Bị đàn ông đối xử như thế này, phụ nữ nên buông tay sớm bớt đau khổ

Đàn ông khi yêu sẽ sẵn sàng làm tất cả vì bạn. Còn một khi đã hết yêu, họ tàn nhẫn và vô tâm hơn bao giờ hết. Bởi họ không khéo trong việc che giấu cảm xúc của mình, thế nên người tổn thương chỉ là bạn. Vì vậy, nếu người đàn ông đó đối xử với bạn như thế này, hãy nhẹ nhàng buông tay, đừng lãng phí thanh xuân vì một người không xứng đáng. Bạn nên dành khoảng thời gian đó để tìm hiểu và yêu thương một người khác tốt hơn.

Khi hội họp bạn bè, gặp gỡ đồng nghiệp hay các mối quan hệ của chàng, anh ấy luôn mang bạn ra làm đề tài. Thậm chí còn thẳng thừng chê bai, đem những tật xấu của bạn ra để mua vui cho người khác. Người đàn ông này không đáng để bạn trao thân gửi phận cả đời. Bởi nếu yêu thật lòng, anh ấy sẽ không làm những hành động thiếu lịch sự, đùa giỡn với lòng tự trọng của bạn. Một người suốt ngày chê bai, soi mói khuyết điểm của người khác mà không nhìn nhận lại bản thân sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho ai. Nếu lấy nhau, chính bạn sẽ trở thành “nạn nhân” trong những cuộc trò chuyện, tán gẫu của anh ấy. Thậm chí bạn còn bị người khác phê phán, chỉ trích. Là phụ nữ hãy chọn cho mình một tấm chồng tốt để nương nhờ sau này.

Mỗi khi bạn có mong muốn gì, anh ấy đều phớt lờ, hoặc không quan tâm đến ý kiến của bạn. Đây là sự thiếu tôn trọng trong tình yêu. Người đàn ông không bao giờ để tâm đến những việc bạn muốn, không bao giờ hỏi bạn thích gì không thật sự yêu bạn. Bởi vì khi yêu thật lòng, đàn ông sẽ bất chấp tất cả để làm hài lòng bạn. Họ không ngần ngại hay từ chối những yêu cầu của bạn. Nếu kết hôn với người này, bạn sẽ là người hy sinh, tận tụy nhiều hơn. Mà phụ nữ càng cho đi nhiều càng chịu thiệt thòi. Bởi vậy phụ nữ nên cân nhắc thật kỹ, đừng dại cứ lao đầu vào mối quan hệ này kẻo lại chuốc khổ vào thân.

Anh ấy không nhớ ngày quan trọng

Anh ấy thậm chí còn không nhớ đến ngày lễ, kỷ niệm quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều tối thiểu người nào cũng phải nhớ khi đang trong một mối quan hệ. Bởi điều này thể hiện sự gắn kết, tình cảm của cả hai. Nếu anh ấy thường hay viện cớ bận rộn, không nhớ những ngày đặc biệt và luôn để bạn phải chủ động, hãy cân nhắc về mối quan hệ này. Bạn nên nhớ không có đàn ông nào bận rộn đến nỗi không có thời gian dành cho người mình yêu. Chẳng qua là họ không thật sự muốn nhớ đến những ngày đặc biệt có liên quan đến bạn mà thôi.

Anh ấy đòi hỏi quá cao ở bạn

Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Trên đời này không ai hoàn hảo, cũng chẳng ai giỏi toàn diện. Nếu anh ấy cứ đòi hỏi những điều không tưởng từ bạn, hãy suy nghĩ về mối quan hệ này. Đừng cam chịu cứ làm theo như một thói quen, đừng để bản thân trở nên mù quáng trong tình yêu. Hãy là người phụ nữ mạnh mẽ, nói không với những đòi hỏi ngớ ngẩn của đàn ông và tuyệt đối đừng quá quỵ lụy trong chuyện tình cảm.

Bạn cảm thấy anh ấy và mình không có tương lai

Khi yêu, bạn không nhìn thấy tương lai của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu nhau, người ta thường vẽ ra nhiều chuyện cho tương lai. Nào là sau này cả hai sẽ sinh bao nhiêu đứa, tiền bạc sẽ chi tiêu và quản lý ra sao, sẽ sống ở nhà hay chung cư và vô số những điều khác. Nếu người đàn ông của bạn không muốn nói về những điều này, bạn nên biết anh ấy không thật sự nghiêm túc. Chàng chỉ muốn vui chơi qua đường, không muốn có bạn trong những kế hoạch tương lai của mình. Hoặc là do giác quan của phụ nữ, bạn cảm thấy khi yêu nhau mà không thể thấy con đường tương lai phía trước, hãy buông tay sớm để không đau khổ sau này.

Anh ấy tệ trong chuyện giường chiếu

Đây là vấn đề tuy nhạy cảm nhưng quan trọng. Nếu anh ấy kém cỏi trong chuyện ấy, không biết chủ động cũng không biết cách làm tăng sự hưng phấn, bạn nên cân nhắc, liệu anh ấy có phải là người bạn cần hay không? Bởi chuyện tình dục trong hôn nhân vô cùng quan trọng.