Gửi con gái thương chồng người: Yêu đàn ông có vợ không bao giờ là can đảm, mà là ngu ngốc!

Con nói với mẹ rằng con sẽ không khiến mình bị tổn thương khi yêu người đàn ông đó. Con cam đoan với mẹ rằng dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, con cũng sẽ trở về với trái tim lành lặn. Con cũng sẽ không khiến tổn thương vì con. Vì con mạnh mẽ, vì con sẽ kiên cường với sự lựa chọn của mình. Nhưng con gái nhỏ ơi, đàn bà, dù cả đời có lớn tiếng với thiên hạ mình mạnh mẽ nhường nào thì vẫn có lúc vì một người mà nguyện đổ mình trước yếu đuối và cam chịu. Đàn bà có kiên cường ra sao rồi cũng vì một tiếng thương mà bằng lòng đục khoét tim gan. Mẹ luôn muốn con sống phải có can đảm với quyết định của mình. Đàn bà bản lĩnh với tình yêu đúng đắn chính là can đảm. Nhưng đàn bà đâm đầu vào tình yêu sai trái chính là khờ dại. Yêu đàn ông có gia đình không bao giờ là can đảm, mà là ngu ngốc con có hiểu không?