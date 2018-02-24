Cuộc khảo sát về hội chứng yêu đàn ông có vợ: Sức hút chết người

Phụ nữ yêu 24/02/2018 11:26

Yêu đàn ông có vợ là chấp nhận một tình yêu đã khuyết, chấp nhận một con tim đã chia đôi, chấp nhận cuộc sống chẳng chút danh phận.

- Em có biết, em đang quen người đàn ông có vợ?

- Em biết. Em thích cảm giác được ở bên người đàn ông đó. Rất an toàn và ấm áp… Và đặc biệt là người đàn ông đó có sức hấp dẫn chết người, em nghĩ sẽ không thể tìm được người nào khác ngoài anh ấy.

Tôi tròn xoe mắt nhìn cô em gái ngồi trước mặt. Không ngờ em lại nói ra câu này, có lẽ nó đã bị người đàn ông kia hớp hồn mất rồi. Em là con gái út trong nhà vì vậy ai cũng thương và chiều chuộng hết mực. Từ khi sinh ra đến lớn lên, em chỉ biết đi học rồi về nhà, rồi học thêm những môn yêu thích. Mới đây, em còn cười nói với ba mẹ như đứa con nít mới lên mười mà giờ đây ngồi trước mặt tôi, em như một con người khác. Nhìn có vẻ gì đó rất đau thương và từng trải. Không lẽ, ai dấn thân vào con đường yêu đương cũng trở nên mù quáng như vậy sao?

Cuộc khảo sát về hội chứng yêu đàn ông có vợ: Sức hút chết người - Ảnh 1
Yêu đàn ông có vợ, một đời chẳng chút danh phận - Ảnh minh họa: Internet

Em kể với tôi, vợ của người đàn ông đó có đến tìm vài lần và cầu xin em buông tha cho gia đình của cô ấy. Nhìn người đàn bà bế đứa con nhỏ dại trên tay, lòng em như thắt lại nhưng em không thể từ bỏ anh. Bởi chính em cũng đang mang trong mình giọt máu của anh, không thể để cho con sinh ra không có cha được. Tôi nói em ích kỷ, không nghĩ cho người khác. Dù sớm hay muộn, anh ấy cũng nghĩ đến nghĩa vợ chồng mà quay về, rồi em sẽ bị bỏ rơi. Em chỉ cười, nụ cười chua chát đến lạ.

- Đàn bà ai mà không ích kỷ hả chị? Nói chung em cũng đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, em từng nói với anh ấy, nếu anh quay về với vợ, em sẽ bỏ đứa bé này ngay. Anh ấy sợ tội lỗi nên sẽ không bỏ em đâu. Chị đừng lo cho em, em biết bản thân đang làm gì. Với lại, anh ấy cũng thương em lắm, mua cho em đủ thứ, lại tâm lý, hiểu chuyện. Em sẽ không khổ đâu.

Nghe em nói câu đó, tôi biết những lời khuyên của tôi hoàn toàn phản tác dụng. Có lẽ em yêu người đàn ông đó đến mụ mị rồi, giờ mười lời nói của tôi cũng không bằng một câu ngọt ngào của anh ta. Nghĩ mà xót xa, các cô gái đồng trang lứa đều chọn một tình yêu đẹp, danh chính ngôn thuận. Nhưng em lại đâm đầu vào bụi rậm với một người đàn ông đã có vợ, đường sáng không đi, lại thích chọn lựa con đường tối tăm. Yêu đàn ông có vợ là chấp nhận một tình yêu đã khuyết, chấp nhận một con tim đã chia đôi, chấp nhận cuộc sống chẳng chút danh phận. Nhưng không hiểu sao em lại chọn con đường khó đi như thế này.

Ngày nay, có rất nhiều hội chứng, trong đó hội chứng yêu đàn ông có vợ luôn là chủ đề gây nhức nhối nhất. Phụ nữ & Gia đình đã thực hiện một cuộc khảo sát ý kiến nhỏ về vấn đề “Yêu đàn ông có vợ” với nhiều quan điểm trái chiều.

Chị Nguyễn Thị Hồng (kế toán, TP.HCM) chia sẻ: “Ở bên cạnh người đàn ông có vợ có cảm giác an toàn. Họ không còn suy nghĩ bồng bột, luôn biết nói gì và không nói gì với người yêu. Không còn sống vì mình mà luôn có trách nhiệm với người khác. Họ đã từng trải qua khó khăn và biết lường trước mọi việc nên sẽ giúp đỡ bạn vượt qua dễ dàng, không để người họ yêu sa ngã. Họ có thể giải quyết tốt những vấn đề mà không cần phải trông chờ quá nhiều vào ý kiến của mình, luôn khiến mình cảm thấy hài lòng vì cách làm đó”.

Chị Nguyễn Thúy An (TP.HCM) cho biết: “Đa số các cô gái chết vì những lời đường mật của đàn ông. Đàn ông có vợ rất hiểu về tâm lý của phụ nữ, họ luôn biết người đó cần gì và đáp ứng đúng nhu cầu. Tuy nhiên, người thứ ba chen chân vào gia đình người khác cũng là người không tốt. Nếu đó là tình yêu thật sự cũng không thể chấp nhận được”.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (TP.HCM) ý kiến: “Khi yêu đàn ông có vợ, bạn sẽ không phải suy nghĩ nhiều về việc hôm nay sẽ làm gì, ăn gì. Vì anh ấy sẽ quyết định hết mọi thứ, anh ấy luôn biết điều gì tốt và không tốt cho bạn. Điều quan trọng là anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của bạn mà không cần bạn phải nói quá nhiều”.

Tuy nhiên, có thể thấy khi dấn thân vào dạng tình yêu này, bạn sẽ mất nhiều hơn là được. Nếu người đó đã ly hôn và đang "gà trống nuôi con", chuyện tình cảm của bạn không có gì đáng trách. Nhưng khi người đó còn đang trong mối quan hệ hôn nhân với ai đó, bạn sẽ trở thành người phá gia cang người khác, bị miệng đời phỉ nhổ. Vì vậy, các cô gái nên thận trọng trong việc chọn cho mình đối tượng để yêu thương và chung sống trọn đời, đừng vì một phút yếu lòng mà cả đời mang lấy đau thương.

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Từ ngày ly hôn, Phong và tôi qua lại với nhau thường xuyên hơn. Anh như một liều thuốc phiện khiến tôi đã thử một lần là không thể dứt ra được. Tôi trở thành nhân tình của anh.

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