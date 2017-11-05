Vợ chồng dù ở với nhau 40 hay 50 năm vẫn mặn nồng như ngày đầu nhờ có điều này

Yêu - Hôn nhân 05/11/2017 17:03

Hôn nhân chính là vì nhau mà không ai muốn bỏ đi, dù chỉ là một lần…

Chuyện tình yêu, người ta thường tính bằng năm, mở hay kết cũng vài giây là xong. Chứ còn hôn nhân là tính bằng đời, là trách nhiệm và nghĩa tình với nhau mải miết. Tìm thấy nhau đã khó, để sống cùng nhau cũng không dễ, huống chi là sống thủy chung một đời. Nhưng vẫn có những đôi vợ chồng dù đã sống cạnh nhau 40 hay 50 năm vẫn giữ đủ đầy cho nhau những ánh mắt trìu mến, cái nắm tay bền chặt. Thủy chung và gìn giữ trong hôn nhân có lẽ cũng là bài học mà vợ chồng nào cũng nên một lần ghi nhớ…

Tôn trọng nhau, dù trong bất kì hoàn cảnh nào

Tôn trọng là nền tảng cho hôn nhân. Tình yêu có lớn thế nào mà không đủ tôn trọng vẫn đổ vỡ, huống hồ là hôn nhân đầy trách nhiệm và nghĩa tình. Vợ chồng muốn ở bên nhau dài lâu thì trước hết phải học cách tôn trọng nhau dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Dù rằng bạn đời có lúc sai hay có lỗi với ta thế nào cũng hãy tôn trọng họ trước. Vì ngay cả người có lỗi lớn thế nào thì vẫn là bạn đời của ta, vẫn cần được lắng nghe và thấu hiểu. Và cũng phải hiểu, chúng ta mong muốn sự tôn trọng từ người khác thì trước hết hãy tôn trọng họ trước.

Chấp nhận ưu và nhược điểm của nhau

Khi người ta yêu nhau vẫn chỉ có thể nhìn những điểm nổi bật tốt lành của nhau. Nhưng khi đã về một nhà thì xấu tốt gì cũng phơi bày ra cùng nhau. Tình yêu có thể là mộng tưởng, nhưng hôn nhân là trần trụi thực tế. Lúc đó, không còn là nhìn những điểm tốt của nhau mà hạnh phúc, mà phải tập vui vẻ với cả những điều chưa hoàn hảo ở nhau. Vì ngay cả ta hay đối phương đều là những cá thể không hoàn hảo. Và thật sự cũng không hề có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo, vì vốn dĩ chỉ có cuộc hôn nhân thích hợp nhất. Là hòa hợp, là chuyển mình để vừa khít, lấp đầy lẫn nhau. Do đó, muốn bên nhau lâu dài, vợ chồng phải chấp nhận con người thật của nhau. Sẽ có lúc bạn thấy như mình chưa biết hết về bạn đời, cũng đừng quá ngạc nhiên. Phải từng ngày học cách hiểu và chấp nhận họ hơn, chỉ vậy thôi.

Vợ chồng dù ở với nhau 40 hay 50 năm vẫn mặn nồng như ngày đầu nhờ có điều này - Ảnh 1
Là hòa hợp, là chuyển mình để vừa khít, lấp đầy lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cãi vả là để hiểu nhau hơn

Có cãi nhau mới là vợ chồng. Hai cuộc sống, hai con người không ruột thịt chỉ gắn với nhau bằng tình yêu và danh phận, vốn sẽ có lúc thấy không đủ. Những mâu thuẫn trong quan điểm, suy nghĩ, thói quen, thậm chí chỉ là chuyện nhỏ nhặt cũng khiến vợ chồng mỏi mệt. Nhưng có thế nào cũng hãy hiểu, cãi nhau không phải để xa nhau, mà là để hiểu nhau hơn. Trong hôn nhân, đúng sai lắm lúc sẽ không quan trọng bằng việc nắm hay buông. Hôm nay, em nhường anh, ngày mai anh lại vì em mà nhượng bộ. Sai hay đúng vốn khó phân định, nhưng vợ chồng có vì nhau mà thấu hiểu không lại rất rõ ràng. Cãi để biết hòa hợp ở đâu mà bù đắp, cãi để biết ai buông hờ mà siết chặt hơn, và cãi để giữ nhau một đời. Có thế thì mới mong bên nhau đầu bạc răng long.

Tình dục là thăng hoa của cảm xúc

Với vợ chồng, tình dục không chỉ là nhu cầu, mà là sự thăng hoa trong cảm xúc. Không ít cặp vợ chồng luôn xem tình dục là chìa khóa vàng trong hôn nhân. Có gắn kết được với nhau trong sự thăng hoa cảm xúc thì hôn nhân sẽ trở nên bền chặt và khó rời hơn bao giờ hết. Vì vậy, vợ chồng hãy cố gắng duy trì và làm mới đời sống tình dục để gắn bó với nhau lâu dài.

Vợ chồng dù ở với nhau 40 hay 50 năm vẫn mặn nồng như ngày đầu nhờ có điều này - Ảnh 2
Cãi để biết hòa hợp ở đâu mà bù đắp, cãi để biết ai buông hờ mà siết chặt hơn, và cãi để giữ nhau một đời - Ảnh minh họa: Internet

Hẹn hò là một phần của hôn nhân

Đừng nghĩ đã về một nhà, mỗi ngày đều thấy nhau thì còn hẹn hò làm gì. Thật ra, hôn nhân mỏi mệt cũng vì những trách nhiệm và nghĩa vụ gia đình. Nhưng đừng chỉ sống cạnh nhau bằng một tiếng vợ chồng, nhìn thấy ở nhau bổn phận gia đình. Hãy tạo cho nhau những khoảng không hẹn hò, để có mỏi mệt thế nào cũng sẽ nhớ mình từng hồi hộp và mong đợi yêu thương nhau nhiều thế nào. Hẹn hò không chỉ giúp cả hai làm mới cuộc sống hôn nhân mà còn tạo cảm giác mong muốn yêu và được yêu. Và hò hẹn sẽ mài giũa bớt những gai góc của hôn nhân, khiến vợ chồng càng khắng khít hơn.

Và hôn nhân là không ai muốn bỏ đi

Hôn nhân vốn không dễ dàng, rồi sẽ có lúc một người đi nhanh hơn, bỏ lại một người không kịp bước. Sẽ có người lỡ nắm hờ tay, người kia lại không hay. Và cũng không tránh những khi một người lạc mất người còn lại trong cám dỗ hay lạc lối. Nhưng quan trọng không phải là đã nhạt nhòa thế nào, lạc bước nhau ra sau, mà là đến cuối cùng vẫn là không ai muốn bỏ đi. Nếu anh bước chậm, em sẽ bước nhanh hơn. Nếu em lạc bước, anh sẽ tìm em. Và nếu chúng ta lỡ quên cách yêu thương nhau, hãy cùng nhau học lại từ đầu. Hôn nhân chính là như vậy, là vì nhau mà không ai muốn bỏ đi, dù chỉ là một lần…

Đợi chờ chồng người, vô vọng bi ai nhường nào…

Đợi chờ chồng người, vô vọng bi ai nhường nào…

Một người là vợ mà vẫn phải chờ chồng mình yêu trọn vẹn. Một kẻ lại mặc tháng năm mà bình thản đợi chồng người. Ai vô vọng hơn ai, ai bi thương hơn ai, liệu anh có muốn đợi để xem đến cùng?

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Từ khóa:   vợ chồng hôn nhân thủy chung

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