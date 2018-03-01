Thư chồng gửi vợ khi ly thân: Anh đã thấm thía cảm giác làm phụ nữ là như thế nào

Tâm sự gia đình 01/03/2018 14:51

"Giờ đây, anh mới nhận ra thời gian qua mình đã quá vô tâm khi để em tự mình loay hoay trong cuộc sống rối ren này. Xin lỗi vì thời gian qua đã để em gánh vác quá nhiều", bức thư chồng gửi vợ khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Cưới nhau hơn 3 năm, chưa bao giờ anh chị cãi nhau lớn tiếng. Hôm đó là lần đầu tiên, anh mắng chị trước mặt bà con lối xóm vì chị cứ càm ràm chồng nhậu nhẹt không phụ giúp việc nhà, chăm con. Điều này khiến anh mất mặt trước đám đông và vợ chồng xảy ra xung đột. Anh nói việc nhà là của phụ nữ, anh đi làm kiếm tiền chăm lo cho gia đình là quá đủ rồi. Chị vừa xấu hổ vừa ấm ức trong lòngnên quyết định ly thân và dọn ra ngoài sống một mình. Đứa con trai chị để lại cho chồng chăm sóc.

Mặc dù thương con nhưng chị phải cho anh biết những nỗi vất vả bấy lâu nay mình gánh chịu. Chị muốn cho anh biết được một ngày làm “phụ nữ” là như thế nào. Anh bắt đầu mệt mỏi khi phải một mình chăm con, làm việc nhà. Ngày xưa, ăn uống xong đều có người dọn dẹp, chỉ việc ngồi uống trà xem tivi. Nhưng giờ đây, anh vừa phải tự nấu nướng, vừa phải dọn dẹp, rồi nhiều chuyện linh tinh vặt vãnh khác. Anh cảm thấy bản thân dần mệt mỏi với núi công việc mỗi ngày. Không tính những đêm con bệnh, quấy khóc, rồi ngày nào cũng đòi mẹ khiến anh không thể nào tập trung làm việc được.

Nhiều lần, anh đến tìm vợ để thuyết phục chị quay về, nhưng chị không muốn gặp mặt. Anh chưa từng nghĩ chị lại kiên định và sắt đá như thế. Dù có mang con ra làm lý do, chị cũng không một chút lung lay. Hôm đó, anh không nói không rằng chỉ gửi cho chị một bức thư. Chị không muốn nói chuyện nên anh phải dùng cách này để thuyết phục vợ. 

Thư chồng gửi vợ khi ly thân: Anh đã thấm thía cảm giác làm phụ nữ là như thế nào - Ảnh 1
Anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

"Gửi em! Giờ đây anh mới thấm thía cảm giác làm "phụ nữ" là như thế nào?

Thời trẻ vui thì cả hai cùng nhau xách balô lên và đi đến những nơi mình muốn. Khi cưới nhau về, anh và em cũng duy trì thói quen đó, nhưng những chuyến đi bắt đầu thưa dần và không còn nữa khi đứa con đầu lòng chào đời. Anh cũng vì áp lực trong công việc mà ngày càng lạnh nhạt, bỏ mặc em.

Ngày trước, em không phải thức khuya, dậy sớm, nhưng giờ đây, khi con đau ốm, quấy khóc lúc nửa đêm em phải thức chăm sóc đến tận sáng. Sáng ra, phải tất bật gửi con sang ngoại để đi làm. Anh cũng đi làm từ sáng sớm, vợ chồng mình có khi mỗi ngày không nói với nhau quá 5 câu. Chúng ta đều bị mối lo cơm áo gạo tiền nên dường như không còn quỹ thời gian nào dành cho nhau. Anh để ý cũng lâu rồi em không họp mặt bạn bè, không còn thú vui mua sắm như trước.

Anh xin lỗi vì mấy hôm trước đã lớn tiếng khiến em giận dỗi bỏ đi. Mấy ngày gần đây, con cứ khóc lúc nửa đêm vì thiếu hơi mẹ. Anh cố gắng dỗ dành cách mấy cũng không được, đến tận sáng mới chịu ngủ một lát. Không có em ở nhà, vừa trông con, vừa làm việc nhà, vừa giải quyết công việc ở chỗ làm, dù có ba đầu sáu tay anh cũng chẳng thể nào kham nổi. Giờ đây, anh mới nhận ra bản thân thời gian qua đã quá vô tâm để em tự mình loay hoay trong cuộc sống rối ren này. Xin lỗi vì thời gian qua đã để em gánh vác quá nhiều. Anh cứ tưởng việc nhà có gì đâu lớn lao, nhưng khi bắt tay vào làm mới biết chẳng có gì là điều dễ dàng. Mong em hãy suy nghĩ lại và quay về bên cha con anh, gia đình chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa".

Sau kết hôn, đàn ông còn có thời gian cho những mối quan hệ khác, còn phụ nữ thì dường như không. Những mối quan hệ của họ chỉ gói gọn ở chồng con, gia đình chồng, thậm chí không có thời gian chăm sóc ba mẹ ruột. Có nhiều người phụ nữ bận rộn đến mức không thể chăm sóc cho chính mình. Các đấng mày râu à! Phụ nữ đã dành hết cả tuổi thanh xuân, những điều quý giá của mình cho các anh rồi, vì vậy hãy đối xử với vợ tốt hơn một chút. Đừng khiến cô ấy buồn phiền và cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Vợ chồng đừng hở chút là nói chán, hãy đọc bài viết này để thương nhau hơn

Vợ chồng đừng hở chút là nói chán, hãy đọc bài viết này để thương nhau hơn

Ngày nào cũng chờ đến khi phòng của anh tắt đèn, chị mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài giận hờn vậy thôi chứ trong lòng chị anh vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân phụ nữ yêu tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng thư chồng gửi vợ

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 49 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm