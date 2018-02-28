Không phải ‘anh yêu em’, những câu nói này mới thể hiện sự chân thành của đàn ông trong tình yêu

Nếu bạn phân vân, không biết mức độ yêu thương anh ấy dành cho mình nhiều ít ra sao, hãy để ý xem chàng có thường xuyên nói với bạn những câu này hay không. Nếu có, chắc chắn bạn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy.

Nếu nói câu này, chắc chắn anh ấy đã yêu bạn rất sâu sắc. Anh ấy muốn bạn trở thành chủ nhân của ngôi nhà này trong tương lai, đồng thời rất tin tưởng và tôn trọng bạn. Bởi đàn ông rất ít khi muốn nơi riêng tư của mình bị xâm chiếm hay bị người khác làm phiền. Một khi anh ấy đã ngỏ lời như vậy, chắc chắn bạn đã chiếm được trọn con tim của chàng. Anh ấy muốn tiến đến mối quan hệ lâu dài với bạn chứ không phải chỉ vui chơi qua đường.

Tuy không nói ra, nhưng anh ấy luôn quan tâm đến trang phục và tủ đồ của bạn có bao nhiêu chiếc áo, cái quần. Điều này chứng tỏ sự tinh tế của chàng. Chàng không muốn bạn phải tủi thân cũng như thua thiệt người khác. Khi yêu, anh ấy luôn muốn dành cho bạn những điều tuyệt vời nhất, khiến bạn cảm thấy thoải mái, không lo nghĩ nhiều. Anh ấy luôn đề nghị mua sắm cho bạn thứ này, thứ kia. Hãy yêu thương và giữ chặt người đàn ông này, đừng để anh ấy chạy mất.

Anh ấy luôn quan tâm đến cách ăn mặc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

“Tuần tới anh có buổi họp lớp, em đi cùng anh nha”

Anh ấy luôn dẫn bạn đến tham dự những bữa tiệc có mặt bạn bè và người thân. Việc này thể hiện sự chân thành của anh ấy, bạn nên mừng vì ít nhất chàng không giấu giếm bạn bất cứ điều gì. Có nhiều người đàn ông khi yêu không bao giờ dẫn người yêu về nhà hay ra mắt bạn bè. Bởi anh ta chỉ muốn đùa giỡn tình cảm, không có ý định lâu dài. Một phần vì họ sợ những bí mật của mình bị bại lộ nên không muốn bạn qua lại với bạn bè.

“Em đói chưa, đi ăn cùng anh nhé”

Sáng trưa chiều tối, anh ấy đều quan tâm đến lịch trình ăn uống của bạn. Anh ấy luôn muốn biết bạn ăn uống như thế nào và trong mỗi bữa ăn đều muốn sự có mặt của bạn. Câu nói này tưởng chừng đơn giản nhưng lại thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chàng dành cho bạn. Trong mỗi bữa ăn, cả hai sẽ có nhiều thời gian nói chuyện và hiểu nhau hơn. Đây cũng là thời khắc hạnh phúc nhất của các cặp đôi yêu nhau.

Anh ấy không nói gì nhưng lại thể hiện bằng hành động

Có thể người đàn ông của bạn là người kiệm lời, ngại nói những lời như trên. Tuy nhiên, anh ấy luôn thể hiện tình cảm của mình qua hành động, chẳng hạn mua cho bạn chiếc áo ấm khi trời chuyển mùa, luôn mang thức ăn đến tận nhà khi bạn than đói hay làm riêng cho bạn chiếc chìa khóa nhà. Tuy những hành động đó không có gì to tát nhưng thể hiện mức độ tình cảm của anh ấy dành cho bạn.