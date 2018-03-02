Quá nuông chiều chồng, tôi phải khổ tâm gấp nhiều lần người phụ nữ khác

Tôi nhớ có lần đi công tác, vừa áp lực giải quyết dự án, vừa phải đau đầu khi anh cứ thường xuyên điện thoại hỏi hết thứ này đến thứ khác, rồi phàn nàn không có đồ ăn khiến tôi phát điên.

Cưới chồng hơn 2 năm nay, tôi chưa bao giờ để anh phải làm việc nhà. Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay tôi gánh vác. Anh chỉ việc đi làm, có thời gian rảnh thì tụ họp mấy ông bạn nhậu nhẹt. Có lẽ cũng vì vậy mà anh ngày càng phụ thuộc, xem tôi như osin trong nhà. Có lần đám giỗ bên nhà chồng, tôi phải nghỉ làm để phụ giúp, dọn dẹp. Họ hàng nhà anh thì đông đúc, chưa kể hàng xóm xung quanh, tính ra hơn trăm người. Mấy đứa em dâu bận con nhỏ nên được miễn dọn dẹp, nấu nướng, chỉ có mình tôi quần quật trong bếp. Đến khi mọi người bày ra ăn uống, tiếp khách, tôi lại một mình loay hoay trong bếp, dọn hết cái này đến cái khác. Lâu lâu, chồng lại kêu lấy cái này, cái kia, sai khiến đủ thứ, có ba đầu sáu tay cũng không làm nổi. Nhìn tôi quần quật như vậy nhưng chẳng ai thèm phụ giúp một tay. Vì là dâu trưởng nên việc gì cũng đến tay, những dịp lễ, đám ở nhà chồng như nỗi ám ảnh trong cuộc đời tôi. Chưa nói đến người chồng lười biếng, chỉ biết ra lệnh, không bao giờ chịu bắt tay vào làm chuyện gì dù là nhỏ nhất.

Có chồng lười biếng, cuộc sống tôi như địa ngục - Ảnh minh họa: Internet Nghĩ đến mà ấm ức, sống với nhau ngần ấy năm chưa bao giờ anh phụ tôi rửa cái chén, hay cầm cây chổi lau nhà. Có nhiều người nói tôi sai khi cứ nuông chiều chồng như vậy. Chuyện gì cũng phải tập cho anh biết để sau này được nhờ tấm thân. Thế nhưng, anh đụng đến đâu là đổ vỡ đến đó nên tôi ngại nhờ chồng. Làm việc nhà không mệt bằng việc thu dọn tàn dư của ai đó. Tính tôi khá nóng nên sợ làm mất hòa khí trong gia đình. Nói đúng hơn là tôi không có quá nhiều thời gian để chỉ dẫn cho chồng từng chút một. Tôi từng nghĩ việc gì làm được cứ làm nhưng giờ đây mới thấy mình đã hoàn toàn sai. Nhiều lúc, đi họp lớp với bạn bè, tôi cũng không dám đi lâu vì sợ ở nhà không ai chuẩn bị cơm nước. Đi ra ngoài cũng tranh thủ chạy về nấu nướng, rồi dọn dẹp nhà cửa. Tôi nhớ có lần đi công tác, vừa áp lực giải quyết dự án, vừa phải đau đầu khi anh cứ thường xuyên điện thoại hỏi hết thứ này đến thứ khác, rồi phàn nàn không có đồ ăn. Nghĩ đến mà tủi thân, mấy cô đồng nghiệp thì chồng gọi điện ân cần hỏi thăm rồi còn dặn nghỉ ngơi đúng giờ. Còn tôi suốt ngày chỉ có những cuộc gọi hướng dẫn chồng làm việc này đến việc khác, việc dùng máy giặt cũng hướng dẫn từng chút một.

Thậm chí tôi không còn thời gian dành chăm sóc bản thân. Đi spa chăm sóc da không quá 1 tiếng đã bị réo gọi. Tôi mới 25 tuổi mà nhìn như phụ nữ 40. Bạn bè ai cũng nói tôi trông già hơn anh, nhưng thực tế là tôi nhỏ hơn anh đến 3 tuổi. Giá như ngày đó, tôi không quá nuông chiều chồng, cơm bưng nước rót thì bây giờ có lẽ đã thoải mái hơn nhiều. Lỗi là do tôi quá thương chồng, không cho anh đụng đến bất cứ việc gì nên giờ mới khổ tâm như thế này. Nhìn những người phụ nữ khác thoải mái làm điều mình thích, có chồng phụ giúp việc nhà cửa mà phát thèm. Tôi cũng muốn có được cuộc sống như vậy, nhưng không biết phải khắc phục tính lười biếng của chồng như thế nào? Nếu cứ mãi nuông chiều cảm xúc của anh, tôi sẽ sống trong cuộc hôn nhân như địa ngục. Tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ? Nếu tôi nhờ giúp, liệu anh có đồng ý phối hợp hay càng khiến mối quan hệ vợ chồng thêm căng thẳng?

Thư chồng gửi vợ khi ly thân: Anh đã thấm thía cảm giác làm phụ nữ là như thế nào "Giờ đây, anh mới nhận ra thời gian qua mình đã quá vô tâm khi để em tự mình loay hoay trong cuộc sống rối ren này. Xin lỗi vì thời gian qua đã để em gánh vác quá nhiều", bức thư chồng gửi vợ khiến nhiều người phải suy ngẫm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-nuong-chieu-chong-toi-phai-kho-tam-gap-nhieu-lan-nguoi-phu-nu-khac-273369.html