà cầm lên được bỏ xuống được mới là bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Nụ cười chị sao mà chua xót đến lạ. Ừ thì, hôm nay chị ly hôn. Đơn ly hôn chị đặt trên bàn còn nguyên màu mực mới lại dính nước mưa nên có phần nhàu nát. Bên ngoài mưa như trút nước, bên trong có một trái tim đã vỡ nát đang còn rỉ máu. Thôi thì ly hôn rồi, từ nay hãy sống vì mình thôi, đừng vì ai nữa.

Thanh xuân của đàn bà ngắn lắm, hy sinh mãi vì một người sẽ khổ. Điều quan trọng là bạn phải biết điều gì là tốt cho mình, đôi khi buông bỏ cũng không phải là việc gì quá to tát, quá đáng sợ. Là phụ nữ nhất định phải hiểu và biết những điều này để không khổ vì đàn ông.

1.Đừng tin vào những lời hứa sáo rỗng của đàn ông. Họ hứa, nhưng mấy khi thực hiện được. Khi nào anh ấy làm thì hãy tin.

2. Là phụ nữ phải đủ xinh đẹp, đủ thông minh mới níu kéo được trái tim đàn ông. Nếu bạn không có một trong hai thứ đó thì đừng nghĩ sẽ giữ chân được ai trong cuộc đời mình.

3. Độc lập tài chính, làm chủ cuộc sống, đó là những điều tối thiểu phụ nữ phải làm được. Đừng dựa dẫm vào túi tiền của đàn ông, đừng trở thành nô lệ đồng tiền của họ.

4. Đừng bắt đàn ông lựa chọn bất cứ điều gì bởi anh ấy sẽ chẳng dại khờ mà làm theo ý bạn muốn. Nếu anh ấy chọn, bạn cũng sẽ cảm thấy thất vọng về sự lựa chọn đó mà thôi.

5. Khi yêu, đừng để con tim lấn át lý trí, đừng cho đi quá nhiều. Bạn nên nhớ làm việc gì cũng phải chừa cho mình con đường lui. Phụ nữ khôn phải biết tìm lối thoát cho chính mình.

6. Không ai yêu ai mãi mãi, cũng chẳng tồn tại tình yêu vĩnh cửu. Phụ nữ nên tập chấp nhận điều này để không phải thất vọng quá nhiều.

7. Điều cuối cùng, nếu không thể tiếp tục cuộc hôn nhân của mình hãy học cách buông bỏ. Bởi khi một mối quan hệ đã sứt mẻ, không thể hàn gắn được thì tốt nhất nên “vứt đi”. Dùng dằng, níu kéo chỉ khiến bản thân mình loay hoay trong những đau thương.