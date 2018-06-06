Những nguyên tắc ‘bất di bất dịch’ đàn ông và phụ nữ nên thuộc lòng khi yêu

Phụ nữ yêu 06/06/2018 10:29

Dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần đang trong mối quan hệ với ai đó nhất định phải thuộc lòng những nguyên tắc này.

Khi yêu, ngoài việc chọn lựa một người tốt, quan sát thái độ của người đó như thế nào, bạn cũng phải tuân thủ những nguyên tắc này để không bị tổn thương. Những điều đó không chỉ giúp cho mối quan hệ của bạn phát triển mạnh mẽ mà còn là bí quyết giúp bạn "yêu sao không đau", không trở nên mù quáng.

Khi cả hai ủng hộ quan điểm của nhau mới có sự gắn kết

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Việc lắng nghe và ủng hộ quan điểm của đối phương vô cùng quan trọng trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, điều cần thiết nhất là ủng hộ, đồng tình với quan điểm của nhau. Một người nói, một người nghe và góp ý để cùng nhau phát triển hơn, chứ đừng soi mói khuyết điểm để chì chiết, đùa cợt nhau. Khi cãi nhau, ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình. Người mất kiểm soát sẽ nói những điều gây tổn thương đến nhau. Người giữ được bình tĩnh sẽ giúp tháo gỡ những khúc mắc mà cả hai đang vướng phải. Nói chung điều quan trọng nhất trong khi yêu là việc thấu hiểu, ủng hộ ý kiến của đối phương. Nếu đối phương sai, hãy giúp họ nhận ra điều đó để cùng nhau phát triển, mối quan hệ sẽ lâu bền hơn.

Mối quan hệ nhất định phải xuất phát từ hai phía

Những nguyên tắc ‘bất di bất dịch’ đàn ông và phụ nữ nên thuộc lòng khi yêu - Ảnh 2
Khi yêu hãy duy trì tình cảm như thuở ban đầu - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, điều đáng thương nhất là một người nắm, một người buông, tình yêu chỉ xuất phát từ một phía. Chỉ một người cố gắng, mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu. Bạn tuyệt đối đừng bao giờ trở thành người quá chủ động trong tình yêu, hãy tìm cách gợi mở cảm xúc của đối phương. Chẳng hạn như kéo người ấy tham gia vào hoạt động gì đó để tăng thêm sự gắn kết. Đừng cứ mãi lặng im trong cuộc tình của mình kẻo lại đổ vỡ, không thể nào cứu vãn được.

Trong tình yêu, không được so sánh đối phương với bất cứ ai

Đây là việc tối kỵ nhất trong tình yêu. Bởi ai cũng có lòng tự tôn, bạn không có quyền so sánh đối phương với người khác và ngược lại. Hãy bảo vệ lòng tự trọng của nhau, đừng tự giết chết mối quan hệ của mình. Cuộc đời này không ai hoàn hảo, đừng đòi hỏi người bạn yêu phải giống anh diễn viên này, cô người mẫu kia. Thay vì cứ mãi so sánh người ấy với ai đó, bạn hãy tự khám phá để phát hiện ra những điều tốt đẹp từ người mình yêu. Đảm bảo khi thấy được điểm tốt của nhau rồi, bạn sẽ yêu người ấy nhiều hơn, không bao giờ muốn rời xa. 

Không được có tư tưởng chiếm hữu

Những nguyên tắc ‘bất di bất dịch’ đàn ông và phụ nữ nên thuộc lòng khi yêu - Ảnh 3
Đừng bao giờ có tư tưởng chiếm hữu, gò ép đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu là sự công bằng, đồng thuận, cả hai chấp nhận đến với nhau và ở bên nhau. Chứ không có việc gượng ép, bắt đối phương phải là của mình. Khi yêu, bạn phải cho người ấy duy trì những mối quan hệ xung quanh, đừng quá ích kỷ chỉ biết giữ người đó cho riêng mình. Trong tình yêu, điều quan trọng nhất là sự thoải mái và an toàn. Hãy tạo cho nhau một cuộc tình nhẹ nhàng, tự do, đừng gò ép nhau vào khuôn khổ. Đặc biệt, đừng bao giờ tách biệt người ấy ra khỏi mối quan hệ của họ bởi đó là việc làm ích kỷ và ngu ngốc nhất.

Đừng hứa khi không thể làm

Trong một mối quan hệ, niềm tin là thứ dùng để duy trì, giúp cho chuyện tình của bạn thăng hoa hơn. Đó là yếu tố quyết định một tình yêu có lâu dài và bền chặt hay không. Vì vậy, nếu không thể làm thì đừng nên hứa bất cứ điều gì. Niềm tin giống như một bức tường thành kiên cố, là nền tảng vững chắc để xây dựng một tình yêu đẹp. Một khi đã đổ vỡ rồi, mọi thứ khác cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Thế nên đừng hứa hẹn bất cứ chuyện gì khi bản thân chưa chắc và không thể làm chuyện đó. 

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