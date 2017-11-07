Đàn bà bị phản bội, muốn khóc cứ khóc, muốn điên rồ thế nào cứ làm. Nhưng tuyệt đối đừng hạ thấp bản thân vì bội bạc của đàn ông. Đừng yếu đuối trước mặt đàn ông, đàn ông khi ấy chỉ có thấy ta đáng thương mà ghẻ lạnh hơn. Cũng đừng tìm đến người thứ ba tìm lý lẽ làm gì, nếu đàn ông không cho phép thì họ vốn dĩ không đủ sức bước vào hôn nhân của ta. Trong cuộc hôn nhân của bạn, người thứ ba vốn không được quyền có tiếng nói, vì vậy đừng cho họ có cơ hội chen vào, ngay cả khi chồng bạn có tình ý thế nào. Muốn nói chuyện, phải nói với người đàn ông của mình trước đã. Kiêu hãnh của đàn bà có chồng ngoại tình chính là biết rõ vị thế của mình trong cuộc đời đàn ông. Phải biến mình thành hoàng hậu mà có tiếng nói với vua, chứ đừng kéo bản thân như phi tần mà nhỏ giọng không thành lời.

Đàn bà bị phản bội, không bao giờ đủ bình thản để nói không đau, đủ sắt đá để xem như không. Đàn bà càng mạnh mẽ, càng bản lĩnh thì khi bị bội bạc càng trở nên yếu đuối. Đàn bà yêu càng nhiều, thương càng đậm thì tổn thương khi ấy càng chồng chất. Nhưng đàn bà nên nhớ, có đau thấu tận tim gan cũng tuyệt đối không được quên những điều này.

Đàn bà phải nhớ, khi bị chồng phản bội, tình yêu có thể không còn nhưng kiêu hãnh thì không thể mất. Nếu đàn ông muốn đi, thì đừng níu kéo khổ sở làm gì. Cứ cho là họ sẽ quay lại khi ta van nài đi nhưng vốn dĩ chỉ có thân xác vô hôn, cạn tình cạn nghĩa. Có những thức một khi đã thay đổi, ta buộc phải chấp nhận, lòng dạ của đàn ông cũng vậy. Buông thì buông cho dứt, đừng dùng dằn, người đã không còn yêu ta, cũng đừng khiến họ xem thường ta.

Với đàn bà có chồng ngoại tình, có thể đau lòng nhưng không thể ngu ngốc

Đàn bà có chồng ngoại tình, đau chứ, đau thấu tim gan nữa là đằng khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ trở nên vì quá đau thương. Bao lời nói hay bao biện của đàn ông lúc này muốn nghe cho nguôi ngoai thì cứ nghe nhưng tuyệt đối không được tin. Rằng anh ta bị dụ dỗ, anh ta vui chơi qua đường... Phải nhớ người đàn ông của ta không phải là đứa trẻ. Anh ta đã là chồng, là cha, chính là tự biết trách nhiệm của mình. Đã ngoại tình thì chính là bội bạc. Và không ai có thể buộc đàn ông phản bội vợ mình, nếu họ không muốn. Đàn ông ngã vào lòng kẻ khác chính là tự nguyện, là ham muốn, chỉ vậy thôi. Đàn bà phải thấy rõ điều đó để nghĩ suy về sau thấu đáo hơn.

Và đàn bà khi muốn tha thứ cho chồng cũng phải khôn ngoan đong đếm bội bạc của anh ta. Tha thứ một lần cũng là nên nhưng không thể để bội bạc một lần lại có lần hai. Phản bội kia nông hay cạn, kéo dài hay chỉ là chóng vánh. Liệu rằng anh ta chỉ muốn quay về để lấy lại chút tự trọng của mình hay thật tâm muốn đền bù cho vợ con? Phải nhớ, một lần thứ tha của đàn bà khổ sở lắm, đừng phung phí. Đàn bà khôn ngoan sẽ bao dung có thể khiến gia đình thêm đầm ấm . Nhưng tha thứ rồi lại để đàn ông ngựa quen đường cũ thì chính là đàn bà dại.

Quan trọng hơn cả tình yêu đã sứt mẻ của đàn ông là chính mình và con cái

Đàn bà bị phản bội phải vượt qua đau thương mà nghĩ cho mình và con cái. Khi đó, phải hiểu đừng trông mong quá nhiều vào thứ tình yêu đã sứt mẻ của đàn ông. Dù có thế nào, vì lý do gì, thì lòng dạ đàn ông bội bạc không bao giờ có thể trọn vẹn lần nữa vì vợ con. Đừng nghĩ làm sao để mọi chuyện có thể như trước nữa, vô ích thôi. Điều đàn bà có thể làm chính là nghĩ suy xem mình sẽ làm gì tiếp theo để bảo vệ được mình và con. Đàn ông ngoại tình rồi sẽ đến lúc như người dưng từng ngủ chung giường. Bản thân đã bị tổn thương thì càng phải trân trọng hơn. Đàn ông của mình, bội bạc rồi cho thiên hạ cũng không sao nhưng con là máu mủ ruột rà thì phải giữ thật chặt. Chồng có thể bỏ nhưng bản thân và con thì nhất định phải cố giữ cho bằng được.

Đàn bà bỏ chồng không đáng sợ, đàn bà bỏ con và bỏ luôn cả chính mình mới là điều tồi tệ nhất. Đàn bà phải nhớ, gặp hay lấy phải một người đàn ông tệ không có nghĩa là tận cùng cuộc đời. Đàn bà bỏ bê mình và con vì một người không đáng mới là hối hận một đời. Có thể nào cũng phải thương mình và con đầu tiên. Đàn ông có cũng được, không có cũng không sao nhưng nhất định phải mạnh mẽ. Đàn bà có chồng ngoại tình, mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất. Mạnh mẽ cho con và mạnh mẽ cho cả chính mình…