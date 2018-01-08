Yêu đàn ông có vợ: Dù chân thành nhưng vẫn là tình yêu trái khoáy

Ngày Trân kể với tôi về chuyện tình cảm của mình, mắt em đỏ hoe, sưng húp. Em nói có nhiều lần vợ anh đến công ty làm lớn chuyện, còn cho người chặn đường hăm dọa đánh, tạt axit nếu không buông tha cho anh. Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má của Trân rồi ôn tồn hỏi.

Tôi có một cô em họ kém 4 tuổi - Trân. Mới tốt nghiệp được 1 tháng, cô ấy được nhận vào làm việc ở công ty bất động sản . Nhờ ngoại hình xinh đẹp lại ăn nói khéo léo, Trân được mọi người yêu thương và có nhiều anh để ý. Trong số những người theo đuổi Trân có anh, người đàn ông phong độ, thành đạt sở hữu khối tài sản và nhà cửa khiến người đồng trang lứa phải ganh tị. Trân bị anh hớp hồn ngay từ lần đầu gặp mặt. Quen nhau được một thời gian, Trân phát hiện anh là người đã có vợ và hai con.

- Rồi thái độ của người đàn ông có như thế nào khi em bị hăm dọa như vậy?

- Anh ấy hứa sẽ bảo vệ em, hứa sẽ nói chuyện rõ ràng với vợ anh. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Chị ấy vẫn đến tìm em vào mỗi buổi chiều, luôn miệng mắng chửi. Anh ấy thì tránh mặt, không bênh vực em một lời nào.

- Vậy sao em còn chưa buông bỏ? Người đó không đáng để em phải làm như vậy?

- Em không biết anh ấy có suy nghĩ về cuộc tình này như thế nào? Nhưng với em, tình cảm của em dành cho anh ấy đều là chân thành.

- Nhưng anh ấy là người đã có gia đình, có chân thành hay không thì cũng là sai trái.

- Em mặc kệ. Chỉ cần anh ấy còn cần em thì em sẽ không buông tay.

- Em có từng nghĩ đến hai đứa con của anh ấy không? Vì em mà chúng sẽ mất cha, vì em mà chúng sẽ mất đi một gia đình đủ đầy.

- Em biết chứ, nhưng em không thể làm khác được. Có lẽ em nghiện mất rồi, nghiện cảm giác được yêu một người đàn ông đã có gia đình, nghiện yêu anh ấy.

Tôi lặng người, không biết nói gì thêm bởi bây giờ nếu tôi có nói cũng chẳng thể nào lung lay đứa cứng đầu như em. Trân đã từng rất mạnh mẽ buông bỏ tình yêu đầu 6 năm của mình vì người đó phản bội. Em cũng đã từng tuyên bố rằng cuộc đời này chẳng thể tin vào miệng lưỡi đàn ông. Nhưng rồi giờ đây em lại mù quáng lao vào tình yêu tưởng chừng là bụi hoa hồng đỏ rực nào ngờ lại là bụi rậm đầy gai. Lui hay tiến cũng bị gai nhọn đâm rỉ máu.

Vì chuyện đó mà nhiều đêm Trân không thể ngủ được phải dùng thuốc. Lâu ngày tình trạng mất ngủ đó trở thành một căn bệnh thần kinh, bác sĩ chẩn đoán Trân có dấu hiệu trầm cảm. Bây giờ, em nhìn đâu cũng sợ hãi, có cảm giác bị người khác hãm hại, đe dọa. Trân nói với tôi rằng sẽ buông bỏ vì không thể chịu đựng nỗi ám ảnh này nữa. Nhưng rồi một lần, người đàn ông đó đến thăm, cả hai nói chuyện với nhau một hồi lâu rồi em lại từ bỏ ý định chia tay.

Yêu một người đàn ông có vợ như tự lấy dao kề cổ, tiến thêm một bước sẽ mất mạng nhưng chẳng muốn thụt lùi về phía sau.

Yêu người đàn ông đã có vợ là tự mình đa tình, tự mình huyễn hoặc mọi thứ rồi tự mình an ủi rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Yêu đàn ông có vợ là tự mình loay hoay trong cuộc tình, tự mình xoa dịu những nỗi đau để anh ấy yên tâm chu toàn cho vợ con.

Yêu đàn ông có vợ, bạn sẽ không thể kể cho ai nghe về anh ấy, cũng không thể để ai biết rằng mối quan hệ đó đang tồn tại. Bạn sẽ cô đơn trong ngày lễ Tình nhân. Yêu đàn ông có vợ là tự nguyện chấp nhận tình yêu chẳng thể vẹn tròn nhưng vẫn muốn cố gắng làm trọn vẹn mọi thứ.

Yêu người đàn ông có vợ là nước mắt thấm đẫm gối hằng đêm nhưng phải tự lau đi, ngày mai lại dành cho nhau những nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc.