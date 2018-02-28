Không phải ‘anh yêu em’, những câu nói này mới thể hiện sự chân thành của đàn ông trong tình yêu

Phụ nữ yêu 28/02/2018 16:19

Muốn nhận biết đàn ông có yêu chân thành hay không, chỉ cần nghe những câu này là biết ngay, đảm bảo chính xác đến 99%.

Nếu bạn phân vân, không biết mức độ yêu thương anh ấy dành cho mình nhiều ít ra sao, hãy để ý xem chàng có thường xuyên nói với bạn những câu này hay không. Nếu có, chắc chắn bạn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy.

“Đây là chìa khóa nhà anh, em muốn đến lúc nào cũng được”

Nếu nói câu này, chắc chắn anh ấy đã yêu bạn rất sâu sắc. Anh ấy muốn bạn trở thành chủ nhân của ngôi nhà này trong tương lai, đồng thời rất tin tưởng và tôn trọng bạn. Bởi đàn ông rất ít khi muốn nơi riêng tư của mình bị xâm chiếm hay bị người khác làm phiền. Một khi anh ấy đã ngỏ lời như vậy, chắc chắn bạn đã chiếm được trọn con tim của chàng. Anh ấy muốn tiến đến mối quan hệ lâu dài với bạn chứ không phải chỉ vui chơi qua đường.

“Đồ em cũ hết rồi, cuối tuần này mình đi mua sắm nhé”

Tuy không nói ra, nhưng anh ấy luôn quan tâm đến trang phục và tủ đồ của bạn có bao nhiêu chiếc áo, cái quần. Điều này chứng tỏ sự tinh tế của chàng. Chàng không muốn bạn phải tủi thân cũng như thua thiệt người khác. Khi yêu, anh ấy luôn muốn dành cho bạn những điều tuyệt vời nhất, khiến bạn cảm thấy thoải mái, không lo nghĩ nhiều. Anh ấy luôn đề nghị mua sắm cho bạn thứ này, thứ kia. Hãy yêu thương và giữ chặt người đàn ông này, đừng để anh ấy chạy mất.

Không phải ‘anh yêu em’, những câu nói này mới thể hiện sự chân thành của đàn ông trong tình yêu - Ảnh 1
Anh ấy luôn quan tâm đến cách ăn mặc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

“Tuần tới anh có buổi họp lớp, em đi cùng anh nha”

Anh ấy luôn dẫn bạn đến tham dự những bữa tiệc có mặt bạn bè và người thân. Việc này thể hiện sự chân thành của anh ấy, bạn nên mừng vì ít nhất chàng không giấu giếm bạn bất cứ điều gì. Có nhiều người đàn ông khi yêu không bao giờ dẫn người yêu về nhà hay ra mắt bạn bè. Bởi anh ta chỉ muốn đùa giỡn tình cảm, không có ý định lâu dài. Một phần vì họ sợ những bí mật của mình bị bại lộ nên không muốn bạn qua lại với bạn bè. 

“Em đói chưa, đi ăn cùng anh nhé”

Sáng trưa chiều tối, anh ấy đều quan tâm đến lịch trình ăn uống của bạn. Anh ấy luôn muốn biết bạn ăn uống như thế nào và trong mỗi bữa ăn đều muốn sự có mặt của bạn. Câu nói này tưởng chừng đơn giản nhưng lại thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chàng dành cho bạn. Trong mỗi bữa ăn, cả hai sẽ có nhiều thời gian nói chuyện và hiểu nhau hơn. Đây cũng là thời khắc hạnh phúc nhất của các cặp đôi yêu nhau.

Anh ấy không nói gì nhưng lại thể hiện bằng hành động

Có thể người đàn ông của bạn là người kiệm lời, ngại nói những lời như trên. Tuy nhiên, anh ấy luôn thể hiện tình cảm của mình qua hành động, chẳng hạn mua cho bạn chiếc áo ấm khi trời chuyển mùa, luôn mang thức ăn đến tận nhà khi bạn than đói hay làm riêng cho bạn chiếc chìa khóa nhà. Tuy những hành động đó không có gì to tát nhưng thể hiện mức độ tình cảm của anh ấy dành cho bạn.

Không phải chân dài, eo con kiến, đây mới là kiểu phụ nữ khiến đàn ông một đời điêu đứng

Không phải chân dài, eo con kiến, đây mới là kiểu phụ nữ khiến đàn ông một đời điêu đứng

Ai cũng nghĩ đàn ông sẽ mê những cô nàng chân dài, eo thon nhưng trên thực tế, đây mới là mẫu người khiến anh ấy chết mê chết mệt.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân phụ nữ yêu đàn ông yêu thật lòng đàn ông yêu thật lòng sẽ nói câu này

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này