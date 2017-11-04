Đừng dối mình nữa, chồng có biểu hiện này chính là chán chê vợ lắm rồi!

Không phải vì bạn làm không tốt, hay vì bạn quá xấu xí, chỉ đơn giản là chồng đã không xem bạn là duy nhất, là điều tốt nhất anh ấy có. Đàn ông, một khi thấy được thứ phù hợp và tốt hơn sẽ thường tỏ ra không cần điều mình đang có. Đàn ông luôn đủ nhạy cảm trong lời nói để tránh tổn thương người phụ nữ của mình. Nhưng nếu sự khôn khéo đó không còn chính là vì anh ta đã không quan tâm đến cảm nhận của vợ mình. Lúc này, hãy tìm hiểu lý do trước khi quá muộn nhé!

Chồng say mê vợ thường không khi nào chê bai ngoại hình của vợ, ngay cả khi vợ có tăng cân sau sinh xấu xí ra sao. Nhiều khi chồng còn không tiếc lời khen vợ, vì anh ấy yêu vợ nên trân trọng những hy sinh tận tụy của vợ. Nhưng nếu có lúc những lời khen đó không còn nữa, thay vào đó là sự chê bai về tính khí, ngoại hình, tóc tai của bạn thì đừng chủ quan bỏ qua. Thậm chí bạn đã cố gắng rất nhiều cũng không tránh khỏi việc bị chồng nói này kia.

Không ai thích bị so sánh hết. Và khi có điều tốt và phù hợp nhất rồi người ta cũng không màng so sánh với bất kì điều gì khác. Người ta chỉ so sánh khi đang để ý đến một thứ khác mà mình chưa có được. Vì vậy, nếu chồng hay so sánh bạn với người khác thì hãy dừng lại đôi chút để cảnh giác. Với đàn ông thương vợ, vợ là duy nhất, anh ấy vốn không cần phải so đo với ai. Nhưng đàn ông chán vợ hay ngoại tình thì hoàn toàn ngược lại nhé!

Hay về trễ, hay tìm lý do để không về nhà

Khi chán vợ con, hay có dấu hiệu ngoại tình, đàn ông thường cảm thấy việc về nhà như cực hình. Do đó mà anh ta luôn cố tình về trễ hay tìm lý do để không về nhà với vợ con. Hãy tìm hiểu rõ lý do. Nếu thật sự anh ấy bận rộn thì không sao, nhưng nên nhớ sẽ không có người chồng nào bận tới mức không thể dành vài buổi tối cho gia đình. Và đàn ông thì luôn dùng lý do bận rộn để che đậy cho sự chán chê hay phản bội của mình.

Vô tâm với vợ

Người ta thường bảo, vốn không có đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của họ không còn đặt ở bạn. Đàn ông khi còn thương, một tiếng kêu đau của ta họ cũng xót lòng. Còn đàn ông đã cạn tình thì bạn có khóc xót xa ra sao một cái liếc nhìn của họ cũng không ban phát. Đơn giản khi không còn tình cảm, đàn ông vốn không còn để tâm đến. Nhưng cũng hãy bình tĩnh cân nhắc, liệu lúc này chồng vô tâm vì mỏi mệt hay vì đã chán nản thật sự. Có tìm ra câu trả lời thì bạn mới có thể tìm cách giải quyết dễ dàng được.

Lúc nào cũng chỉ thấy lỗi lầm của vợ

Bạn có làm gì thì vẫn không vừa ý chồng, thế nào cũng có lỗi. Và khi bạn buồn phiền nói rằng anh ấy không còn thương bạn nữa, chồng lại nói đó là lỗi của bạn. Đây rõ ràng là dấu hiệu chồng đã chán bạn rồi. Với đàn ông chán vợ, vợ có làm gì cũng dễ khiến anh ta khó chịu.

Chán chê chuyện chăn gối

Đàn ông luôn muốn gần gũi với vợ khi còn tình cảm. Đàn ông càng thương vợ càng muốn cùng vợ thân mật nhiều hơn. Nhưng đến khi đã chán vợ hay ngoại tình thì họ hầu như không còn màng chuyện chăn gối nữa.