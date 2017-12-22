Yêu đàn ông có vợ: Chắc chắn bạn sẽ mất 4 thứ này

Tâm sự gia đình 22/12/2017 06:30

Không phải người đàn ông nào cũng được các cô nàng săn đón, đeo bám. Đàn ông khi có đủ kinh tế, địa vị xã hội mới là “báu vật” của các cô gái.

Tại sao nhiều cô gái xem đàn ông có vợ là “báu vật” để theo đuổi rồi vô tình trở thành "kẻ tội đồ", phá hoại hạnh phúc của người khác? Nhiều người nghĩ rằng đàn ông có vợ luôn là người trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ và sẽ là bờ vai vững chãi để nương tựa.

Chính vì lý do đó mà nhiều cô nàng chọn đàn ông có vợ để yêu. Hội chứng yêu đàn ông có vợ là vấn đề gai góc chưa bao giờ được mọi người bàn luận thẳng thắn. Bởi với họ, những cô nàng chuyên đi phá hoại gia đình người khác chẳng đáng trở thành chủ đề bàn tán trong những câu chuyện.

Vốn dĩ tình yêu không có lỗi, chỉ có những người nhân danh tình yêu để gây ra những chuyện đau lòng mới có tội. Vì vậy, hãy đến với nhau khi độc thân, hưởng thụ một tình yêu trọn vẹn chứ đừng làm kẻ chen ngang, “xin xỏ” chút tình cảm dư thừa của người khác. Còn nếu đã đồng ý chung chăn gối với ai đó hãy sống đúng với trách nhiệm của mình, đừng lừa dối, phản bội nhau.

Trong tình yêu, kẻ thứ ba sẽ nhận được rất nhiều thứ như nhà lầu, xe hơi, một cuộc sống giàu sang, tốt đẹp hơn. Nhưng có 4 điều mà họ không bao giờ tìm lại được trong cuộc đời này chính là thời gian, tuổi xuân, danh dự và thể diện. Vì những năm tháng thanh xuân của họ đã dùng để chạy theo chiếc bóng của một người đàn ông đã có vợ nên một khi đã qua đi sẽ chẳng thể nào níu kéo.

Một điều tàn nhẫn hơn nữa là sau những cố gắng để chiếm lấy trái tim của đàn ông có vợ, đến cuối cùng những cô nàng ấy lại tay trắng, là kẻ thất bại trong tình yêu. Vì chẳng có người đàn ông nào ngoại tình mà bỏ vợ. Sau tất cả họ cũng sẽ quay về với gia đình, với mái ấm thật sự của họ.

Yêu đàn ông có vợ: Chắc chắn bạn sẽ mất 4 thứ này - Ảnh 1
Yêu đàn ông có vợ sẽ mất bốn thứ này - Ảnh minh họa: Internet

Theo khảo sát, có nhiều người biết rõ mình đang yêu một người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn nhắm mắt lao vào. Cũng có người hoàn toàn không biết bản thân đang vướng vào mối quan hệ đó, có lẽ vì người đàn ông quá tài tình che giấu những bí mật của mình.

Suy cho cùng, biết hay không biết đều có lỗi như nhau cả. Hễ yêu đàn ông có vợ là tội không thể dung tha. Thay vì cứ mãi chạy theo những người đàn ông đã có bến đỗ hạnh phúc thì hãy tìm cho mình một tình yêu khác, đủ hạnh phúc, đủ an yên và đặc biệt là cả hai còn đang độc thân. Tự tạo cho mình hạnh phúc riêng, khi đó sẽ thấy bản thân sống không phí phạm.

Không phải người đàn ông nào cũng được nhiều cô nàng săn đón, đeo bám. Đàn ông khi có đủ kinh tế, địa vị xã hội mới là “báu vật” của những cô nàng. Những người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ dấn thân vào chuyện tình yêu với người đã có vợ. Họ có đủ điều kiện và khả năng để chọn cho mình một người đàn ông xứng đáng hơn và không bao giờ san sẻ tình yêu với người khác.

Thậm chí, họ đủ thông minh để nhận ra rằng bản thân không phù hợp với đôi giày cũ và sẽ sẵn sàng vứt bỏ để tìm một đôi giày mới đẹp hơn, sang hơn. Chỉ có những người phụ nữ khờ dại mới tình nguyện làm người thứ ba, mặc cho người ta giày xéo, chì chiết. Biết rất rõ đôi giày đó không vừa, tại sao cứ ngu ngốc mang vào đến khi đau nhức gót chân cũng không đành lòng vứt bỏ?

Yêu đàn ông có vợ, bạn sẽ mất thời gian, tuổi xuân, danh dự và thể diện. Có thể trong cuộc tình đó bạn có rất nhiều thứ nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra bản thân đã mất quá nhiều. Khi yêu, ai cũng dùng con tim để phán xét mọi thứ, mà con tim thì không có mắt nên rất dễ lầm đường lỡ bước. Hãy là phụ nữ thông minh để biết được đâu là đôi giày hợp với mình.

Gửi con gái thương chồng người: Yêu đàn ông có vợ không bao giờ là can đảm, mà là ngu ngốc!

Gửi con gái thương chồng người: Yêu đàn ông có vợ không bao giờ là can đảm, mà là ngu ngốc!

Đàn bà có yêu cũng phải yêu cho đúng, thương cho đáng, đừng hùa vào mớ cảm xúc mà lăng trì thanh xuân. Đến một lúc, khi tuổi xuân không còn, đàn ông bỏ đi, con còn lại gì ngoài xác thân rệu rã, lòng dạ nát tan?

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