Nếu không muốn cả đời quẩn quanh với cô đơn, phụ nữ chớ dại đụng vào kiểu đàn ông này

Phụ nữ yêu 21/02/2018 09:53

Phụ nữ có quyền lựa chọn cho mình một người chồng tốt để nương tựa cả đời. Bởi vậy, bạn nên sáng suốt để không phải chọn nhầm người và tuyệt đối tránh xa những mẫu đàn ông này.

Yêu và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể yêu lầm người nhưng tuyệt đối đừng lấy sai người. Bởi buồn đau của phụ nữ phần lớn đều do người đàn ông bên cạnh mang lại. Vì thế, nếu gặp phải người đàn ông có tính cách và biểu hiện này, bạn nên tránh càng xa càng tốt.

Luôn đổ lỗi cho bạn và hoàn cảnh

Người không có trách nhiệm với những điều mình làm sẽ chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho người khác. Nếu chàng có biểu hiện này, bạn nên cân nhắc về mối quan hệ của mình hoặc hãy tránh xa người đó. Người không bao giờ biết nhận lỗi sẽ không thể đối xử tốt với ai. Nếu bạn quyết ở bên cạnh kiểu đàn ông này, người tổn thương chỉ có thể là bạn mà thôi.

Ngồi lê đôi mách, nói xấu mọi người xung quanh

Có thể yêu một người đàn bà có tính cách đàn ông, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ yêu người đàn ông có tính đàn bà. Câu nói này chưa bao giờ là sai, kiểu đàn ông suốt ngày ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác là người ích kỷ. Nếu anh ấy có thể nói xấu người khác, rồi cũng sẽ đến một ngày bạn chính là “nạn nhân” trong những cuộc trò chuyện của anh ấy.

Nếu không muốn cả đời quẩn quanh với cô đơn, phụ nữ chớ dại đụng vào kiểu đàn ông này - Ảnh 1
Anh ấy luôn nói xấu mọi người kể cả bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không tôn trọng sở thích cá nhân của bạn

Trong tình yêu, việc tôn trọng lẫn nhau rất quan trọng. Điều này nói lên mức độ yêu thương của anh ấy dành cho bạn. Một người đàn ông luôn chê bai sở thích của bạn sẽ không yêu bạn thật lòng. Phụ nữ nên nhớ, tuyệt đối đừng đụng vào người đàn ông như thế này!

Ghen tuông thái quá

Mỗi khi bạn tiếp xúc hay nói chuyện với người khác giới, anh ấy đều tức giận và mắng chửi bạn không thương tiếc. Hoặc anh ấy không bao giờ cho bạn tham gia họp lớp hay tiệc tùng công ty, chàng luôn muốn bạn dành thời gian ở bên cạnh mình. Đó không phải gọi là tình yêu mà là sự chiếm hữu, anh ấy không muốn san sẻ bạn cho bất kỳ ai. Kiểu người đàn ông này rất ích kỷ trong tình yêu, chỉ muốn được không muốn mất.

Lúc nào cũng xem mình là trung tâm vũ trụ

Kiểu đàn ông tự cao tự đại, không xem người khác ra gì sẽ mang lại nhiều buồn phiền cho phụ nữ. Khi cãi nhau, anh ấy luôn cho mình là đúng, không lắng nghe những ý kiến của bạn. Anh ấy luôn muốn mình là người thắng cuộc, không muốn bất cứ ai xem thường.

Quản lý bạn 24/24

Anh ấy luôn nhắn tin hoặc gọi điện để xem bạn ở đâu, làm gì. Đó không phải là sự quan tâm mà là muốn quản lý thời gian và cuộc sống của bạn. Chắc chắn ở bên cạnh người đàn ông như thế này, bạn sẽ không vui vẻ gì. Bởi làm gì cũng bị anh ấy soi mói, dòm ngó và cấm cản. Nếu gặp phải người như vậy, bạn nên chia tay ngay lập tức.

Dễ nổi nóng, cáu gắt

Mỗi lần gặp phải vấn đề gì, chàng như biến thành một con người khác, nóng nảy và hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí anh ấy còn cáu gắt, sẵn sàng mang bạn ra để trút giận và chà đạp. Kiểu đàn ông này không phải người bạn có thể nương tựa cả đời, chớ dại mà đụng vào.

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