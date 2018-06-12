Phụ nữ có những khí chất này, không giữ đàn ông cũng tình nguyện ở bên cạnh suốt đời

Khí chất như chiếc ví song hành cùng người phụ nữ, càng đầy càng được nhiều người tôn trọng, kính nể. Phụ nữ mặc một chiếc áo đẹp, lâu ngày cũng sờn vai, bạc màu. Mang một đôi giày xinh, đi nhiều cũng sẽ mòn gót, bong tróc. Phủ lên mặt một lớp phấn kỹ càng, sơn màu môi quyến rũ rồi cũng sẽ phai mờ. Vì vậy, quần áo, giày dép, phấn son chỉ là thứ tô điểm cho bạn lung linh hơn nhưng cuối cùng chẳng ai nhớ đến bạn là ai. Những thứ lấp lánh, đẹp đẽ dễ nhớ nhưng chóng quên. Chỉ khi có những khí chất này, bạn mới níu giữ được người khác trong cuộc đời.

Phụ nữ chẳng cần phải quá xinh đẹp, chỉ cần có một tâm hồn lương thiện là được. Nếu có thể cứ giúp đỡ người khác. Những hành động lương thiện của bạn sẽ để lại phúc đức viên mãn cho con cái.

Là phụ nữ nhất định không được sân si, đôi co và tìm cách hãm hại người khác. Những việc đó không chỉ khiến bạn ngày càng thấp hèn mà hậu quả sẽ vô cùng ê chề. Người suốt ngày tìm cách hạ bệ người khác để tiến thân, có cho tiền đàn ông cũng không dám đến gần. Phụ nữ nên nhớ lương thiện mới là cái gốc để tạo nên một con người tốt.

Giữ chữ tín

Giữ chữ tín là điều quan trọng với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ giữ chữ tín vừa để nâng cao nhân phẩm của bản thân vừa làm tấm gương cho con cái noi theo. Khi giữ chữ tín với người khác, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ được nhiều người tôn trọng. Chữ tín là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Có câu “một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Phụ nữ tuyệt đối đừng quên đi những gì mình đã hứa, đừng lừa gạt lòng tin của bất cứ ai. Nếu không thể làm được hãy nói thẳng thắn, đừng ậm ừ cho qua rồi lại không thể thực hiện. Đừng để những lời nói và thanh danh của bạn trở nên vô nghĩa trong mắt của người khác.

Sống thực tế

Trong tình yêu, hôn nhân đừng mù quáng xem người đó là tất cả và gạt bỏ những mối quan hệ xung quanh mình. Cuộc đời phụ nữ có thể không có một người yêu mình thật lòng, nhưng nhất định phải có một người tri kỷ vì bạn mà làm tất cả. Là phụ nữ đừng quá mơ mộng về một con đường trải đầy hoa hồng, cũng đừng quá tham lam nghĩ rằng tình yêu là vĩnh cửu. Bạn nên nhớ sự vật trên đời này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, giống như con đường nhiều ngã rẽ, không kiên định sẽ dễ dàng rời tay nhau. Vả lại, đàn ông ghét nhất kiểu phụ nữ quá mộng mơ, cư xử không đúng với cuộc sống hiện thực.

Phụ nữ đừng quá mơ mộng kẻo ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực - Ảnh minh họa: Internet

Có bản lĩnh

Phụ nữ phải chọn cho mình cuộc sống tự lập, bản lĩnh. Đừng dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất cứ ai, cũng đừng để bản thân yêu thương người ấy quá nhiều. Chỉ khi mạnh mẽ, bạn mới có đủ tự tin để buông bỏ những điều khiến bản thân tổn thương. Đàn ông vốn rất thích những người bản lĩnh, cùng anh ấy gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Anh ấy vốn không cần người chăm bẵm mình từng chút một. Điều anh ấy cần là một người biết san sẻ những nỗi vất vả trong cuộc sống.