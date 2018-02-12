Đàn bà khôn làm gì cũng phải chừa cho mình lối thoát để không chìm trong sự tuyệt vọng của hôn nhân. Điều quan trọng nhất là phải sống sao cho người khác chẳng thể bắt bẻ được.

Đàn bà nhất định phải quan tâm đến mình một chút. Bởi mình không thương mình, đừng mong người khác đoái hoài. Chẳng hạn, bạn yêu một người đàn ông nào đó, hạnh phúc và đau thương đều sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đàn bà cũng phải giữ cho mình nhân cách sạch và đẹp. Là phụ nữ, đừng đặt cược nhân cách và phẩm giá của mình vào tình yêu. Muốn đàn ông tôn trọng, trước tiên bạn phải biết cách đối nhân xử thế và phải biết thương lấy mình. Nếu anh ấy là người phản bội trước, bạn hãy cư xử thật văn minh. Hãy chấm dứt mối quan hệ trong hòa bình, đánh ghen chỉ hạ thấp nhân phẩm của bản thân. Trong quá trình yêu đương, bạn đừng dựa dẫm quá nhiều vào đàn ông. Hãy tự kiếm tiền, mua thứ mình thích, đi đến nơi mình muốn đi, không có anh ấy cũng được.

Là phụ nữ nhất định phải có nhân cách sạch và đẹp - Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt là phải luôn giữ khoảng cách, nếu cho đi quá nhiều, bạn sẽ vô tình trở thành người dễ dãi trong mắt anh ấy. Cư xử chuẩn mực là điều phụ nữ phải đặt lên hàng đầu khi quyết định yêu đương. Bởi vì, nếu không còn yêu nhau nữa, người đó sẽ không có cơ hội để nói xấu bạn với những người đến sau. Là phụ nữ phải biết giữ chuẩn mực đạo đức, luôn khiến đàn ông phải vừa nể vừa yêu. Khi đó bạn mới là người phụ nữ giỏi. Bạn phải như loại thuốc phiện khiến đàn ông hoặc say đắm một đời, hoặc không thể đụng vào. Còn khi xác định sẽ kết hôn, bạn tuyệt đối đừng có tư tưởng “tiền anh cũng là tiền của em”, “chuyện của anh cũng là chuyện của em”. Việc đó không làm cho chàng cảm thấy yêu thương bạn nhiều hơn, trái lại còn cảm thấy phiền toái. Bởi vậy, tuy đã là vợ chồng cũng đừng bao giờ tin tưởng nhau tuyệt đối. Bạn phải giữ lại cho mình một chút gì đó để có đường lui khi chẳng may bị phản bội. Đàn bà cho đi nhiều quá cũng không tốt, chỉ khiến bản thân dễ tổn thương mà thôi.

Đàn bà khôn làm gì cũng phải chừa cho mình lối thoát để không chìm trong sự tuyệt vọng của hôn nhân. Điều quan trọng nhất là phụ nữ phải sống sao cho người khác chẳng thể bắt bẻ được mình. Cư xử phải phép, công bằng với chồng và gia đình chồng để được sự tôn trọng nhất định. Với chồng, yêu thương phải có giới hạn, cưng chiều phải có điểm dừng. Với gia đình chồng, tuyệt đối đừng tham gia vào những cuộc trò chuyện mang tính cá nhân, bởi những người đó không phải là người thân của bạn. Là phụ nữ nên biết những điều gì nên nói, loại người nên giao tiếp và những gì cần tránh xa. Một nhân cách sạch và đẹp sẽ đưa cuộc sống của bạn hướng đến những điều tuyệt vời nhất. Do đó, khi mọi thứ quay lưng, bạn cũng có sự vững chãi nhất định trong tâm hồn mình, không gì có thể quật ngã bạn.

Phụ nữ có quyền chọn cuộc sống và tình yêu bình thường nhưng đừng yếu đuối đến tầm thường Tôi nghĩ chị thật lạ, chưa bao giờ sợ mất người yêu. Hơn nữa, chị còn khuyến khích anh đi gặp gỡ những cô gái khác. Chị từng nói với tôi, người nào yêu mình thật lòng sẽ không bao giờ lung lay trước cám dỗ.

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