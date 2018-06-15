Đây là lý do giải thích cho tật lắm lời của đàn bà, ông chồng nào cũng phải đọc

Ai cũng nói đàn bà lắm lời, luôn muốn quản lý chồng con một cách thái quá. Tuy nhiên điều đó đều có nguyên nhân cả, không phải tự dưng họ lại trở thành kẻ nhiều chuyện, bị chồng chê bai. Hãy nhìn nhận công bằng một chút vì tất cả những nguyên nhân đều bắt nguồn từ đàn ông. Do đó, các ông chồng hãy đọc để thương vợ nhiều hơn một chút, đừng suốt ngày mắng nhiếc cô ấy nói nhiều.

Chỉ khi chồng lười biếng, vợ mới có lý do để bắt bẻ và càm ràm. Không phải tự nhiên mà cô ấy lại trở nên nhiều chuyện, cứ ca cẩm mãi. Ai cũng nói vợ là chủ nhân của ngôi nhà, nhưng thực tế vợ là osin, người hầu kiêm cỗ máy đẻ thì đúng hơn. Chuyện gì cũng đến tay, việc gì cũng cáng đáng, từ giặt giũ, lau dọn đến cơm nước đều phải tự mình lo liệu. Thử nghĩ, trong khi vợ bận tối mặt tối mày, các ông chồng lại nằm ườn xem tivi, ai mà không bực tức đúng không?

Hãy sống có trách nhiệm một chút để vợ an tâm - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông sống không có trách nhiệm chỉ khiến cho vợ nặng hơi, mỏi cổ. Vì lúc nào cô ấy cũng phải nhắc nhở chồng làm thứ này, thứ kia. Người đàn ông vô trách nhiệm với bản thân, gia đình và vợ con là người đáng bị lên án, vì thế đừng đổ lỗi cho đàn bà lắm lời. Gặp người chồng kiểu này, phụ nữ phải nói nhiều để giúp chồng tốt hơn. Người chồng vô trách nhiệm sẽ làm ảnh hưởng đến tài chính, cuộc sống của gia đình.

Đàn ông không biết công nhận công sức của vợ

Đây là điều khiến vợ cảm thấy bất công nên phải nói lên nỗi lòng của mình. Trong khi anh làm đúng, cô ấy hết lời khen ngợi, nhưng khi vợ làm được việc tốt, các ông lại chẳng quan tâm. Đây là sự thiếu công bằng trong hôn nhân. Vì vậy, đàn ông đừng để vợ phải chịu nhiều thiệt thòi. Khi cô ấy giỏi, bạn hãy dành những lời khen để vợ có động lực cố gắng hơn. Khi cô ấy làm cho bạn điều gì đó, hãy nói cảm ơn để thể hiện sự tôn trọng. Đừng để vợ phải cảm nhận sự tủi hờn, cô đơn quá lâu kẻo cô ấy lại bỏ rơi gia đình.

Đàn ông không biết quan tâm, dỗ dành vợ

Đôi khi cũng phải dỗ dành để vợ biết được giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người vô tâm đến mức từ khi cưới nhau chẳng thèm dành cho vợ một câu an ủi hay động viên. Đàn ông cứ âm thầm làm những chuyện của riêng mình, bỏ mặc vợ. Thậm chí còn để vợ suốt ngày loay hoay trong căn bếp đầy dầu mỡ, còn bản thân thì vui chơi bên ngoài. Những đêm vợ tủi thân, khóc đến lả người cũng chẳng thèm quan tâm. Vì thế các cô vợ mới nói nhiều hơn để gây chú ý với chồng, trút hết những điều bực dọc trong lòng.

Vì thế, đàn ông hãy quan tâm đến vợ một chút. Hỏi xem hôm nay cô ấy ăn gì, uống gì và có điều gì buồn phiền hay không? Đảm bảo khi đó, cô ấy sẽ tận tụy, hy sinh vì chồng con suốt đời.