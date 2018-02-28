Cô nói với tôi rằng, quen nhau lâu quá, nhiều lần muốn chia tay nhưng rồi lại không thể. Đôi khi hai tuần không gặp nhau cũng xem như bình thường, nhớ thì gặp không thì thôi. Tôi hỏi sao không chia tay trong êm đẹp, làm vậy tội người tội mình? Bởi thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi, nếu không thể đến với người này thì buông tay để yên bề với người khác. Cuộc tình kéo dài mãi không biết được hồi kết thì dùng dằng làm gì? Cô ấy cười nhạt rồi đưa ra hàng loạt lý do khiến tôi ngã ngửa.

Hân khá may mắn khi quen được một người đàn ông tốt, lại có công việc đàng hoàng, biết suy nghĩ cho người khác. Mối tình của cô kéo dài đến nay đã hơn 8 năm. Cô thường khoe với chúng tôi về anh ấy. Nào là anh ấy không để cô thiếu thốn hay thua thiệt ai. Anh ấy chịu khó làm ăn, không rượu chè, bài bạc. Nói chung, Hân tự hào về người bạn trai của mình lắm. Nhưng dạo gần đây, không nghe Hân nói gì, không còn đăng hình đi chơi hay ăn uống cùng bạn trai nữa.

Đây là điều mà nhiều người phụ nữ sợ nhất và cũng được xem là việc khá ích kỷ. Cô nói sợ anh rơi vào tay người khác. Vì phụ nữ thường không muốn những gì từng thuộc về mình trở thành vật sở hữu của người khác. Đây là lý do khiến họ cứ mãi giữ lại cho mình một mối quan hệ tẻ nhạt, không muốn kết thúc.

Sợ cảm giác cô đơn

Có những người không quen với sự cô đơn, vì vậy mà họ cố gắng giữ lại mối quan hệ của mình. Ngày trước đi đâu cũng có đôi có cặp, nhưng khi chia tay rồi, đi về lẻ bóng một mình, mấy ai mà chịu được. Cô ấy nói với tôi đã quen cảm giác có anh bên cạnh rồi, dù không gặp nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh. Đó gọi là thói quen, mà thói quen thì không thể bỏ một sớm một chiều được. Nhiều lần cả hai giận nhau đến mấy rồi cũng không chịu được cảm giác thiếu nhau dù chẳng còn yêu thương sâu đậm như trước.

Sợ không tìm được người như anh ấy

Đa số phụ nữ thường bị ám ảnh vì những mối quan hệ trước đó của mình. Họ luôn so sánh người hiện tại với người cũ. Thậm chí họ còn có xu hướng luôn tìm kiếm người giống người cũ. Họ sợ bản thân bỏ lỡ một người tốt, sau này sẽ không thể tìm lại được. Họ sợ bản thân sẽ quyết định sai lầm. Họ sợ người sau sẽ không mang lại những cảm giác ngọt ngào như người cũ. Vì thế, dù không còn yêu nhưng phụ nữ vẫn dùng dằng không muốn chia tay.

Sợ bắt đầu lại một mối quan hệ mới

Đây là nỗi sợ lớn nhất của những người yêu nhau lâu năm. Họ sợ phải bắt đầu lại một mối quan hệ và tìm hiểu người mới. Nói trắng ra, họ lười yêu người mới và sợ không có cảm giác thân thuộc như người cũ. Vì lý do này mà nhiều người luôn cố gắng suy nghĩ tích cực cho mối quan hệ hiện tại.

Tuy nhiên, phụ nữ nên nhớ việc gì cũng có giới hạn. Nếu cứ giữ hoài một mối quan hệ tẻ nhạt, giả vờ phớt lờ đi sự nhạt nhẽo đó, rồi cũng đến một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ. Hãy sống và yêu theo con tim, lý trí của mình, đừng vì sợ hãi mà đánh mất hạnh phúc và thanh xuân của bản thân.