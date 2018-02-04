Cách cư xử của phụ nữ khiến đàn ông cả đời say mê, tôn trọng hết mực

Phụ nữ yêu 04/02/2018 14:16

Muốn hôn nhân bền vững, phụ nữ phải biết cách cư xử như thế này để được đàn ông vừa nể vừa yêu, không bao giờ xem thường.

Phụ nữ thông minh luôn biết điều chỉnh cách ăn nói, cử chỉ của mình trước mặt người khác. Nếu bạn xinh đẹp, đó là một lợi thế. Nhưng nếu biết cách đối nhân xử thế, bạn sẽ có nhiều cơ hội để hạnh phúc hơn. Vì vậy, phụ nữ phải học cách cư xử để khiến đàn ông say mê.

Biết nói những lời ngọt ngào

Là phụ nữ, hãy dành cho người đàn ông của mình những lời nói ngọt ngào nhất. Những lời nói đó sẽ giúp anh ấy giảm bớt căng thẳng công việc, áp lực cuộc sống. Lời ngọt ngào không chỉ là những câu như “em yêu anh”, “em nhớ anh” mà còn là câu động viên như “anh cố lên, em luôn tin tưởng anh”. Hãy tạo cho anh ấy một cảm giác thoải mái khi bên cạnh bạn. Chắc chắn anh ấy sẽ yêu thương và tôn trọng bạn hết mực.

Cư xử nhã nhặn, không làm mất mặt chàng trước đám đông

Đàn ông có sĩ diện rất lớn. Anh ấy không chấp nhận một người phụ nữ luôn làm mất mặt mình trước nhiều người. Vì vậy, bạn phải biết cách cư xử sao cho hợp lý. Dù anh ấy có mắc sai lầm hay lỡ ngoại tình, bạn cũng đừng vội làm lớn chuyện. Có nhiều người sẽ chọn cách vạch mặt chồng trước mặt đám đông để hả hê. Nhưng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến hôn nhân của bạn, thậm chí tan vỡ. Hãy nhẹ nhàng khuyên răn chồng, nếu không được thì chia tay một cách văn minh.

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Là vợ đừng làm mất thể diện của chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Luôn thẳng thắn, cùng nhau giải quyết vấn đề

Khi gặp khó khăn hay mâu thuẫn, cả hai hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau, đừng để trong lòng. Nếu cứ im lặng, mâu thuẫn đó sẽ ngày càng lớn và dẫn đến đổ vỡ. Phụ nữ luôn có xu hướng giữ những nỗi buồn của mình trong lòng và giận hờn vô cớ. Điều đó khiến đối phương mệt mỏi và chán nản. Là phụ nữ thông minh hãy biết cách đối diện và giải quyết khó khăn. Trong tình yêu, hôn nhân, cả hai không thể tránh khỏi bất đồng quan điểm. Điều quan trọng là bạn phải thẳng thắn, cùng giải quyết vấn đề để hiểu nhau hơn.

Chân thành và cảm thông

Chân thành sẽ giúp tình yêu và hôn nhân của bạn thêm sâu sắc, bền vững. Đàn ông vốn rất muốn được người khác thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Anh ấy chỉ cần một người phụ nữ chân thành và hiểu được những nỗi vất vả của mình. Là vợ, hãy cùng chồng vượt qua khó khăn, yêu thương và thông cảm cho anh ấy.

Quan tâm đến gia đình chồng

Một khi đã cưới nhau, mối quan hệ của bạn sẽ được mở rộng thêm. Bạn đừng cứ mãi quẩn quanh bên chồng con, hãy dành thời gian của mình chăm sóc cho ba mẹ chồng, đối xử tốt với anh em chồng. Đàn ông vốn rất xem trọng gia đình. Một khi bạn đã đối xử tốt với người nhà chàng, đảm bảo anh ấy sẽ yêu thương bạn hết mực. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết cân bằng giữ gia đình bên nội, bên ngoại.

Chủ động và cởi mở trong chuyện giường chiếu

Phụ nữ hãy là “bà hoàng ở phòng khách, geisha ở phòng ngủ”. Chủ động trong "chuyện ấy" sẽ khiến chồng say mê và yêu thương bạn trọn đời. Đời sống chăn gối đóng vai trò lớn đến hạnh phúc của gia đình bạn. Vì vậy hãy chú trọng việc này, đừng lơ là hay xem thường cảm xúc của chồng.

Phụ nữ thông minh phải biết lười biếng khi muốn, siêng năng khi cần

Phụ nữ thông minh phải biết lười biếng khi muốn, siêng năng khi cần

Không phải phụ nữ suốt ngày cúc cung tận tụy là được chồng thương yêu. Đôi khi bạn phải lười một chút để bản thân có cuộc sống thoải mái hơn. Phụ nữ thông minh không bao giờ tỏ ra siêng năng quá mức vì những lý do này.

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