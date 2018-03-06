Phụ nữ 50 tuổi chia sẻ bài học đáng giá ngàn vàng, chị em nên biết để sống một đời thanh thản

Phụ nữ yêu 06/03/2018 11:06

Muốn sống một cuộc đời không phải lo nghĩ hay ràng buộc bởi một thứ gì đó, bạn nhất định phải biết được những sự thật này.

Chị kết hôn đã hơn 25 năm. Anh là người đàn ông thành đạt, biết vun vén hạnh phúc gia đình. Nói chung, cuộc sống của chị chẳng cần phải lo nghĩ điều gì. Chị là giảng viên tâm lý ở một trường đại học, thu nhập cũng khá ổn định. Ai cũng ghen tỵ với thứ hạnh phúc và những gì chị có được. Họ nói chị tu ba kiếp mới lấy được người tốt như anh. Chị cũng thầm cảm ơn vì điều đó, cảm ơn vì anh chính là người đàn ông duy nhất và cuối cùng của cuộc đời mình.

Dù đã gần chạm ngưỡng 50 tuổi nhưng chị vẫn luôn giữ được nét trẻ trung, được chồng yêu thương hết mực. Mọi chuyện với chị đơn giản lắm, chỉ cần nhẹ nhàng với cuộc đời, ắt hẳn ông trời sẽ không bạc đãi. Trong một lần đứng lớp, chị có chia sẻ những bài học mà mình đã trải qua khiến nhiều người gật gù, thán phục. Dù là đang độc thân, đã kết hôn, đang trong mối quan hệ mở với ai đó, hoặc đã ly hôn, bạn cũng phải biết những điều này.

1. Đừng cố gắng giảm cân, đừng cố gắng bắt ép bản thân phải chờ đợi hay chủ động gửi tin nhắn cho ai đó. Đừng lãng phí nước mắt, đừng buồn mãi vì một người. Cuộc sống này là của bạn, hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên nhất, ắt hẳn cuộc đời của bạn sẽ an nhiên và hạnh phúc.

2. Là phụ nữ phải học cách sống vì bản thân, thương mình một chút. Muốn ăn cứ ăn, muốn mua chiếc đầm mới cứ dốc hết số tiền trong túi để mua rồi sau đó kiếm lại. Bạn không cần phải sống quá tiết kiệm, nếu buồn hãy xách balo lên đi đến những nơi mình muốn. Bởi vì, khi có gia đình rồi, bạn sẽ không thể thực hiện được những điều đó.

3. Không bao dung, tha thứ được thì tốt nhất đừng ép bản thân làm điều đó. Phụ nữ đôi khi cũng phải ích kỷ một chút để bản thân được thoải mái hơn. Bởi tha thứ chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

4. Đừng tin vào những lời hứa hẹn hay thề thốt của bất cứ ai. Bởi vào một ngày nào đó, họ sẽ tìm cách rời bỏ bạn, những lời hứa cũng theo người đó mà biến mất. Không ai có đủ lòng kiên nhẫn và trí nhớ tốt để thực hiện những lời hứa hẹn trong quá khứ. Là phụ nữ nên nghe cho vui, đừng tin là thật.

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Là phụ nữ đừng tin vào những lời hứa của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

5. Chắc chắn có ít nhất một lần bạn đã từng nghĩ: “Liệu chúng ta có ế mãi không?” Đừng lo, mỗi người khi sinh ra đều có người dành riêng cho mình, chẳng qua là duyên chưa đến, thời điểm chưa thích hợp. Điều quan trọng là bạn mất bao lâu để chờ đợi hoặc tìm kiếm người đó mà thôi.

Có thể trước đó bạn đã trải qua nhiều mối tình nhưng vẫn chưa đến được với nhau. Đừng lo lắng, khi đúng người đúng thời điểm, mọi chuyện sẽ viên mãn. Vì vậy, đừng nao núng, cũng đừng tự ép bản thân yêu ai đó khi quá cô đơn. Hãy tận hưởng cuộc sống độc thân này, làm những việc mình thích, ăn những món mình yêu và đến nơi mình muốn.

6. Chồng/bạn trai dù tốt đến mấy nhưng ngoại tình thì cũng là đồ vứt đi. Đừng vì những lời của anh ấy như "Anh lỡ dại, anh say quá" mà khiến bản thân trở nên mù quáng.

7. Là phụ nữ đừng quá sân si hay mơ mộng. Chỉ cần bạn biết đủ, cuộc sống ắt hẳn sẽ viên mãn. Đừng cưỡng cầu quá nhiều.

8. Có những kiểu đàn ông tuyệt đối đừng bao giờ yêu: Lăng nhăng, nói dối, miệng lưỡi, hay thay đổi, hay dỗi hờn, hay xét nét, hay hoạnh họe và đặc biệt là đàn ông có tính đàn bà.

9. Đừng vì sợ cô đơn mà yêu đại một người. Phụ nữ có thể không có chồng, nhưng một khi đã chọn phải chọn một người tốt, xứng đáng với niềm mong mỏi của bạn.

10. Cuộc đời này, việc đối xử tốt với người khác sẽ giúp cuộc sống bạn tốt đẹp và thú vị hơn. Nhưng điều quan trọng là sự tử tế của bạn đặt có đúng người không, người đó có xứng đáng nhận được lòng tốt của bạn không.

11. Phụ nữ dù có kết hôn muộn cũng phải chọn được một người tốt, chững chạc và chín chắn. Đợi chờ để gặp một người tốt không đáng sợ, chỉ sợ khi lấy nhầm người đàn ông tồi.

12. Là phụ nữ đừng mơ cuộc sống như bà hoàng, trong khi cứ luôn ngược đãi bản thân. Đừng tự làm khổ mình sau những vấp ngã, đừng hành hạ mình sau những lần chia tay một cuộc tình.

13. Yêu và buông bỏ là hai cụm từ nhất định phải có trong từ điển của bạn. Yêu nhầm một người tệ bạc, bạn hãy rời đi, đừng vấn vương, dùng dằng. Giữ một người không đáng, càng dùng dằng chỉ càng đau lòng.

Lý do phụ nữ ‘chẳng cần phải lớn’ khi yêu người đàn ông lớn tuổi hơn mình

Lý do phụ nữ ‘chẳng cần phải lớn’ khi yêu người đàn ông lớn tuổi hơn mình

Sau đây là những lý do yêu đàn ông lớn tuổi, suốt đời bạn sẽ “chẳng cần phải lớn”, phụ nữ nên biết để bản thân sống cuộc đời không lo nghĩ.

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