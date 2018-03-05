Đa số phụ nữ thường có xu hướng chọn yêu người lớn tuổi hơn mình, một là vì sự chững chạc của họ, hai là vì họ có công việc ổn định. Yêu đàn ông lớn tuổi trưởng thành hơn, bạn sẽ chẳng cần phải “lớn”, bởi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng sẵn sàng gánh vác cho bạn. Còn khi yêu người bằng tuổi, bạn sẽ phải lo nghĩ nhiều, ép mình phải suy nghĩ “lớn” hơn đối phương. Bạn đừng ngại yêu người lớn tuổi sẽ bị người khác đàm tiếu, dị nghị, đừng sợ khoảng cách tuổi tác khiến cho cả hai không hiểu nhau. Trên thực tế có những điều tuyệt vời khi yêu đàn ông lớn tuổi .

Khi đã trải qua hết thảy những điều vui buồn trong cuộc đời, đàn ông lớn tuổi đủ chững chạc và trưởng thành. Họ sẵn sàng giúp đỡ hoặc cho bạn một chỗ dựa tinh thần vững chắc để vượt qua khó khăn. Yêu đàn ông lớn tuổi, bạn sẽ có cảm giác an toàn, luôn được an tâm khi đã có anh ấy bảo vệ. Khi gặp bất cứ việc gì khó khăn, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Anh ấy có thể cho bạn những lời khuyên thích hợp, lường trước những nguy hiểm và rủi ro để bạn không vướng phải.

Khi yêu người đàn ông lớn tuổi, anh ấy sẽ không bắt bạn phải chờ đợi quá nhiều. Bởi khi đó, với anh ấy điều quan trọng nhất là yên bề gia thất, không muốn cưỡi ngựa xem hoa hay vui chơi qua đường với bất cứ cô gái nào. Ở độ tuổi đó, anh ấy đủ suy nghĩ chín chắn và trách nhiệm để quyết định kết hôn với một người.

Đàn ông lớn tuổi luôn xác định rõ việc kết hôn với người phụ nữ mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương và chăm sóc bạn hết mực

Đàn ông trưởng thành chậm hơn phụ nữ. Tuy bằng tuổi, nhưng tâm hồn của họ vẫn còn trẻ con. Khi yêu đàn ông bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn, bạn sẽ giữ hai vai trò vừa làm người yêu, vừa làm người mẹ, người chị. Bởi anh ấy đơn giản chỉ là những đứa trẻ to xác, luôn muốn người khác bảo vệ và nuông chiều. Khi yêu họ, bạn sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn là được cưng chiều. Còn yêu đàn ông lớn tuổi, bạn sẽ được anh ấy bảo vệ và che chở. Cuộc sống không lo nghĩ khi đã có người sẵn sàng yêu thương bạn vô điều kiện.

Mang dáng dấp của người cha ấm áp

Đa số phụ nữ có xu hướng tìm kiếm người yêu giống với cha mình. Người đàn ông mang dáng dấp người cha đồng nghĩa với sự ấm áp và trưởng thành. Anh ấy mang lại cho bạn cảm giác an toàn, che chở và không bao giờ có cảm giác sợ hãi khi ở bên cạnh. Anh ấy luôn bảo vệ bạn trước những sóng gió của cuộc đời. Sống bên người lớn tuổi, bạn sẽ không bao giờ phải "lớn".

Xem trọng mối quan hệ

Anh ấy luôn biết trân trọng mối quan hệ của cả hai. Đàn ông lớn tuổi không như những cậu trai trẻ, thích yêu thì tìm đến, không thì rời đi. Họ có trách nhiệm và tôn trọng mối quan hệ của mình, không bao giờ làm tổn thương đối phương. Đi qua những tháng năm thăng trầm, suy nghĩ của họ cũng sẽ khác, không còn cả thèm chóng chán. Đối với họ, tình yêu không chỉ để làm cuộc sống thêm thú vị mà còn là trách nhiệm, không phải nói vui thì yêu, không vui thì rời đi.