Phụ nữ có những khí chất này, không giữ đàn ông cũng tình nguyện ở bên cạnh suốt đời

Phụ nữ yêu 12/06/2018 14:45

Trong cuộc đời để một người ra đi rất dễ nhưng khiến họ tình nguyện ở lại bên cạnh là việc vô cùng khó. Tuy nhiên phụ nữ chỉ cần có những khí chất này, đảm bảo đàn ông sẽ không dám rời xa.

Khí chất như chiếc ví song hành cùng người phụ nữ, càng đầy càng được nhiều người tôn trọng, kính nể. Phụ nữ mặc một chiếc áo đẹp, lâu ngày cũng sờn vai, bạc màu. Mang một đôi giày xinh, đi nhiều cũng sẽ mòn gót, bong tróc. Phủ lên mặt một lớp phấn kỹ càng, sơn màu môi quyến rũ rồi cũng sẽ phai mờ. Vì vậy, quần áo, giày dép, phấn son chỉ là thứ tô điểm cho bạn lung linh hơn nhưng cuối cùng chẳng ai nhớ đến bạn là ai. Những thứ lấp lánh, đẹp đẽ dễ nhớ nhưng chóng quên. Chỉ khi có những khí chất này, bạn mới níu giữ được người khác trong cuộc đời.

Phụ nữ có những khí chất này, không giữ đàn ông cũng tình nguyện ở bên cạnh suốt đời - Ảnh 1
Phụ nữ có khí chất đàn ông sẽ không dám rời xa - Ảnh minh họa: Internet

Lương thiện

Là phụ nữ nhất định không được sân si, đôi co và tìm cách hãm hại người khác. Những việc đó không chỉ khiến bạn ngày càng thấp hèn mà hậu quả sẽ vô cùng ê chề. Người suốt ngày tìm cách hạ bệ người khác để tiến thân, có cho tiền đàn ông cũng không dám đến gần. Phụ nữ nên nhớ lương thiện mới là cái gốc để tạo nên một con người tốt. 

Phụ nữ chẳng cần phải quá xinh đẹp, chỉ cần có một tâm hồn lương thiện là được. Nếu có thể cứ giúp đỡ người khác. Những hành động lương thiện của bạn sẽ để lại phúc đức viên mãn cho con cái.

Giữ chữ tín

Phụ nữ có những khí chất này, không giữ đàn ông cũng tình nguyện ở bên cạnh suốt đời - Ảnh 2
Giữ chữ tín là điều quan trọng với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ giữ chữ tín vừa để nâng cao nhân phẩm của bản thân vừa làm tấm gương cho con cái noi theo. Khi giữ chữ tín với người khác, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ được nhiều người tôn trọng. Chữ tín là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Có câu “một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Phụ nữ tuyệt đối đừng quên đi những gì mình đã hứa, đừng lừa gạt lòng tin của bất cứ ai. Nếu không thể làm được hãy nói thẳng thắn, đừng ậm ừ cho qua rồi lại không thể thực hiện. Đừng để những lời nói và thanh danh của bạn trở nên vô nghĩa trong mắt của người khác.

Sống thực tế

Trong tình yêu, hôn nhân đừng mù quáng xem người đó là tất cả và gạt bỏ những mối quan hệ xung quanh mình. Cuộc đời phụ nữ có thể không có một người yêu mình thật lòng, nhưng nhất định phải có một người tri kỷ vì bạn mà làm tất cả. Là phụ nữ đừng quá mơ mộng về một con đường trải đầy hoa hồng, cũng đừng quá tham lam nghĩ rằng tình yêu là vĩnh cửu. Bạn nên nhớ sự vật trên đời này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, giống như con đường nhiều ngã rẽ, không kiên định sẽ dễ dàng rời tay nhau. Vả lại, đàn ông ghét nhất kiểu phụ nữ quá mộng mơ, cư xử không đúng với cuộc sống hiện thực.

Phụ nữ có những khí chất này, không giữ đàn ông cũng tình nguyện ở bên cạnh suốt đời - Ảnh 3
Phụ nữ đừng quá mơ mộng kẻo ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực - Ảnh minh họa: Internet

Có bản lĩnh

Phụ nữ phải chọn cho mình cuộc sống tự lập, bản lĩnh. Đừng dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất cứ ai, cũng đừng để bản thân yêu thương người ấy quá nhiều. Chỉ khi mạnh mẽ, bạn mới có đủ tự tin để buông bỏ những điều khiến bản thân tổn thương. Đàn ông vốn rất thích những người bản lĩnh, cùng anh ấy gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Anh ấy vốn không cần người chăm bẵm mình từng chút một. Điều anh ấy cần là một người biết san sẻ những nỗi vất vả trong cuộc sống.

Ở độ tuổi này, đàn ông và phụ nữ sẽ có xu hướng thay lòng

Ở độ tuổi này, đàn ông và phụ nữ sẽ có xu hướng thay lòng

Hầu như mọi người, đặc biệt là đàn ông, luôn có tư tưởng thèm khát "của lạ" nhưng ở độ tuổi này thì điều đó xảy ra nhiều nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   khí chất phụ nữ phụ nữ có khí chất yêu hôn nhân phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này