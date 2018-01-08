Yêu đàn ông có vợ: Dù chân thành nhưng vẫn là tình yêu trái khoáy

Tâm sự gia đình 08/01/2018 06:30

Yêu một người đàn ông có vợ giống như tự lấy dao kề cổ, tiến thêm một bước sẽ mất mạng nhưng chẳng muốn thụt lùi về phía sau.

Tôi có một cô em họ kém 4 tuổi - Trân. Mới tốt nghiệp được 1 tháng, cô ấy được nhận vào làm việc ở công ty bất động sản. Nhờ ngoại hình xinh đẹp lại ăn nói khéo léo, Trân được mọi người yêu thương và có nhiều anh để ý. Trong số những người theo đuổi Trân có anh, người đàn ông phong độ, thành đạt sở hữu khối tài sản và nhà cửa khiến người đồng trang lứa phải ganh tị. Trân bị anh hớp hồn ngay từ lần đầu gặp mặt. Quen nhau được một thời gian, Trân phát hiện anh là người đã có vợ và hai con.

Ngày Trân kể với tôi về chuyện tình cảm của mình, mắt em đỏ hoe, sưng húp. Em nói có nhiều lần vợ anh đến công ty làm lớn chuyện, còn cho người chặn đường hăm dọa đánh, tạt axit nếu không buông tha cho anh. Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má của Trân rồi ôn tồn hỏi.

- Rồi thái độ của người đàn ông có như thế nào khi em bị hăm dọa như vậy?

Yêu đàn ông có vợ: Dù chân thành nhưng vẫn là tình yêu trái khoáy - Ảnh 1
Yêu đàn ông có vợ là tự mình đa tình - Ảnh minh họa: Internet

Trân lắc đầu.

- Anh ấy hứa sẽ bảo vệ em, hứa sẽ nói chuyện rõ ràng với vợ anh. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Chị ấy vẫn đến tìm em vào mỗi buổi chiều, luôn miệng mắng chửi. Anh ấy thì tránh mặt, không bênh vực em một lời nào.

- Vậy sao em còn chưa buông bỏ? Người đó không đáng để em phải làm như vậy?

- Em không biết anh ấy có suy nghĩ về cuộc tình này như thế nào? Nhưng với em, tình cảm của em dành cho anh ấy đều là chân thành.

- Nhưng anh ấy là người đã có gia đình, có chân thành hay không thì cũng là sai trái.

- Em mặc kệ. Chỉ cần anh ấy còn cần em thì em sẽ không buông tay.

- Em có từng nghĩ đến hai đứa con của anh ấy không? Vì em mà chúng sẽ mất cha, vì em mà chúng sẽ mất đi một gia đình đủ đầy.

- Em biết chứ, nhưng em không thể làm khác được. Có lẽ em nghiện mất rồi, nghiện cảm giác được yêu một người đàn ông đã có gia đình, nghiện yêu anh ấy.

Tôi lặng người, không biết nói gì thêm bởi bây giờ nếu tôi có nói cũng chẳng thể nào lung lay đứa cứng đầu như em. Trân đã từng rất mạnh mẽ buông bỏ tình yêu đầu 6 năm của mình vì người đó phản bội. Em cũng đã từng tuyên bố rằng cuộc đời này chẳng thể tin vào miệng lưỡi đàn ông. Nhưng rồi giờ đây em lại mù quáng lao vào tình yêu tưởng chừng là bụi hoa hồng đỏ rực nào ngờ lại là bụi rậm đầy gai. Lui hay tiến cũng bị gai nhọn đâm rỉ máu.

Vì chuyện đó mà nhiều đêm Trân không thể ngủ được phải dùng thuốc. Lâu ngày tình trạng mất ngủ đó trở thành một căn bệnh thần kinh, bác sĩ chẩn đoán Trân có dấu hiệu trầm cảm. Bây giờ, em nhìn đâu cũng sợ hãi, có cảm giác bị người khác hãm hại, đe dọa. Trân nói với tôi rằng sẽ buông bỏ vì không thể chịu đựng nỗi ám ảnh này nữa. Nhưng rồi một lần, người đàn ông đó đến thăm, cả hai nói chuyện với nhau một hồi lâu rồi em lại từ bỏ ý định chia tay. 

Yêu một người đàn ông có vợ như tự lấy dao kề cổ, tiến thêm một bước sẽ mất mạng nhưng chẳng muốn thụt lùi về phía sau.

Yêu người đàn ông đã có vợ là tự mình đa tình, tự mình huyễn hoặc mọi thứ rồi tự mình an ủi rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Yêu đàn ông có vợ là tự mình loay hoay trong cuộc tình, tự mình xoa dịu những nỗi đau để anh ấy yên tâm chu toàn cho vợ con.

Yêu đàn ông có vợ, bạn sẽ không thể kể cho ai nghe về anh ấy, cũng không thể để ai biết rằng mối quan hệ đó đang tồn tại. Bạn sẽ cô đơn trong ngày lễ Tình nhân. Yêu đàn ông có vợ là tự nguyện chấp nhận tình yêu chẳng thể vẹn tròn nhưng vẫn muốn cố gắng làm trọn vẹn mọi thứ.

Yêu người đàn ông có vợ là nước mắt thấm đẫm gối hằng đêm nhưng phải tự lau đi, ngày mai lại dành cho nhau những nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc.

Yêu đàn ông có vợ: Chắc chắn bạn sẽ mất 4 thứ này

Yêu đàn ông có vợ: Chắc chắn bạn sẽ mất 4 thứ này

Không phải người đàn ông nào cũng được các cô nàng săn đón, đeo bám. Đàn ông khi có đủ kinh tế, địa vị xã hội mới là “báu vật” của các cô gái.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân yêu đàn ông có gia đình yêu đàn ông có vợ tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng tâm sự người thứ ba hội chứng yêu người đàn ông có vợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 58 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 58 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống