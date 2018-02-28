Chân dài, ngực khủng, eo con kiến không phải chuẩn mực để đo phẩm giá của phụ nữ. Những cô nàng chân dài chỉ khiến đàn ông mê mẩn nhất thời nhưng không bao giờ muốn ở bên một đời. Muốn đàn ông say đắm, cả đời ở bên, đàn bà "vạn người mê" phải sở hữu những điều này.

Phụ nữ phải biết cách giữ bí mật và tỏ ra bí ẩn với người khác. Khi yêu, bạn tuyệt đối đừng cho đối phương biết quá nhiều về mình, hãy để anh ấy tự khám phá. Đàn ông vốn rất tò mò và thích thú với những người phụ nữ duyên dáng và đầy bí ẩn. Bạn hãy thể hiện sự duyên dáng của mình thông qua cách đối nhân xử thế. Nét duyên và sự bí ẩn là vũ khí tuyệt vời nhất để bạn chinh phục và chiếm trọn trái tim đàn ông.

Đàn ông rất thích những người phụ nữ thông minh, nói chuyện hài hước. Là phụ nữ, bạn phải tự trang bị vốn kiến thức cần thiết để biết cách giải quyết vấn đề khi khó khăn. Phụ nữ dại luôn dựa dẫm vào đàn ông. Bạn phải đủ thông minh để biết điều gì tốt cho mình, đừng để bản thân bị người khác dắt mũi, xem thường. Đàn bà có xu hướng thích đàn ông có khiếu hài hước, đàn ông cũng vậy. Họ thích giao tiếp với người phụ nữ vui vẻ, thú vị biết dẫn dắt câu chuyện. Bởi khi gặp áp lực, anh ấy muốn có một người ở bên giúp giải tỏa căng thẳng.

Phụ nữ phải thông minh để biết điều gì tốt cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Lạc quan và thực tế

Là phụ nữ đừng mơ mộng cuộc sống như cổ tích. Đừng mơ một ngày nào đó, chàng bạch mã hoàng tử sẽ đến chăm lo cho cuộc sống của bạn. Hãy tự kiếm tiền và tự nuôi lấy mình, đừng phụ thuộc vào ai. Đàn ông rất sợ những cô nàng hay mơ mộng viển vông, luôn muốn cuộc tình của mình như phim ảnh. Điều đó vô tình gây áp lực cho anh ấy cũng như khiến mối quan hệ thêm căng thẳng. Tuy nhiên, bạn sống thực tế nhưng đừng thực dụng, đừng đặt nặng vấn đề vật chất.

Bên cạnh đó, đàn ông sẽ say đắm một người phụ nữ lạc quan. Họ muốn ở bên cạnh một người luôn vui tươi và cười nói mỗi ngày thay vì người âu sầu, buồn phiền. Thử nghĩ, có ai muốn sống với một người suốt ngày than ngắn thở dài, suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống không? Một người phụ nữ có nụ cười thường trực trên môi luôn được người khác yêu quý và muốn tiếp cận.

Có ước mơ và sự nghiệp ổn định

Phụ nữ dù độc thân hay đã kết hôn đều phải đi làm. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng phải đủ nuôi bản thân. Đừng vì những lời ngon ngọt như “Nghỉ làm, anh sẽ nuôi em”. Những lời nói như vậy không đáng để bạn tin tưởng. Bởi không có ai nuôi bạn cả đời, đừng nghe theo những lời sáo rỗng đó. Khi bạn tự lập kinh tế, đàn ông mới thật sự tôn trọng.

Ngoài sự nghiệp, bạn phải có đam mê và ước mơ. Khi xác định được mục tiêu của cuộc đời mình, bạn phải nỗ lực thực hiện, nắm bắt những cơ hội tốt cho bản thân. Phụ nữ có thể không có đàn ông nhưng phải có sự nghiệp và ước mơ riêng.

Cư xử khéo léo, tôn trọng đối phương

Cách đối nhân xử thế của một người phụ nữ là yếu tố quyết định nhân phẩm của họ. Bạn phải tinh tế nhận biết được nỗi vất vả cũng như những khó khăn anh ấy trải qua. Đừng chỉ trích hay chờ anh ấy lộ khuyết điểm để chì chiết. Tôn trọng anh ấy tức là bạn tôn trọng chính bản thân mình. Đàn ông sẽ cảm thấy yêu thương bạn nhiều hơn khi bạn biết cư xử khéo léo và quan tâm đến anh ấy.