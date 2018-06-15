Đây là lý do giải thích cho tật lắm lời của đàn bà, ông chồng nào cũng phải đọc

Phụ nữ yêu 15/06/2018 17:14

Hầu hết các ông chồng đều than thở sao vợ lại nói nhiều như vậy, khi mới quen cô ấy không có như thế? Và đây là những lý do giải thích cho điều đó.

Ai cũng nói đàn bà lắm lời, luôn muốn quản lý chồng con một cách thái quá. Tuy nhiên điều đó đều có nguyên nhân cả, không phải tự dưng họ lại trở thành kẻ nhiều chuyện, bị chồng chê bai. Hãy nhìn nhận công bằng một chút vì tất cả những nguyên nhân đều bắt nguồn từ đàn ông. Do đó, các ông chồng hãy đọc để thương vợ nhiều hơn một chút, đừng suốt ngày mắng nhiếc cô ấy nói nhiều. 

Đàn ông quá lười khiến vợ phải hao hơi tổn sức

Đây là lý do giải thích cho tật lắm lời của đàn bà, ông chồng nào cũng phải đọc - Ảnh 1
Đàn ông lười biếng là nguyên nhân khiến vợ phải nói nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi chồng lười biếng, vợ mới có lý do để bắt bẻ và càm ràm. Không phải tự nhiên mà cô ấy lại trở nên nhiều chuyện, cứ ca cẩm mãi. Ai cũng nói vợ là chủ nhân của ngôi nhà, nhưng thực tế vợ là osin, người hầu kiêm cỗ máy đẻ thì đúng hơn. Chuyện gì cũng đến tay, việc gì cũng cáng đáng, từ giặt giũ, lau dọn đến cơm nước đều phải tự mình lo liệu. Thử nghĩ, trong khi vợ bận tối mặt tối mày, các ông chồng lại nằm ườn xem tivi, ai mà không bực tức đúng không?

Đàn ông sống không có trách nhiệm

Đây là lý do giải thích cho tật lắm lời của đàn bà, ông chồng nào cũng phải đọc - Ảnh 2
Hãy sống có trách nhiệm một chút để vợ an tâm - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông sống không có trách nhiệm chỉ khiến cho vợ nặng hơi, mỏi cổ. Vì lúc nào cô ấy cũng phải nhắc nhở chồng làm thứ này, thứ kia. Người đàn ông vô trách nhiệm với bản thân, gia đình và vợ con là người đáng bị lên án, vì thế đừng đổ lỗi cho đàn bà lắm lời. Gặp người chồng kiểu này, phụ nữ phải nói nhiều để giúp chồng tốt hơn. Người chồng vô trách nhiệm sẽ làm ảnh hưởng đến tài chính, cuộc sống của gia đình.

Đàn ông không biết công nhận công sức của vợ

Đây là điều khiến vợ cảm thấy bất công nên phải nói lên nỗi lòng của mình. Trong khi anh làm đúng, cô ấy hết lời khen ngợi, nhưng khi vợ làm được việc tốt, các ông lại chẳng quan tâm. Đây là sự thiếu công bằng trong hôn nhân. Vì vậy, đàn ông đừng để vợ phải chịu nhiều thiệt thòi. Khi cô ấy giỏi, bạn hãy dành những lời khen để vợ có động lực cố gắng hơn. Khi cô ấy làm cho bạn điều gì đó, hãy nói cảm ơn để thể hiện sự tôn trọng. Đừng để vợ phải cảm nhận sự tủi hờn, cô đơn quá lâu kẻo cô ấy lại bỏ rơi gia đình.

Đàn ông không biết quan tâm, dỗ dành vợ

Đây là lý do giải thích cho tật lắm lời của đàn bà, ông chồng nào cũng phải đọc - Ảnh 3
Đôi khi cũng phải dỗ dành để vợ biết được giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người vô tâm đến mức từ khi cưới nhau chẳng thèm dành cho vợ một câu an ủi hay động viên. Đàn ông cứ âm thầm làm những chuyện của riêng mình, bỏ mặc vợ. Thậm chí còn để vợ suốt ngày loay hoay trong căn bếp đầy dầu mỡ, còn bản thân thì vui chơi bên ngoài. Những đêm vợ tủi thân, khóc đến lả người cũng chẳng thèm quan tâm. Vì thế các cô vợ mới nói nhiều hơn để gây chú ý với chồng, trút hết những điều bực dọc trong lòng.

Vì thế, đàn ông hãy quan tâm đến vợ một chút. Hỏi xem hôm nay cô ấy ăn gì, uống gì và có điều gì buồn phiền hay không? Đảm bảo khi đó, cô ấy sẽ tận tụy, hy sinh vì chồng con suốt đời.

Lý do phụ nữ dễ đánh mất chính mình sau khi kết hôn, đàn ông đọc được hãy thương vợ nhiều hơn

Lý do phụ nữ dễ đánh mất chính mình sau khi kết hôn, đàn ông đọc được hãy thương vợ nhiều hơn

Có vô số lý do khiến phụ nữ thay đổi chóng mặt sau khi kết hôn, khiến họ đánh mất chính mình, không còn tự do, hồn nhiên như trước.

Xem thêm
Từ khóa:   lý do phụ nữ nói nhiều yêu hôn nhân phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này