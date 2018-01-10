Yêu đàn ông có vợ: Thỏa mãn nhất thời, cô đơn một đời

Tâm sự gia đình 10/01/2018 06:30

Từ ngày ly hôn, Phong và tôi qua lại với nhau thường xuyên hơn. Anh như một liều thuốc phiện khiến tôi đã thử một lần là không thể dứt ra được. Tôi trở thành nhân tình của anh.

“Đàn ông có vợ luôn tìm kiếm những mối quan hệ ngoài luồng, một là vì mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, hai là vì muốn thỏa mãn xác thịt. Sau những lần vui chơi, anh sẽ quay về bên vợ con và bù đắp cho cuộc hôn nhân của mình”. Đó là những lời mà người đàn ông đó nói với tôi. Nhưng không hiểu sao, cảm xúc và lý trí của tôi vẫn cứ muốn hướng về anh. Có lẽ tôi nghiện mất rồi, nghiện yêu một người đàn ông đã có gia đình.

Chúng tôi đã có bến đỗ riêng nhưng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nhau. Phong nói không còn yêu người vợ của mình nữa, cả hai sống với nhau chỉ vì con cái và sẽ ly hôn trong thời gian tới. Còn tôi thì không thể chịu được người chồng vô tâm. Vậy là tôi và anh qua lại với nhau. Có thể tôi là món ăn đã cũ với chồng nhưng lại là “đặc sản” với người đàn ông khác. Anh thương và chiều tôi hết mực, luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Yêu đàn ông có vợ: Thỏa mãn nhất thời, cô đơn một đời - Ảnh 1
Tôi mất tất cả từ khi anh rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi khi gặp anh, sự nghiệp cũng vì vậy mà thăng tiến không ngừng. Từ một nhân viên, giờ đây tôi đã được thăng chức lên làm trưởng phòng. Anh nói từ ngày quen tôi, cuộc sống của anh cũng trở nên vui tươi hơn, anh không thể sống thiếu tôi trong cuộc đời này. Nhiều lần, tôi đề nghị với anh về việc giải quyết việc gia đình rồi chúng tôi sẽ danh chính ngôn thuận đến với nhau. Nhưng anh vẫn cứ hứa hẹn rồi lảng sang chuyện khác.

Vợ chồng tôi sống với nhau đã 2 năm nhưng vẫn chưa có con nên tôi cũng không thiết tha về cuộc hôn nhân này cho lắm. Chúng tôi sống chung nhà nhưng không khác gì hai người xa lạ, thôi thì ly hôn là quyết định tốt nhất cho cả hai. 

Từ ngày ly hôn, Phong và tôi qua lại với nhau thường xuyên hơn. Anh như một liều thuốc phiện khiến tôi đã thử một lần là không thể dứt ra được. Tôi trở thành nhân tình của anh. Bạn bè, gia đình và vợ anh đều biết về mối quan hệ trái khoáy của chúng tôi. Họ đều ra sức cấm cản nhưng cũng không thể nào làm lung lay tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi đã chấp nhận bỏ hết tất cả để đến với anh, cuộc tình có chết tôi cũng không muốn buông bỏ.

Vậy là mọi người dần quay lưng với tôi, họ không muốn dính dáng đến một người phá hoại hạnh phúc của người khác. Giờ đây, ngoài anh ra, tôi không còn gì nữa nên rất sợ mất mối quan hệ này. Đúng là mọi thứ trên thế gian này đều có thể đổi dời, bao gồm lòng dạ con người. Không lâu sau, sự nghiệp của chúng tôi tụt dốc không phanh, tinh thần sa sút nghiêm trọng. Cũng chính thời điểm đó, anh ruồng bỏ tôi. Anh nói thời gian này anh cần có gia đình, cần vợ bên cạnh an ủi. Thậm chí anh còn nói tôi không thể sánh với vợ anh. Ở bên tôi, anh không có cảm giác an toàn, không muốn chia sẻ bất cứ điều gì.

Tôi mất tất cả, hôn nhân cũng không còn, mối quan hệ cũng biến mất, đến nhân tình cũng rời bỏ. Người ta nói tôi là người đàn bà tham lam, có hết những thứ tốt đẹp trong tay nhưng không biết nắm giữ, mà tham lam thì suốt đời sẽ mãi sống trong cô đơn và buồn tủi.

Yêu người đàn ông có vợ, cuộc sống như địa ngục, cô đơn tủi nhục cùng cực nhưng vẫn không thể thoát ra được. Yêu người đàn ông có gia đình là chấp nhận cuộc sống ở giữa niềm vui nhưng vẫn cảm thấy cô đơn trong lòng. 

Yêu đàn ông có vợ: Dù chân thành nhưng vẫn là tình yêu trái khoáy

Yêu đàn ông có vợ: Dù chân thành nhưng vẫn là tình yêu trái khoáy

Yêu một người đàn ông có vợ giống như tự lấy dao kề cổ, tiến thêm một bước sẽ mất mạng nhưng chẳng muốn thụt lùi về phía sau.

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