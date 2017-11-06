Đàn bà cứ vô tư tin 3 lời nói này của đàn ông thì chỉ có 'hỏng' một đời!

Yêu - Hôn nhân 06/11/2017 07:01

Nhưng đàn bà phải nhớ, lời đàn ông nói, nghe 10 thì chỉ nên tin 3 4 phần, đừng dại tin hết mà có lúc hại mình không hay!

Đàn ông biết rõ đàn bà yêu bằng tai. Do đó khi yêu rồi, đàn ông nói gì cũng dễ nghe, lời nào cũng thề non hẹn biển được. Nhưng đàn bà phải nhớ, lời đàn ông nói, nghe 10 thì chỉ nên tin 3 4 phần, đừng dại tin hết mà có lúc hại mình không hay!

1. “Anh yêu em vì chính em, không phải vì vẻ bề ngoài của em!”

Đàn ông không bao giờ nói về hình thể của phụ nữ trước mặt bạn gái hay bạn đời của mình. Vì họ đủ thông minh để biết đây là vấn đề nhạy cảm của phụ nữ. Nhưng khi đàn ông ở cạnh nhau, họ sẽ không ngừng nói về vóc dáng, hình thể, nhan sắc của hết cô này đến cô kia. Điều này chứng tỏ rằng đàn ông luôn quan tâm đến bề ngoài của phụ nữ. Chỉ là, đàn ông luôn muốn nuông chiều những suy nghĩ  của phụ nữ. Và lắm khi, họ còn không chắc về những câu nói ít phần thật mà nhiều phần “điêu” đó của mình. Nhưng nói để bạn gái mình vui, nói để vợ mình cười, thế thì dại gì mà không nói?

Do đó, nếu nghe người đàn ông của bạn nói lời này thì đừng tin đến mức bỏ bê chăm sóc bề ngoài của mình. Với phụ nữ, vóc dáng hình thể là thứ vũ khí luôn phải được mài giũa. Phụ nữ đẹp, luôn có quà, nhớ nhé!

Đàn bà cứ vô tư tin 3 lời nói này của đàn ông thì chỉ có 'hỏng' một đời! - Ảnh 1
Đàn bà phải nhớ, lời đàn ông nói, nghe 10 thì chỉ nên tin 3 4 phần, đừng dại tin hết mà có lúc hại mình không hay! - Ảnh minh họa: Internet

2. “Lòng anh chỉ có mình em!”

Đúng rồi, anh ấy chỉ có mình bạn, nếu một mai không có người phụ nữ nào khác cám dỗ anh ta. Mà đời này thì cám dỗ và thủy chung của đàn ông là điều không thể biết trược được. Thật ra, lời này cũng có thể tin với một số anh chàng chung tình thật lòng. Nhưng hơn 50% đàn ông thốt ra lời này, bạn nhất định đừng tin mà khắc lòng tạc dạ. Họ nói đó rồi mai sẽ quên ngay. Đau lòng nhất chính là khi người hứa đã quên từ rất lâu mà người nghe lại cho là một đời. Đừng dại mà tin nếu không muốn có lúc như bị lừa một cách chua xót.

Đừng bao giờ đặt lòng tin tuyệt đối vào lời yêu thương của đàn ông. Thích nghe thì nghe vậy thôi, nhưng nghe rồi thì cũng quên nhanh đi. Với đàn ông, điều đáng tin nhất của họ không nằm ở lời nói, mà là hành động. Đợi anh ta cưới bạn đi rồi hãy nghĩ yêu thương của anh ta là chân thành. Đợi đến đầu bạc răng long rồi hãy nghĩ liệu hai chữ trọn đời của anh ta có là đúng hay không. Đàn bà khi yêu vẫn là nên cho đi 3 4 thôi, vẫn là phải giữ lại 6 7 phần. Tin tuyệt đối vào đàn ông cũng chỉ khiến đàn bà dễ dàng đau lòng hơn.

Đàn bà cứ vô tư tin 3 lời nói này của đàn ông thì chỉ có 'hỏng' một đời! - Ảnh 2
Với đàn ông, điều đáng tin nhất của họ không nằm ở lời nói, mà là hành động - Ảnh minh họa: Internet

3. “Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện có gia đình”

Với đàn ông, một khi thật lòng, họ sẽ nghĩ đến chuyện đặt bạn vào những kế hoạch tương lai của họ. Đàn ông tốt luôn nghiêm túc nghĩ về chuyện kết hôn với người phụ nữ họ yêu. Đàn ông thực tế hơn phụ nữ ở điểm họ yêu lý trí, nếu phù hợp và đủ tin tưởng, không cần bạn hỏi, họ từ lâu đã nhắm bạn là vợ của họ. Nhưng nếu chưa thấy đủ, chưa thấy an tâm, đàn ông sẽ không nói đến chuyện này với bạn gái của mình. Đừng tin vào những câu như anh ta vẫn chưa nghĩ chuyện kết hôn hay chưa đủ sức nuôi gia đình. Đơn giản chỉ vì anh ta chưa muốn, vậy thôi.

Đàn ông yêu bạn, không cần bạn đi đâu, họ vẫn tìm bạn cho bằng được. Đàn ông không yêu bạn, bạn có tìm cùng trời cuối đất cũng không ra bóng hình của anh ta. Lời của đàn ông cũng chỉ để đàn bà vui tai, hả lòng chứ không phải để tin đến mù quáng. Phụ nữ cần lòng tin để hạnh phúc nhưng cần lý trí để bảo vệ chính mình, nhớ nhé!

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