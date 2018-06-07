Đàn ông tử tế sẽ không làm những điều khiến phụ nữ đau lòng này

Trong suốt bữa ăn, anh ấy luôn cắm mặt vào điện thoại, bạn tôi ngồi bên cạnh hết gắp thức ăn, châm nước, thậm chí còn đút cho ăn. Tôi nhìn mà ngán ngẩm. Cô ấy còn nói chồng bận rộn, chăm lo được gì cứ làm, không nên để anh ấy cảm thấy áp lực. Đến khi cô đi vệ sinh, anh ấy nghe điện thoại của ai đó rồi nói khá lớn tiếng: "Muốn đi thì đi, việc gì phải xin phép vợ, cô ta có quyền gì". Những lời lẽ của anh khiến tôi chưng hửng, tượng đài cô ấy xây dựng về anh bỗng đổ nát trong tôi.

Cô bạn tôi lấy chồng được hơn 2 năm nay. Cô ấy luôn khoe khoang chồng mình giỏi giang, biết cách chiều chuộng vợ con. Trong những câu chuyện mà cô ấy kể cho tôi nghe, anh ấy có vẻ là người khá hoàn hảo về mọi phương diện. Nhưng đến khi có dịp cùng nhau ăn uống, tôi mới biết một điều, đàn ông giỏi nhưng chưa chắc đã biết cách đối nhân xử thế.

Có nhiều người nghĩ chồng mỗi tháng mang tiền về đầy đủ là yêu thương, là đối đãi tốt với vợ. Vì vậy họ ra sức tận tụy, hy sinh, không để chồng phải vướng bận bất cứ thứ gì khác ngoài công việc. Thế nhưng, một người đàn ông tốt thật sự sẽ không bao giờ để vợ phải gánh hết mọi trách nhiệm gia đình. Không để vợ phải chăm sóc từng miếng cơm giấc ngủ và đặc biệt sẽ không làm những điều này khiến vợ đau lòng.

Đàn ông tốt sẽ không bao giờ xúc phạm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động thiếu tôn trọng nhất mà đàn ông đừng bao giờ làm với người vợ của mình. Hãy nghĩ đến việc, mỗi ngày vợ loay hoay trong bếp, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, chăm chồng... Vậy mà các ông cứ buông lời sỉ nhục, hết bảo vợ vô dụng rồi đến không giúp ích được gì? Liệu cô ấy có chấp nhận được những lời nói đó không? Vợ là người để yêu thương, bảo vệ cả đời, chứ không phải là osin không công. Trước khi nói điều gì đó, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, suy xét xem vợ mình có đáng nhận những lời nói đó không?

Nói xấu sau lưng

Một người đàn ông tử tế sẽ biết cách bảo vệ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Việc nói xấu người khác sau lưng là điều hèn hạ nhất của một người đàn ông, huống hồ chi là với người vợ đầu ấp tay gối. Thử nghĩ một người đàn ông luôn mang những khuyết điểm, tật xấu của vợ ra để nói, liệu có thể là người tốt không? Điều phụ nữ cần khi kết hôn đó chính là có một người luôn bên cạnh để chăm sóc, bảo vệ mình. Dù ngoài kia, cô ấy có bị thiên hạ chì chiết, chửi bới thì người chồng phải là người đầu tiên đứng lên bảo vệ vợ. Một người chồng tốt, đừng bao giờ kể xấu vợ trước mặt người khác, đặc biệt là với mẹ. Hãy bảo vệ lòng tự trọng của cô ấy.

Đánh đập

Đàn ông vũ phu không phải là người tốt - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng có chuyện gì hãy giải quyết bằng lời nói, đừng dùng đến nắm đấm. Đàn ông đánh vợ hèn hạ và nhục nhã biết bao nhiêu. Bởi lẽ phụ nữ sinh ra để được yêu thương và trân trọng, nếu không thể yêu thì đừng dùng vũ lực. Trước khi giơ tay đánh vợ, hãy suy nghĩ chuyện đó sẽ gây ra những hậu quả gì? Người vợ của mình sẽ phải tổn thương ra sao? Đừng vì một chút nóng giận, muốn thể hiện uy quyền của bản thân mà ra tay đánh vợ.

Xem thường

Vợ là người chăm lo từng bữa cơm, từng chiếc áo, cái quần cho chồng con. Họ không dám ăn ngon mặc đẹp bởi luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chồng con. Vì vậy đừng xem thường vợ, dù cô ấy chỉ ở nhà nội trợ. Không có cô ấy ở hậu phương, chồng sẽ không thể đạt được những thành tựu hiện tại.