Phụ nữ có quyền chọn cuộc sống và tình yêu bình thường nhưng đừng yếu đuối đến tầm thường

Tôi nghĩ chị thật lạ, chưa bao giờ sợ mất người yêu. Hơn nữa, chị còn khuyến khích anh đi gặp gỡ những cô gái khác. Chị từng nói với tôi, người nào yêu mình thật lòng sẽ không bao giờ lung lay trước cám dỗ.

Bạn không thể sống vừa lòng hết tất cả mọi người, vì vậy, hãy sống theo cách mình muốn. Trong tình yêu cũng vậy, thương chân thành, yêu theo cách bình thường nhất, nhưng nên nhớ đừng bao giờ biến mình thành người tầm thường. Phụ nữ hơn nhau ở bản lĩnh buông bỏ. Đừng để ai nghĩ bạn chỉ là con người tầm thường bị tình yêu quật ngã đến đáng thương. Chị gái tôi yêu người đàn ông đó được 6 năm. Tình yêu của họ đi từ thuở học trò ngây ngô đến trưởng thành như ngày hôm nay. Anh vẫn thường xuyên đến nhà tôi chơi, mẹ và ba tôi mến anh lắm. Người đàn ông này không chỉ bảnh bao mà còn rất giỏi giang. Gia đình tôi ai cũng mừng vì chị quen được người tốt. Bởi vậy, mẹ tôi thường đốc thúc chị cưới sớm, bà sợ anh bị các cô nàng gái cướp mất. Nhưng đổi lại, chị tôi không chút nao núng. Chị nói đây không phải là thời gian thích hợp để nói chuyện cưới xin. Sự nghiệp của chị chỉ mới bắt đầu, không muốn bị hôn nhân ràng buộc quá sớm. Anh hiểu ý chị nên cũng không vội vàng.

Phụ nữ tuyệt đối đừng để mình yếu đuối đến tầm thường - Ảnh minh họa: Internet Cả hai vẫn quen nhau bình yên như vậy, nhớ thì gặp, không thì thôi. Tôi nghĩ chị cũng lạ, chưa bao giờ sợ mất người yêu. Hơn nữa chị còn khuyến khích anh đi gặp gỡ những cô gái khác. Chị từng nói với tôi, người nào yêu mình thật lòng sẽ không bao giờ lung lay trước cám dỗ. Có lẽ chị đúng, nhưng tôi lại không đồng ý với quan điểm đó. Trong tình yêu, phải sợ được và mất, chứ không phải cứ bình thản, mang hạnh phúc của mình ra thách thức như chị. Rồi cũng đến một ngày, chị giật mình nhận ra mình đã quá chủ quan vào tình yêu của bản thân. Anh bắt đầu qua lại với một cô gái trẻ trung nào đó. Chị chỉ mới phát hiện việc này cách đây vài ngày. Tôi hỏi chị tính như thế nào. Chị chỉ lặng im nhưng nét mặt không còn sự kiêu ngạo như ngày trước. Có lẽ chị cũng sợ mất anh.

Anh nói đó chỉ là say nắng, năn nỉ chị tha thứ hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi dần dần anh lại bị tình yêu của người phụ nữ kia làm say đắm. Cảm nhận được người yêu có thay đổi nhiều, chị cũng dần buông bỏ. Và rồi, chị là người nói lời chia tay trước sự ngỡ ngàng của anh và gia đình tôi. Ai cũng nghĩ, chị sẽ cố gắng tìm cách để kéo anh về, nhưng không ngờ chị lại dứt khoát như vậy. Mẹ tiếc đứa con rể ngoan hiền, nên nhiều lần khuyên răn chị. Nhưng chị lại nghĩ, anh đã thay đổi, có cố gắng giành giật về thì trái tim cũng đã khuyết một nửa. Liệu anh có quên được người kia mà toàn tâm toàn ý ở bên chị? Chị không còn chắc chắn về tình yêu của anh nữa nên mới có quyết định như vậy. Với chị, phụ nữ được quyền yêu và sống cuộc đời bình thường, nhưng khi có vấn đề xảy ra tuyệt đối không được tầm thường. Níu kéo, giành giật chỉ làm hạ thấp nhân phẩm của mình, bởi vậy, buông bỏ là cách tốt nhất ngay lúc này. Nghĩ cũng đúng, người mạnh mẽ, thành đạt lại giỏi giang như chị, sao lại đi cầu cạnh, van xin tình yêu của người khác? Là phụ nữ, hãy chọn tình yêu bình thường thôi. Bạn có thể mơ mộng về hôn nhân đẹp hay bạch mã hoàng tử nhưng khi đã bị phản bội, đừng trở nên yếu đuối đến tầm thường.

Phụ nữ không nên chịu đựng những điều này trong cuộc sống Nếu bạn để cho tất cả mọi người được phép cười chê, xem thường hay ức hiếp bạn, thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên rất thiệt thòi và không bao giờ có được niềm vui.

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