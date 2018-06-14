Khi yêu, phụ nữ thường cho đi rất nhiều. Sau kết hôn cũng vậy, họ có xu hướng suy nghĩ cho chồng con nhiều hơn bản thân. Người ngoài cuộc thường nói họ ngốc nhưng chỉ người trong cuộc mới biết điều gì khiến họ bắt buộc phải thay đổi nhiều như thế. Đây là những lý do khiến phụ nữ thay đổi nhiều sau khi lấy chồng, đàn ông đọc được hãy thương vợ nhiều hơn.

Phụ nữ hiện nay vừa phải lo công việc ngoài xã hội, vừa phải quán xuyến chuyện nhà. Có thể nói trách nhiệm của họ lớn hơn đàn ông gấp trăm lần. Nhưng đa số các ông chồng không thể thấu hiểu được những điều đó. Sáng mở mắt dậy, chuẩn bị quần áo cho chồng, thức ăn cho con đi học, rồi tranh thủ thời gian dọn dẹp. Xong xuôi mọi việc rồi mới đi làm được, chiều tan ca tất tả chạy về lo bữa cơm chiều. Quần quật suốt ngày không có thời gian dành cho bản thân thì trời đã tối, đàn bà có ba đầu sáu tay cũng không thể cáng đáng nổi. Bởi vậy, các ông đừng hở một chút nói vợ hay càm ràm, nói nhiều hay khó chịu. Đó là vì họ chịu quá nhiều áp lực nên tính cách có phần thay đổi. Hãy thấu hiểu và thương vợ nhiều một chút để bù đắp những tổn thất cho cô ấy.

Khi phải lo toan chuyện tiền bạc, họ sẽ tự động trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân không giống như thời yêu đương. Yêu đương không có gánh nặng cơm áo, gạo tiền, còn kết hôn thì lại khác, biết bao nhiêu là chuyện phải lo toan. Tình yêu không thể tạo ra cơm áo, tiền bạc. Sau kết hôn, người ta có xu hướng sống thực tế hơn, không còn muốn mơ mộng viển vông nữa. Phụ nữ cũng ý thức được sâu sắc một điều, lãng mạn chẳng thể giúp cả nhà no bụng. Đàn ông đừng quá ngạc nhiên rằng vợ thay đổi quá nhiều, chẳng qua là cô ấy trưởng thành hơn mà thôi.

Phải trưởng thành để làm hậu phương cho chồng

Phụ nữ luôn muốn làm hậu phương vững chắc cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ, cô ấy là người khá hời hợt không quan tâm đến bất kỳ ai, ngoài bản thân. Nhưng một khi đã kết hôn, cô ấy bắt đầu thay đổi nhận thức của mình. Cô ấy biết chăm sóc, quan tâm đến nhiều người. Ngày xưa còn ở với mẹ, đến chiếc bát, cái quần cái áo cũng không thèm đụng đến. Nhưng khi có chồng rồi, cô ấy luôn muốn ủi chồng một chiếc áo thẳng tắp vào mỗi buổi sáng, một bữa cơm ngon vào buổi chiều. Từ người chẳng biết gì về việc bếp núc, nay cô ấy đã trở thành đầu bếp lão luyện. Suy cho cùng, điều này thể hiện một điều rằng cô ấy thật sự yêu thương chồng con của mình.

Là bờ vai vững chắc cho chồng dựa vào

Khi có gia đình rồi phụ nữ phải sống trách nhiệm hơn. Ngày xưa, họ làm gì cũng hời hợt, thích thì làm không thì bỏ. Nhưng khi có chồng con, họ nhận thức sâu sắc hơn về những việc mình sẽ làm, không thể gây ra nhiều rắc rối. Bởi họ nhận thức được rằng mình phải trưởng thành để trở thành chỗ dựa cho chồng mỗi khi anh ấy mệt mỏi. Đàn ông nên thương vợ nhiều hơn một chút, đừng để cô ấy phải tủi thân và gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai. Hãy cùng vợ san sẻ gánh nặng để cả hai có thời gian gắn kết, tình cảm càng nồng thắm hơn.