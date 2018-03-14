Tình yêu như một loại gia vị của cuộc sống, giúp tâm hồn bạn trở nên trẻ trung và lạc quan hơn. Tuy nhiên, một khi đã dấn thân vào yêu đương, hạnh phúc nhiều nhưng đau khổ cũng không ít. Vì vậy, phụ nữ thông minh, mạnh mẽ phải biết cách yêu làm sao để không phải đau.

Yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có những người yêu nhau chưa chắc đã có ý định kết hôn, họ chỉ muốn ở bên nhau để không cô đơn, hoặc vì một lý do nào đó. Khi yêu, bạn đừng bắt ép đối phương phải kết hôn, hãy để cho mối quan hệ của bạn thoải mái và tự nhiên nhất.

Phụ nữ đừng tin quá nhiều vào thứ tình yêu vĩnh cửu. Cuộc sống này vốn dĩ không có gì là mãi mãi, kể cả lòng người cũng vậy. Bạn không thể cứ mãi níu giữ trái tim của một người, cũng như không ai có thể bên cạnh bạn suốt đời. Là phụ nữ, đừng xem ai đó là cả thế giới, bởi ngày mai có thể họ sẽ rời đi, khi đó bạn sẽ chẳng còn gì. Khi yêu, hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý vững chắc, yêu ai cũng phải giữ lại chút lòng tin cho mình. Đừng cho đi hết, bạn sẽ đau đấy!

Đừng thay đổi vì người khác, hãy là chính mình

Khi yêu, nhiều người thường có xu hướng thay đổi vì đối phương. Nếu thay đổi theo hướng tích cực thì không có gì bàn cãi, nhưng nếu bản thân bạn ngày một xấu đi thì không nên. Sự thay đổi có thể khiến bạn mất thăng bằng trong cuộc sống khi người đó rời đi. Bạn sẽ cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng. Vả lại, khi yêu, nếu răm rắp nghe theo lời của đối phương sẽ khiến anh ấy cảm thấy nhàm chán. Hãy là chính mình, hãy sống cuộc đời mình muốn. Đừng thay đổi theo ý người khác, bởi cuộc sống của bạn, không ai có thể sống thay.

Là phụ nữ đừng mù quáng thay đổi vì người khác - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc tình có người thứ ba là cuộc tình chết

Đối phương không còn thương bạn, bởi vậy mới có sự xuất hiện của người thứ ba. Một khi đã có người chen vào cuộc tình này, tốt nhất bạn nên buông bỏ. Người thứ ba xuất hiện không phải lỗi của bạn. Điều đó báo hiệu cho một cuộc tình đã đến hồi kết. Tình yêu đã có khe hở, cố gắng lấp đầy cũng trở nên vô nghĩa. Đừng trách người ấy phản bội, cũng đừng trách bản thân mình không đủ tốt, chẳng qua là cả hai không còn đủ duyên để tiếp tục chung đôi.

Đừng đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần đủ

Khi yêu, đừng mong người ấy quá hoàn hảo, đừng ham những món quà vật chất cao sang. Chỉ cần người ấy luôn bên cạnh bạn khi cô đơn, khó khăn là đủ. Những lời đường mật, câu sến sẩm và món quà đắt đỏ chỉ khiến bạn vui nhất thời. Điều quan trọng trong tình yêu là sự đơn giản nhưng chân thành.

Đừng hoang phí nước mắt vì người không xứng đáng

Khóc vì một người chỉ khiến bạn trở nên yếu đuối. Khi mọi việc đã kết thúc, hãy buông tay nhẹ nhàng, đừng dùng nước mắt để níu kéo một trái tim đã nguội lạnh. Cuộc đời này còn nhiều việc dùng đến nước mắt lắm, đừng hoang phí vì những người không xứng đáng. Những lời đàn ông hứa, đừng tin, cũng đừng khóc khi anh ấy không thực hiện. Đừng nghĩ khóc lóc sẽ giải quyết được vấn đề, đừng nghĩ nước mắt sẽ khiến người khác muốn che chở. Khi bạn rơi nước mắt, người ta sẽ có cơ hội chà đạp và làm tổn thương bạn.

Thương mình trước, đừng thương người quá nhiều

Việc gì cũng đặt cảm xúc của bản thân lên hàng đầu, đừng thương người quá nhiều mà thiệt thân. Đừng bao giờ nghĩ mình thương người, người sẽ không phụ mình. Hãy nhớ, tình yêu của bạn không phải phép màu kỳ diệu có thể cảm hóa được người khác. Không phải lúc nào tình yêu chân thành cũng sẽ được đáp trả xứng đáng. Phụ nữ nên nhớ, thương mình trước sau đó hãy nghĩ đến việc thương người khác.