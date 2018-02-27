‘Chồng chị đang ôm người đàn bà khác rồi, em đừng gọi làm gì mắc công'

Tâm sự gia đình 27/02/2018 11:29

Biết chồng ngoại tình nhưng chị không nói, chỉ âm thầm chịu đựng và tự an ủi bản thân rằng anh chỉ say nắng nhất thời. Không ngờ anh lại dẫn ả ta đi du lịch suốt 1 tháng trời và nói dối chị rằng mình đi công tác.

Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa tầm tã, chị đi làm về trên chiếc xe tay ga cũ. Vì thắng gấp để tránh chiếc xe phía trước nên chị và xe ngã lăn ra đất. Chị đập đầu xuống đất, máu chảy ra nhiều nên được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được cuộc điện thoại của chị, tôi tức tốc đến viện xem tình hình như thế nào. Cũng may, chị chỉ rách một mảng ở phần đầu. Bác sĩ đã khâu lại nhưng tinh thần vẫn chưa được ổn định. Nhìn xung quanh không thấy chồng chị đâu, tôi liền hỏi.

- Chị đưa điện thoại đây để em gọi anh đến. Để chị nằm một mình ở đây đâu có được.

Trong cơn mơ hồ, chị vẫn vội nắm chặt tay tôi nói với giọng yếu ớt.

- Đừng gọi. Chồng chị giờ đang ôm người phụ nữ khác rồi, em gọi làm gì.

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói của chị. Không phải chị luôn khoe với tôi về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình sao? Không phải chị nói đang sống chung với người chồng tuyệt vời, chiều vợ thương con sao? Sao giờ đây người đàn bà này lại nói ra câu đáng thương như vậy? Không lẽ chị mất máu nhiều đến mụ mị đầu óc nên nói năng lộn xộn?

‘Chồng chị đang ôm người đàn bà khác rồi, em đừng gọi làm gì mắc công' - Ảnh 1
Ngày phát hiện anh ngoại tình, mọi thứ trong chị như sụp đổ - Ảnh minh họa: Internet

Nghe lời chị, tôi không gọi cho anh. Nhưng suốt đêm đó không thấy cuộc gọi nào đến điện thoại của chị, tôi cũng lờ mờ nhận ra việc chị nói là sự thật. Sang hôm sau, tinh thần chị cũng khá hơn, tôi bắt đầu hỏi về những thắc mắc trong lòng.

Chị kể chị phát hiện chồng ngoại tình trong lần mở tiệc tân gia. Người phụ nữ đó là đồng nghiệp của anh. Cô ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn, nụ cười sáng và đặc biệt ăn nói rất khéo. Suốt cả buổi tiệc hôm đó, chị luôn quan sát thái độ cũng như cử chỉ của anh dành cho ả ta. Và hành động thân mật họ dành cho nhau ở mảnh sân sau nhà khiến chị ngã quỵ.

Biết chồng ngoại tình, nhưng chị không nói, chỉ âm thầm chịu đựng và tự an ủi bản thân rằng anh chỉ say nắng nhất thời. Không ngờ anh dẫn ả ta đi du lịch suốt 1 tháng trời và nói dối chị rằng mình đi công tác. Tức giận, căm hờn nhưng chị không biết tâm sự cùng ai, chỉ một mình chịu đựng. Sống trong sự trầm uất một thời gian dài, chị dần rơi vào bế tắc, ăn uống không ngon, ngủ cũng không yên giấc.

Đêm nào cũng mơ thấy cảnh thân mật của chồng và ả nhân tình kia khiến chị không thể ngủ được. Con cái chị cũng gửi sang nhà ngoại chăm sóc, chị không muốn con mình chứng kiến cảnh cha chúng ngoại tình, mẹ chúng lại thân tàn ma dại như thế này.

Tai nạn vừa qua là do chị bị suy nhược cơ thể, mắt không nhìn rõ đường. Chị nói với tôi, sau khi xuất viện, chị sẽ chủ động viết đơn ly hôn. Thời gian qua chị đã suy nghĩ nhiều rồi, ly dị sẽ khiến chị thoải mái hơn, không còn sống với những ảo mộng của mình nữa. Chị không cho tôi gọi anh đến là vì chị không còn muốn dây dưa với người đàn ông tệ bạc đó. Chị không muốn anh ta nhìn thấy chị trong bộ dạng này. Ít ra chị cũng phải để dành lại chút lòng tự trọng cho mình.

Hôm đó, tôi đưa chị về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy anh ngồi cùng người đàn bà kia nói chuyện vui vẻ. Anh bảo chị ngồi xuống ghế và ký vào tờ đơn ly hôn, tài sản anh cũng đã chia chác xong. Chị lặng người nhưng vẫn không khóc mà chỉ đón nhận điều đau lòng này một cách nhẹ nhàng nhất.

Tôi để ý từ khi bước vào cửa đến giờ, anh không hề hỏi chị sao đêm qua không về? Không hỏi vết thương trên đầu chị là như thế nào? Tôi tự nghĩ sao đàn ông lại vô tâm đến đau lòng như vậy. Chỉ cần một câu quan tâm cuối cùng thôi cũng không thể nói được sao? Sống chung suốt ngần ấy năm, sao lại tàn nhẫn với nhau như vậy?

Cách giữ lửa hôn nhân vợ phải biết khi phát hiện chồng ngoại tình

Cách giữ lửa hôn nhân vợ phải biết khi phát hiện chồng ngoại tình

Phát hiện chồng ngoại tình là điều vô cùng mệt mỏi và đau buồn đối với phụ nữ. Có người sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng cũng có người mãi lún sâu vào sự đau thương. Đừng lo lắng, bạn chỉ cần làm những điều này để giữ lửa, cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân phụ nữ yêu tâm sự vợ chồng tâm sự gia đình chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm