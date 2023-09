Đừng dối mình nữa, chồng có biểu hiện này chính là chán chê vợ lắm rồi!

Hay so sánh vợ với người khác

Không ai thích bị so sánh hết. Và khi có điều tốt và phù hợp nhất rồi người ta cũng không màng so sánh với bất kì điều gì khác. Người ta chỉ so sánh khi đang để ý đến một thứ khác mà mình chưa có được. Vì vậy, nếu chồng hay so sánh bạn với người khác thì hãy dừng lại đôi chút để cảnh giác. Với đàn ông thương vợ, vợ là duy nhất, anh ấy vốn không cần phải so đo với ai. Nhưng đàn ông chán vợ hay ngoại tình thì hoàn toàn ngược lại nhé!